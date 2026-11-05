Sinkevičius įvertino JAV rinkimų rezultatus: neteiksime preferencijų partijai

„Tikrai stebėjome rinkimus, tikrai Lietuva, kaip jūs puikiai žinote, turi, mano vertinimu, gerus santykius su strategine partnere JAV. (…) Mes dirbame valstybė su valstybe, ne valstybė su partija. Ir nesvarbu, ką mes turėsime administracijoje, mes dirbsime su žmonių pasitikėjimą turinčia administracija. (…) Neteiksime preferencijų kažkokiai partijai, o dirbsime valstybė su valstybe, ne valstybė su kažkokia dominuojančia partija“, – Vyriausybės valandoje Seime ketvirtadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
Taip ministras pirmininkas komentavo vidurio kadencijos rinkimų, kuriuos triuškinamai pralaimėjo prezidento Donaldo Trumpo lyderiaujama Respublikonų partija, rezultatus.
Anot M. Sinkevičiaus, Lietuva ir toliau sieks vizitų bei susitikimų su Jungtinių Valstijų administracijos atstovais.
„Aišku, kad kad mūsų partnerystė išlieka. Jeigu bus tokios aplinkybės ir galimybė susitikti ir išvykti prasmingo vizito į JAV – aš pasinaudosiu tokia galimybe. (…) Kiek tai nuo manęs priklauso ir nuo bendro šalių suinteresuotumo, mes siekėme ir sieksime galimo susitikimo, jeigu jis būtų prasmingas mūsų valstybei“, – tęsė jis.
ELTA primena, kad lapkričio 3 d. JAV vyko kadencijos vidurio rinkimai, kuriuose buvo renkami visi 435 Atstovų Rūmų nariai ir 35 iš 100 Senato narių.
Antradienį demokratai perėmė JAV Kongreso kontrolę – iškovojo daugumą tiek Senate, tiek Atstovų Rūmuose.
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