Po pokalbio su Zelenskiu – Trumpo žento žinutė: atskleidė, kokios taikos JAV nori Ukrainai

Jis pabrėžė, kad vadovaujami D. Trumpo, amerikiečių derybininkai aktyviai bendradarbiauja su visomis šalimis, siekdami rasti kelią į taiką.
„Mūsų dėmesys sutelktas ne tik į šio siaubingo karo nutraukimą, bet ir į platesnės saugumo architektūros sukūrimą, kuri reikalinga tam, kad pasibaigus karo veiksmams jie niekada neatsinaujintų“, – rašo J. Kushneris.
.@POTUS direction, we are working hard with all parties to find a pathway to a durable peace. Our focus is not only on ending this terrible war, but on the broader security architecture needed to ensure that when the fighting stops, it never starts again. We appreciate President Zelensky and his team’s constructive engagement and commitment to finding a path forward.REKLAMA— Jared Kushner (@jaredkushner) November 4, 2026
D. Trumpo žentas pridūrė, kad JAV pusė vertina konstruktyvų Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir jo komandos bendradarbiavimą, taip pat Ukrainos pusės pasiryžimą ieškoti tolesnio kelio į konfliktų sprendimą.
Zelenskio pokalbis su Wiktoffu ir Kushneriu
Savo ruožtu V. Zelenskis pranešė išsamiai pasikalbėjęs su JAV pasiuntiniais prieš kelis numatytus Kyjivo ir Maskvos pareigūnų susitikimus, iš kurių pirmasis ketvirtadienį vyks Baltuosiuose rūmuose, globojamas JAV pirmosios ponios Melanios Trump.
Šis diplomatinis suaktyvėjimas vyksta Ukrainos, Rusijos ir JAV derybininkams ruošiantis lapkričio 10–11 dienomis susitikti Abu Dabyje, kur vyks pirmosios visų trijų šalių derybos nuo vasario.
Derybos atgaivino taikos viltis, Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą tęsiantis jau penktus metus, o neseniai įvykusiam D. Trumpo ir diktatoriaus Vladimiro Putinui suartėjimui sukėlus būgštavimų, kad JAV gali nusigręžti nuo Kyjivo.
„Ką tik turėjome labai išsamų, pusantros valandos trukusį pokalbį su Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu“, – trečiadienio vakarą, viešėdamas Madride, socialiniame tinkle „X“ pareiškė V. Zelenskis.
„Derybos privalo visu pajėgumu judėti į priekį, kad šis karas baigtųsi kuo greičiau. Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų žingsnių“, – sakė jis.
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