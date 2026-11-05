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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po pokalbio su Zelenskiu – Trumpo žento žinutė: atskleidė, kokios taikos JAV nori Ukrainai

2026-11-05 08:52 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
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2026-11-05 08:52
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JAV prezidento Donaldo Trumpo dukters vyras, kuris taip pat yra jo specialusis pasiuntinys, Jaredas Kushneris pareiškė, kad JAV siekia ne tik karo Ukrainoje pabaigos, bet ir nori sukurti saugumo sistemą, kad kariniai veiksmai nepasikartotų, rašo „RBC-Ukraine“, remdamasi jo įrašu socialiniame tinkle „X“.

Volodymyras Zelenskis (EPA/OLIVIER MATTHYS) (nuotr. EPA-ELTA)
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JAV prezidento Donaldo Trumpo dukters vyras, kuris taip pat yra jo specialusis pasiuntinys, Jaredas Kushneris pareiškė, kad JAV siekia ne tik karo Ukrainoje pabaigos, bet ir nori sukurti saugumo sistemą, kad kariniai veiksmai nepasikartotų, rašo „RBC-Ukraine“, remdamasi jo įrašu socialiniame tinkle „X“.

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Jis pabrėžė, kad vadovaujami D. Trumpo, amerikiečių derybininkai aktyviai bendradarbiauja su visomis šalimis, siekdami rasti kelią į taiką.

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„Mūsų dėmesys sutelktas ne tik į šio siaubingo karo nutraukimą, bet ir į platesnės saugumo architektūros sukūrimą, kuri reikalinga tam, kad pasibaigus karo veiksmams jie niekada neatsinaujintų“, – rašo J. Kushneris.

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D. Trumpo žentas pridūrė, kad JAV pusė vertina konstruktyvų Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir jo komandos bendradarbiavimą, taip pat Ukrainos pusės pasiryžimą ieškoti tolesnio kelio į konfliktų sprendimą.

Zelenskio pokalbis su Wiktoffu ir Kushneriu

Savo ruožtu V. Zelenskis pranešė išsamiai pasikalbėjęs su JAV pasiuntiniais prieš kelis numatytus Kyjivo ir Maskvos pareigūnų susitikimus, iš kurių pirmasis ketvirtadienį vyks Baltuosiuose rūmuose, globojamas JAV pirmosios ponios Melanios Trump.

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Šis diplomatinis suaktyvėjimas vyksta Ukrainos, Rusijos ir JAV derybininkams ruošiantis lapkričio 10–11 dienomis susitikti Abu Dabyje, kur vyks pirmosios visų trijų šalių derybos nuo vasario.

Derybos atgaivino taikos viltis, Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą tęsiantis jau penktus metus, o neseniai įvykusiam D. Trumpo ir diktatoriaus Vladimiro Putinui suartėjimui sukėlus būgštavimų, kad JAV gali nusigręžti nuo Kyjivo.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

„Ką tik turėjome labai išsamų, pusantros valandos trukusį pokalbį su Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu“, – trečiadienio vakarą, viešėdamas Madride, socialiniame tinkle „X“ pareiškė V. Zelenskis.

„Derybos privalo visu pajėgumu judėti į priekį, kad šis karas baigtųsi kuo greičiau. Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų žingsnių“, – sakė jis.

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