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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kylančios liepsnos ir tiršti dūmai: atakuota viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo įmonių

2026-11-05 07:37 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-05 07:37
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Rusijos Riazanės mieste esanti naftos perdirbimo gamykla naktį į ketvirtadienį galimai tapo dronų atakos taikiniu. Apie tai praneša leidinys „The Kyiv Independent“, nurodydamas į socialiniuose tinkluose paskelbtus vaizdo įrašus, kuriuose, atrodo, matyti sprogimai ir didelis gaisras netoli gamyklos.

Ataka prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Riazanėje (nuotr. Telegram)

Rusijos Riazanės mieste esanti naftos perdirbimo gamykla naktį į ketvirtadienį galimai tapo dronų atakos taikiniu. Apie tai praneša leidinys „The Kyiv Independent“, nurodydamas į socialiniuose tinkluose paskelbtus vaizdo įrašus, kuriuose, atrodo, matyti sprogimai ir didelis gaisras netoli gamyklos.

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„Telegram“ kanalas „Exilenova+“ praneša, kad dronai pasiekė pramoninę gamyklos teritoriją. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijoje.

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Internete išplatintuose vaizdo įrašuose esą matyti veikianti Rusijos oro gynyba, tada galingas sprogimas ir ryški šviesa naktiniame danguje.

Kituose vaizdo įrašuose, kaip manoma, matyti iš teritorijos kylančios liepsnos ir tiršti dūmai.

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