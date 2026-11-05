Kylančios liepsnos ir tiršti dūmai: atakuota viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo įmonių

„Telegram“ kanalas „Exilenova+“ praneša, kad dronai pasiekė pramoninę gamyklos teritoriją. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijoje.
Internete išplatintuose vaizdo įrašuose esą matyti veikianti Rusijos oro gynyba, tada galingas sprogimas ir ryški šviesa naktiniame danguje.
Kituose vaizdo įrašuose, kaip manoma, matyti iš teritorijos kylančios liepsnos ir tiršti dūmai.
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