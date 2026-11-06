Alimpijevičius įvertino „Žalgirio“ ambicijas ir išskyrė Valančiūno svarbą

„Žalgiris“ šiemet turi dideles ambicijas, akivaizdu, matant kiekvieną užpildytą jų poziciją, – sakė serbas. – Jų ambicijas išplečia Jonas Valančiūnas, kuris grįžo po NBA ir yra pamatinė jų puolimo dalis. Turime susikoncentruoti ties jų aštriausiu ginklu, kad iškovotume dar vieną pergalę.
Mes taip pat esame labai laimingi, kad priimsime buvusį mūsų narį Dustiną Slevą.“
Rungtynių tarp „Bešiktaš“ ir „Žalgirio“ pradžia – 19 val. Mačą stebėkite per TV6 televiziją ir portale Krepsinis.net.
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