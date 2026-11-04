Ukraina ruošiasi svarbiam susitikimui: Zelenskis jau kalbėjosi su JAV pasiuntiniais

Apie tai valstybės vadovas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Šiuo metu pusantros valandos labai išsamiai kalbėjomės su Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Ruošiamės trišaliam Ukrainos, Jungtinių Valstijų ir Rusijos komandų lygmens susitikimui – jis įvyks jau mažiau nei po savaitės“, – pasakojo Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad šiandien Briuselyje taip pat įvyko išsamus Ukrainos ir JAV komandų, ES, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, NATO, Pasaulio banko ir pasaulinės verslo bendruomenės atstovų susitikimas dėl Ukrainos pokario atkūrimo.
Pasak prezidento, rytoj Briuselyje taip pat vyks susitikimas, kuriame bus aptariamos Ukrainos saugumo garantijos.
„Derybų tempas turi būti kuo intensyvesnis, kad šis karas būtų kuo greičiau užbaigtas. Ukraina pasirengusi žengti būtinus žingsnius, mūsų pasiūlymai yra aiškūs, o savo pasiūlymus jau pateikėme JAV pusei“, – sakė valstybės vadovas.
Vienas svarbiausių prioritetų yra oro gynyba
Jis pabrėžė, kad vienas svarbiausių prioritetų yra oro gynyba. Šis klausimas taip pat yra derybų dėmesio centre. Zelenskis priminė, kad Ukrainai reikia raketų perėmėjų, skirtų „Patriot“ sistemoms, kad būtų galima apsaugoti žmonių gyvybes nuo Rusijos smūgių.
Be to, jis akcentavo būtinybę plėsti bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis visose dvišalio bendradarbiavimo srityse, ypač įgyvendinant „Drone Deals“ formatą.
„Ukraina dėkinga Jungtinėms Valstijoms už paramą Ukrainos nepriklausomybei, mūsų žmonėms ir diplomatinėms pastangoms. Taikai alternatyvos nėra, o pokario saugumo garantijos turi būti iš tiesų gelžbetoninės. Dėl to ir dirbame!“ – apibendrino prezidentas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, specialusis JAV prezidento pasiuntinys Steve'as Witkoffas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos tarpininkaus Ukrainos ir Rusijos darbo lygmens derybose, kurios lapkričio 10–11 dienomis vyks Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
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