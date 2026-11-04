Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina ruošiasi svarbiam susitikimui: Zelenskis jau kalbėjosi su JAV pasiuntiniais

2026-11-04 22:22 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-04 22:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš trišalį susitikimą Abu Dabyje surengė pokalbį su specialiaisiais JAV prezidento pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu.

Volodymyras Zelenskis (EPA/OLIVIER MATTHYS) (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš trišalį susitikimą Abu Dabyje surengė pokalbį su specialiaisiais JAV prezidento pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu.

REKLAMA
1

Apie tai valstybės vadovas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.

„Šiuo metu pusantros valandos labai išsamiai kalbėjomės su Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Ruošiamės trišaliam Ukrainos, Jungtinių Valstijų ir Rusijos komandų lygmens susitikimui – jis įvyks jau mažiau nei po savaitės“, – pasakojo Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pažymėjo, kad šiandien Briuselyje taip pat įvyko išsamus Ukrainos ir JAV komandų, ES, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, NATO, Pasaulio banko ir pasaulinės verslo bendruomenės atstovų susitikimas dėl Ukrainos pokario atkūrimo.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak prezidento, rytoj Briuselyje taip pat vyks susitikimas, kuriame bus aptariamos Ukrainos saugumo garantijos.

REKLAMA

„Derybų tempas turi būti kuo intensyvesnis, kad šis karas būtų kuo greičiau užbaigtas. Ukraina pasirengusi žengti būtinus žingsnius, mūsų pasiūlymai yra aiškūs, o savo pasiūlymus jau pateikėme JAV pusei“, – sakė valstybės vadovas.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Vienas svarbiausių prioritetų yra oro gynyba

Jis pabrėžė, kad vienas svarbiausių prioritetų yra oro gynyba. Šis klausimas taip pat yra derybų dėmesio centre. Zelenskis priminė, kad Ukrainai reikia raketų perėmėjų, skirtų „Patriot“ sistemoms, kad būtų galima apsaugoti žmonių gyvybes nuo Rusijos smūgių.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, jis akcentavo būtinybę plėsti bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis visose dvišalio bendradarbiavimo srityse, ypač įgyvendinant „Drone Deals“ formatą.

„Ukraina dėkinga Jungtinėms Valstijoms už paramą Ukrainos nepriklausomybei, mūsų žmonėms ir diplomatinėms pastangoms. Taikai alternatyvos nėra, o pokario saugumo garantijos turi būti iš tiesų gelžbetoninės. Dėl to ir dirbame!“ – apibendrino prezidentas.

Kaip pranešė „Ukrinform“, specialusis JAV prezidento pasiuntinys Steve'as Witkoffas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos tarpininkaus Ukrainos ir Rusijos darbo lygmens derybose, kurios lapkričio 10–11 dienomis vyks Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų