Trumpo politikos sutriuškinimas rinkimuose: ką tai reiškia Rusijai ir Ukrainai?

Remiantis tarpinių rinkimų rezultatais, demokratai gavo 53 vietas Senate, palyginti su 42 respublikonų vietomis (kontrolei reikia 51 vietos), o Atstovų rūmuose – 220 vietų demokratai ir 127 vietos respublikonai (kontrolei reikia 218 vietų).
Trumpas pasveikino demokratus su pergale ir pareiškė esąs pasirengęs su jais dirbti.
Ekspertų nuomonė: Trumpas gali bandyti kompensuoti pralaimėjimą viduje menamomis pergalėmis užsienio politikoje
Tarpiniai rinkimai JAV neturės įtakos požiūriui į Rusiją, jau pareiškė Dmitrijus Peskovas. Rusijos URM nesitiki, kad „rinkimų baigtis radikaliai pasuks į gerą mūsų santykių plėtros vektorių“, pareiškė viceministras Sergejus Riabkovas.
Ekspertai išskiria kelias galimas tendencijas, rašoma „Agentstvo“.
Trumpas gali susitelkti ties tarptautiniais susitarimais, kompensuodamas nesėkmes šalies viduje, mano Europos tarptautinių santykių tarybos (ECFR) analitikės Celia Belin ir Majda Ruge. Londono ekonomikos mokyklos profesorius Peteris Trubowitzas mano, kad kuo rimtesnis respublikonų pralaimėjimas, tuo atkakliau Trumpas sieks susitarimo dėl Ukrainos. Putinas taip pat gali paskubėti su susitarimu, kol valdžioje yra jam palankesnis derybininkas.
Mažai kas tiki, kad nusilpęs Trumpas taps palankesnis Ukrainai ir Europai, nors tai gali sumažinti jo galimybes daryti spaudimą V. Zelenskiui, kad šis priimtų nepalankų susitarimą, rašė „Bloomberg“. Apie tai, kad Kyjive baiminamasi susilpnėjusio Trumpo spaudimo po respublikonų pralaimėjimo rinkimuose, anksčiau rašė „The Atlantic“. Leidinio duomenimis, Ukrainos valdžia nuogąstauja, kad JAV prezidentas gali pasinaudoti paskutinėmis savaitėmis iki sausio 3 d., kai respublikonai dar kontroliuos abu Kongreso rūmus. C. Belin ir M. Ruge taip pat neatmeta bandymų atkurti JAV komercinius santykius su Rusija Ukrainos teritorijų sąskaita.
Respublikonų pralaimėjimas, tikėtinai, pastūmės Putiną suintensyvinti atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai, siekiant priversti Kyjivą kapituliuoti, neseniai rašė „Bloomberg“.
Brookingso instituto ekspertas Danielis Hamiltonas mano, kad demokratai galės įtraukti finansavimą Ukrainai į gynybos įstatymų projektus, kuriems D. Trumpui bus sunku uždėti veto. Tačiau, kaip įspėja ECFR analitikė Nevada Joan Lee, net ir Kongreso patvirtintus pinigus prezidentas gali nepraleisti.
Galimas tolesnis JAV karių išvedimas, Trumpas demonstruos jėgą, bet vengs susidūrimo su Rusija ir Kinija
„Bloomberg“ duomenimis, Kremlius ruošiasi siekti tolesnio sankcijų švelninimo nenutraukdamas karo. Rusijos mokslų akademijos Pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių instituto (IMEMO RAN) direktorius Fiodoras Voitolovskis nesitiki sisteminių sankcijų panaikinimo jokios sudėties Kongrese, tačiau D. Trumpas gali sustabdyti atskirus apribojimus ir suteikti išimčių.
C. Belin ir M. Ruge mano, kad demokratai pradės tikrinti prezidento aplinkos žmonių komercinius interesus. Tai gali padaryti sandorius su Maskva mažiau patraukliais.
Vyresnysis Brookingso instituto mokslo darbuotojas Ryanas Hassas tikisi, kad Trumpas aktyviai naudosis tarifais, tikrindamas savo įgaliojimų ribas. J. Lee pažymi, kad po spaudimu gali patekti ir JAV sąjungininkės Europoje.
R. Hassas taip pat prognozuoja tolesnį dalies JAV karių išvedimą. C. Belin ir M. Ruge tikisi, kad europiečiams bus perduota didesnė atsakomybė už NATO gynybą.
R. Hasso prognoze, Trumpas demonstruos karinę jėgą ten, kur nebijo rimto atsako, bet stengsis vengti susidūrimo su Rusija ir Kinija.
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