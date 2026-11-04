Skaičiai, apibūdinantys JAV kadencijos vidurio rinkimus

Žemiau pateikiami skaičiai, atskleidžiantys istorinę šios rinkimų dienos esmę.
Rekordinis rinkėjų aktyvumas
Galutiniai rinkėjų aktyvumo duomenys dar nebuvo paskelbti, tačiau, Floridos universiteto Rinkimų laboratorijos duomenimis, dar iki rinkimų dienos amerikiečiai buvo atidavę daugiau kaip 61,7 mln. balsų.
Tai buvo rekordinis išankstinio balsavimo aktyvumas per JAV kadencijos vidurio rinkimus ir neabejotinai sustiprino demokratų pozicijas, nes jų rinkėjai tradiciškai dažniau balsuoja iš anksto nei respublikonų rinkėjai.
Kaip pranešė Nacionalinis visuomeninis radijas (NPR), skaičiai rodė didelį afroamerikiečių, jaunimo ir kitų grupių, kurios paprastai remia demokratų kandidatus, rinkėjų aktyvumą.
Šis rinkėjų antplūdis prisidėjo prie bangos, per kurią demokratai laimėjo svarbiausius rinkimus ir perėmė abejų Kongreso rūmų kontrolę.
Rekordinis kampanijų finansavimas
Remiantis nešališkos JAV politinių kampanijų finansavimo stebėsenos organizacijos „OpenSecrets“ duomenimis, bendros išlaidos 2026 m. kadencijos vidurio rinkimams pasiekė rekordinę 11,9 mlrd. JAV dolerių sumą – gerokai daugiau nei 2022 m. išleisti 8,9 mlrd. dolerių.
2026 m. rinkimų kampanijose smarkiai išaugo tiek surenkamų lėšų, tiek reklamos pirkimo mastas. Tam įtakos turėjo vadinamųjų politinių veiksmų komitetų (PAC) išlaidos.
Toks išorinis finansavimas, kuriame pirmavo D. Trumpo sąjungininkas milijardierius Elonas Muskas, respublikonams suteikė maždaug 360 mln. JAV dolerių pranašumą.
Tačiau demokratų kandidatai taip pat pasirodė esantys pajėgūs pritraukti lėšų.
Pasak „OpenSecrets“, Atstovų Rūmų ir Senato kandidatai iš savo rinkimų kampanijų fondų išleido beprecedentę 3,7 mlrd. JAV dolerių sumą. Demokratai išleido 800 mln. dolerių daugiau nei respublikonai.
Teksase demokratų kandidatas į Senatą Jamesas Talarico pasiekė įspūdingą rekordą – surinko 145 mln. JAV dolerių, t. y. kelis kartus daugiau nei jo varžovas respublikonas Kenas Paxtonas, surinkęs 22 mln. dolerių ir turėjęs kliautis išorinėmis organizacijomis, finansavusiomis jo kampaniją.
Pirmosios pergalės per kelis dešimtmečius
Pastarąjį kartą Kanzasas demokratą į JAV Senatą buvo išrinkęs prieš 94 metus. Tačiau antradienio vakarą Adamas Hamiltonas įveikė dabartinį respublikonų senatorių Rogerį Marshallą.
Metodistų bažnyčios didelės bendruomenės pastorius A. Hamiltonas, dar visai neseniai registruotas kaip respublikonas, tapo pirmuoju demokratu nuo 1932 m., laimėjusiu Senato rinkimus šioje daugiausia kaimiškoje ir konservatyvioje valstijoje.
Teksasas taip pat pirmą kartą per kelis dešimtmečius nusidažė mėlyna spalva. J. Talarico pasiekė įspūdingą pergalę ir iškovojo demokratams vietą Senate šioje valstijoje pirmą kartą nuo 1988 m. – likus metams iki jo gimimo.
Istorijai pasipriešino ir Pietų Karolina: čia senatorė Darline Graham, kuri šių metų pradžioje buvo paskirta užimti mirusio brolio Lindsey Grahamo vietą, pralaimėjo demokratų kandidatei Annie Andrews. Nė vienas Pietų Karolinos demokratas nebuvo išrinktas į Senatą nuo 1998 m.
Jauni ir lotynų amerikiečių kilmės rinkėjai nusigręžė nuo respublikonų
Jauni vyrai ir lotynų amerikiečių kilmės rinkėjai – dvi JAV rinkėjų grupės, kurios buvo itin svarbios D. Trumpui, – per rinkimus ryžtingai nusigręžė nuo prezidento ir jo Respublikonų partijos, rodo rinkėjų apklausos prie balsavimo apylinkių.
Ispanakalbiai rinkėjai padėjo D. Trumpui ateiti į valdžią 2016 m. ir suvaidino svarbų vaidmenį jo pergalėje 2024 m. Tuomet prezidento rinkimuose jie tik nedidele persvara pasirinko demokratę Kamalą Harris – 51 proc. balsų prieš 48 proc., rodo „Pew Research“ duomenys.
Tačiau pastarosiomis savaitėmis ne vienas lotynų amerikiečių kilmės rinkėjas reiškė pyktį D. Trumpui ir sakė besijaučiantis apgautas.
Tai atsispindėjo antradienį paskelbtose „NBC News“ rinkėjų apklausose: demokratų kandidatus parėmė 62 proc. lotynų amerikiečių kilmės rinkėjų, o respublikonų – 35 proc.
Jaunimas taip pat nusivylė D. Trumpu. Remiantis „NBC News“ rinkėjų apklausomis, 18–29 metų vyrai ir moterys už demokratų kandidatus balsavo 72 proc. prieš 25 proc. Šis rezultatas smarkiai skiriasi nuo 2024 m., kai jauni rinkėjai maždaug po lygiai balsavo už D. Trumpą ir K. Harris.
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