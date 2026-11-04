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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas įvertino rinkimų JAV rezultatus

2026-11-04 08:40 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 08:40
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Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad po Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) vykstančių kadencijos vidurio rinkimų šalies politika taps labiau subalansuota, o tai turės teigiamos įtakos Lietuvos saugumui, paramai Ukrainai ir transatlantiniam bendradarbiavimui. Pasak jo, iki šiol prezidento Donaldo Trumpo administracijos vykdyta politika buvo pernelyg izoliacionistinė.

Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad po Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) vykstančių kadencijos vidurio rinkimų šalies politika taps labiau subalansuota, o tai turės teigiamos įtakos Lietuvos saugumui, paramai Ukrainai ir transatlantiniam bendradarbiavimui. Pasak jo, iki šiol prezidento Donaldo Trumpo administracijos vykdyta politika buvo pernelyg izoliacionistinė.

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„Aš manau, kad mes turėsime labiau subalansuotą JAV poziciją, ypatingai dėl paramos Ukrainai, dėl bendradarbiavimo su Europos Sąjunga, nes iki šiol vykdyta politika buvo labiau izoliacionistinė – Amerika pirmiausia“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV rinkimai

Olekas: JAV rinkimų rezultatai gali būti palankesni Lietuvai ir jos saugumui

Seimo vadovo teigimu, dabartinė JAV administracijos politika tiesiogiai paveikė ir Lietuvą – nuo amerikiečių karių rotacijos iki paramos Ukrainai bei prekybos santykių.

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„Mus palietė tiesiogiai ir sulėtėjusi JAV karių rotacija į mūsų pusę, ta pati parama ginkluote Ukrainai, kad ji galėtų apsiginti ir sustabdyti Rusijos agresiją“, – sakė politikas.

„Aš galvoju, kad ši nauja situacija padės spręsti ir mūsų saugumo problemas, ir mūsų bendravimo, nes tie įvesti muitai taip pat trukdė mūsų verslui, prekybai. Tikiuosi, kad rinkimų rezultatai bus palankesni Lietuvos žmonėms“, – akcentavo jis.

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Tikisi kompromisų tarp JAV politinių jėgų

Paklaustas, ar demokratų sėkmė rinkimuose gali paskatinti naujus politinius konfliktus JAV, J. Olekas pripažino, kad įtampos išvengti gali ir nepavykti. Vis dėlto, anot jo, pastarieji D. Trumpo pasisakymai leidžia tikėtis didesnio pasirengimo kompromisams.

„Mes matome jo tam tikrą aštrumą ir pozicijų sakymą, bet tai nėra blogai, jeigu žmogus turi tokią poziciją. Man atrodo, susikalbėjimas yra labiau priimtinas negu apsižodžiavimas“, – teigė Seimo pirmininkas.

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„Jeigu pažiūrėtume paskutinius prezidento D. Trumpo pasisakymus šio ryto, tai jau irgi kalbama apie ieškomą kompromisą. Jeigu priešrinkiminės kampanijos metu buvo sakoma, kad viskas bus vetuojama ir bus tokia arši kova, tai dabar gyvenimo realijos truputį keičia ir tą poziciją“, – pažymėjo jis.

J. Olekas taip pat pabrėžė, kad Lietuva turėtų gerbti JAV rinkėjų pasirinkimą, nepriklausomai nuo to, kuri politinė jėga laimės rinkimus.

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„Čia yra demokratiniai procesai, demokratijos pamokos ir demokratijos rezultatai. Gerbiame JAV žmonių nuomonę išsirenkant prezidentą, gerbiame jų nuomonę išsirenkant ir Kongreso narius“, – sakė politikas.

Seimo pirmininkas viliasi, kad rinkimų rezultatai prisidės ir prie labiau apgalvotų JAV užsienio politikos sprendimų, susijusių ne tik su Ukraina, bet ir su konfliktais Artimuosiuose Rytuose.

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„Visokių scenarijų galima prisigalvoti – ir labai pesimistinių, ir labai optimistinių, bet manau, kad sprendimai bus kažkur per vidurį“, – teigė J. Olekas.

„Tikiuosi, kad mes turėsime šiek tiek labiau subalansuotą, pasvertą sprendimų priėmimą, ir rezultatai iš to turėtų būti tvaresni“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad lapkričio 3 d. JAV vyko kadencijos vidurio rinkimai, kuriuose buvo renkami visi 435 Atstovų Rūmų nariai ir 35 iš 100 Senato narių. Rinkimų rezultatai lems politinių jėgų pusiausvyrą Kongrese ir gali turėti įtakos D. Trumpo administracijos galimybėms įgyvendinti savo politinę darbotvarkę.

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