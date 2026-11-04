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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dar neseniai Ukrainą kaltinęs Trumpas pripažino: degalų kainos kilo dėl karo Irane

2026-11-04 07:59 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-04 07:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ilgą laiką tai neigęs, JAV prezidentas Donaldas Trumpas „Fox News“ televizijai pripažino, kad degalų kainos pakilo dėl karo Irane.

Donaldas Trumpas (nuotr. whitehouse.org) (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (10)

Ilgą laiką tai neigęs, JAV prezidentas Donaldas Trumpas „Fox News“ televizijai pripažino, kad degalų kainos pakilo dėl karo Irane.

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„Žinote, man einant pareigas turėjome geriausią ekonomiką. Tačiau dėl degalų kainų žmonės to taip nemato. Degalų kainos pakilo dėl Irano“, – JAV prezidentas sakė „Fox News“.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Prieš mėnesį, spalio pradžioje, D. Trumpas buvo pareiškęs, kad dėl išaugusiu naftos kainų kalti Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, o ne jo pradėtas karas Irane.

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„Benzino kainų kilimą lemia jau nebe Hormuzo sąsiauris, nes dabar beveik kasdien išgabenamas rekordinis barelių skaičius, o žodis „perdirbimo gamyklos“, kurias Rusijoje sprogdina Ukraina“, – spalio 5 d. savo socialiniame tinkle „Truth Social“ tvirtino D. Trumpas.

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Karas Irane – viena priežasčių respublikonų nesėkmei

D. Trumpas antradienio vakarą taip pat pareiškė, kad karas Irane iš dalies kaltas dėl plačiai paplitusių respublikonų pralaimėjimų vidurio kadencijos rinkimuose. Tačiau jis tvirtino, kad nesigaili šiemet pradėjęs šį karą, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV rinkimai

„Iranas buvo viena iš priežasčių“, – sakė jis telefonu duotame interviu, kai buvo paklaustas, ar šis karas prisidėjo prie prastų respublikonų rezultatų rinkimuose.

Prezidentas teigė, kad neabejoja dėl karo, kuris sumažino jo, kaip prezidento, populiarumą. Jis jau kelis mėnesius stengiasi užbaigti konfliktą ir patarėjams skundėsi, kad tai tapo nuolatine problema.

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„Apie tai nemąstau. Padariau teisingą dalyką. Padaryčiau tai dar kartą“, – sakė jis.

Prezidentas teigė manąs, kad didžiausia politinė našta buvo ne pats karas, o naftos kainų kilimas.

Demokratai triuškinamai laimėjo

Demokratai antradienį triuškinamai laimėjo kadencijos vidurio rinkimus ir perėmė visišką JAV Kongreso kontrolę. Netikėta jų pergalių banga tapo skaudžiu smūgiu prezidento Donaldo Trumpo ir jo Respublikonų partijos politikai.

Demokratams atiteko ir Atstovų Rūmai, ir Senatas – tai suteiks jiems galią blokuoti D. Trumpo darbotvarkę ir paskutinius dvejus jo prezidentavimo metus tirti įtariamos korupcijos atvejus.

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