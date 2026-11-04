JAV rinkimai: respublikonai pakraupę

Valstijos respublikonai nuo pat pradžių tikėjosi itin atkaklios kovos dėl vietos Senate, tačiau dabar nerimauja, kad rinkimus gali pralaimėti ir dar vienos kadencijos siekiantis gubernatorius Gregas Abbottas.
JAV rinkimai: Teksaso respublikonai pašiurpę nuo pirmųjų rinkimų rezultatų
Tai būtų tikras politinis žemės drebėjimas, kuris taip pat atimtų iš jo galimybę tapti ilgiausiai Teksaso istorijoje pareigas ėjusiu gubernatoriumi.
BBC žurnalisto paklaustas, kaip respublikonai vertina rinkimų į Senatą eigą Teksase, ilgametis Respublikonų partijos rinkimų kampanijų strategas atsakė vienu žodžiu: „Skerdynės.“
Kol kas šiuose rinkimuose į Senatą suskaičiuota tik apie 50 proc. balsų.
Demokratų kandidatas Jamesas Talarico prieš savo varžovą respublikoną Keną Paxtoną pirmauja maždaug 20 procentinių punktų persvara.
Manoma, kad paskelbus daugiau rezultatų iš Teksaso kaimiškųjų vietovių respublikonams pavyks sumažinti atsilikimą. Tačiau kol kas pirmieji rezultatai jiems kelia didelį nerimą.
Daugelyje šalies valstijų rinkimų apylinkės vis dar atidarytos. Aukštomis kainomis ir karu su Iranu nepatenkinti bei korupcija valdžios institucijose susirūpinę rinkėjai lapkričio 3 d. balsuoja Kongreso kadencijos vidurio rinkimuose, kurie taps savotišku referendumu dėl JAV prezidento respublikono Donaldo Trumpo antrosios kadencijos.
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