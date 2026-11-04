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Aiškėjant nepalankiems rinkimų rezultatams, Trumpo reakcija: „Mano pavardės biuletenyje nebuvo“

2026-11-04 05:55 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-11-04 05:55
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas, susidūręs su virtine demokratų pergalių kadencijos vidurio rinkimuose, pareiškė, kad jo Respublikonų partija būtų laimėjusi triuškinama persvara, jei jis pats būtų kandidatavęs.

Donaldas Trumpas (nuotr. EPA-ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, susidūręs su virtine demokratų pergalių kadencijos vidurio rinkimuose, pareiškė, kad jo Respublikonų partija būtų laimėjusi triuškinama persvara, jei jis pats būtų kandidatavęs.

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„Mano pavardės biuletenyje nebuvo, o jei būtų buvusi, būtume laimėję TRIUŠKINAMAI! Dėkoju už dėmesį šiam klausimui“, – platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

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Nepaisant demokratų laimėjimų, Baltieji rūmai nusiteikę kovingai

Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas naujienų agentūrai AFP nurodė, kad Baltuosiuose rūmuose vyrauja kovingos nuotaikos, nors demokratai antradienį vykusiuose JAV kadencijos vidurio rinkimuose pasiekė pirmąsias pergales, sudavusias smūgį prezidentui Donaldui Trumpui.

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Pats 80 metų prezidentas atrodė susijaudinęs dar prieš pasirodant pirmiesiems rezultatams ir socialiniuose tinkluose paskelbė virtinę piktų žinučių, kuriose užsipuolė konservatyvaus transliuotojo „Fox News“ pranešimus.

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Tačiau po pradinių teiginių, kad D. Trumpas yra „atsargiai optimistiškas“, nuotaika pasikeitė, nes vis labiau atrodė, jog demokratai suduos prezidentui skaudų smūgį, galintį sujaukti paskutinius dvejus jo valdymo metus.

„Baltųjų rūmų nuotaika yra kovinga“, – sakė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs pareigūnas.

Vis dėlto jis suabejojo respublikonų kandidatų į Atstovų Rūmus ir Senatą kokybe – daugelį jų D. Trumpas parėmė ir keliavo po visą šalį telkdamas jiems paramą.

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„Kandidatų kokybė yra svarbi, ir prezidentas Trumpas daugelį biuleteniuose esančių kandidatų reklamavo geriau nei jie patys“, – sakė Baltųjų rūmų pareigūnas.

Pasak Baltųjų rūmų, D. Trumpas Baltųjų rūmų Rytiniame kambaryje surengė priėmimą savo kabineto pareigūnams ir politiniams patarėjams, kad kartu stebėtų rezultatų skelbimą.

Kai kurie Baltųjų rūmų darbuotojai valgė išsineštinį maistą iš JAV restoranų tinklo „The Cheesecake Factory“ – tai buvo dūris buvusiam demokratų prezidentui Barackui Obamai (Barakui Obamai), kuris buvo pareiškęs, kad D. Trumpo atlikta Baltųjų rūmų renovacija „atrodo taip, lyg Saddamas Husseinas (Sadamas Huseinas) būtų atidaręs „Cheesecake Factory“.

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Tačiau žurnalistai į renginį nebuvo įleisti, o bunkerio mentalitetas atrodė vis labiau įsigalintis.

Apklausos ne kartą rodė, kad amerikiečių rinkėjai piktinasi D. Trumpo karu Irane ir dėl to išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis, tačiau Baltieji rūmai šį susirūpinimą atmetė.

Baltieji rūmai: „Prisisekite diržus“

„Kiekvienas, kuris šiandien balsavo už demokratus, labai pasigailės, kai po Irano konflikto išsprendimo degalų kainos greitai nukris, tačiau jiems vis tiek teks gyventi su ekstremistų liberalų demokratų sąrašu“, – sakė Baltųjų rūmų pareigūnas.

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„Ir paskutinė pastaba: kad ir kaip viskas baigtųsi šiandien, prezidento Trumpo ryžtas sustabdyti radikaliąją kairę tik sustiprės. Prisisekite diržus“, – pareiškė jis.

D. Trumpas šios savaitės pradžioje sakė, kad susitarimas su Iranu gali būti netoli, tačiau taip pat netrūko spėlionių, jog po kadencijos vidurio rinkimų jis gali atnaujinti plataus masto karines operacijas.

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Kiek anksčiau D. Trumpas leido išsilieti savo nusivylimui ir socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė, kad pastarasis „Fox“ reitingų nuosmukis įvyko dėl to, jog kanalas nebuvo jam pakankamai lojalus.

Viename įraše, paskelbtame užsidarius pirmosioms rinkimų apylinkėms, D. Trumpas nurodė, kad „Fox“ reitingai „smarkiai smuko ne dėl manęs, o todėl, kad jie nusistatę PRIEŠ mane!“

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Kitame įraše D. Trumpas vieną vedėją išvadino „BUKU KAIP AKMUO“, o trečiame sukritikavo „Fox“ rinkėjų nuomonių apklausą kaip „visuomet pačią blogiausią“.

„FoxNews“ reitingai smarkiai krito (27 proc.!), nes jie praleidžia per daug laiko kalbėdami apie pamišusius Trumpo dumokratus!“ – pridūrė D. Trumpas.

Mėnesį prieš kadencijos vidurio rinkimus D. Trumpas rengė mitingus kone kasdien ir ragino respublikonus „apsimesti, kad balsavimo biuletenyje esu aš“, nepaisant jo paties rekordiškai žemų palaikymo reitingų.

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Didėjant tikimybei, kad demokratai laimės ir Atstovų Rūmus, ir Senatą, tai gali reikšti galingiausio D. Trumpo etapo pabaigą ir jo įsigalėjimo Respublikonų partijoje pabaigą.

D. Trumpas antradienį interviu telefonu televizijai CBS pagrasino tapti „ponu Veto“ ir blokuoti bet kokius demokratų teisės aktus, jei šie laimėtų.

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