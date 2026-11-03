JAV rinkimuose – netikėtas trikdis

Vestčesterio apygardos rinkimų komisija pranešė žinanti apie problemą, dėl kurios balsavimo aparatai visoje apygardoje esančiose balsavimo vietose negali priimti popierinių biuletenių.
Komisija patikino rinkėjus, kad jų balsai svarbūs, biuleteniai bus saugūs ir visi balsai bus suskaičiuoti. Kol kas biuleteniai dedami į specialius atsarginius maišus.
Dalis Vestčesterio apygardos priklauso Niujorko 17-ajai rinkimų apygardai. Joje dėl vietos Atstovų Rūmuose varžosi pareigas einantis respublikonas Mike'as Lawleris ir demokratė Cait Conley. Šiame Hadsono slėnio regione 2024 m. prezidento rinkimus laimėjo Kamala Harris.
Balsavimo procesas nesutriko
Niujorko valstijos rinkimų komisija socialiniame tinkle X pranešė, kad balsavimo procesas nesutriko.
„Taikomos jau seniai nustatytos atsarginės biuletenių tvarkymo procedūros: užpildyti biuleteniai saugiai laikomi prižiūrint abiejų partijų atstovams ir bus suskaičiuoti“, – teigiama pranešime.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo sąjungininkai anksčiau skleidė nepagrįstas sąmokslo teorijas apie balsavimo aparatus – tvirtino, kad jie veikia blogai ir yra nepatikimi.
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