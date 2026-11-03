Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV rinkimuose – netikėtas trikdis

2026-11-03 18:38 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-03 18:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antradienį vienoje Niujorko apygardoje sutriko balsavimo aparatų darbas. Šios apygardos rinkėjų balsai gali turėti įtakos atkakliai kovai dėl vietos JAV Atstovų Rūmuose, tačiau pareigūnai patikino, kad balsai per kadencijos vidurio rinkimus ir toliau skaičiuojami. 

JAV vėliava | EPA nuotr.

Antradienį vienoje Niujorko apygardoje sutriko balsavimo aparatų darbas. Šios apygardos rinkėjų balsai gali turėti įtakos atkakliai kovai dėl vietos JAV Atstovų Rūmuose, tačiau pareigūnai patikino, kad balsai per kadencijos vidurio rinkimus ir toliau skaičiuojami. 

REKLAMA
0

Vestčesterio apygardos rinkimų komisija pranešė žinanti apie problemą, dėl kurios balsavimo aparatai visoje apygardoje esančiose balsavimo vietose negali priimti popierinių biuletenių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komisija patikino rinkėjus, kad jų balsai svarbūs, biuleteniai bus saugūs ir visi balsai bus suskaičiuoti. Kol kas biuleteniai dedami į specialius atsarginius maišus.

REKLAMA
REKLAMA

Dalis Vestčesterio apygardos priklauso Niujorko 17-ajai rinkimų apygardai. Joje dėl vietos Atstovų Rūmuose varžosi pareigas einantis respublikonas Mike'as Lawleris ir demokratė Cait Conley. Šiame Hadsono slėnio regione 2024 m. prezidento rinkimus laimėjo Kamala Harris.

REKLAMA

Balsavimo procesas nesutriko

Niujorko valstijos rinkimų komisija socialiniame tinkle X pranešė, kad balsavimo procesas nesutriko.

„Taikomos jau seniai nustatytos atsarginės biuletenių tvarkymo procedūros: užpildyti biuleteniai saugiai laikomi prižiūrint abiejų partijų atstovams ir bus suskaičiuoti“, – teigiama pranešime.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo sąjungininkai anksčiau skleidė nepagrįstas sąmokslo teorijas apie balsavimo aparatus – tvirtino, kad jie veikia blogai ir yra nepatikimi.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)
„Coface“ įspėja: respublikonų pralaimėjimas JAV rinkimuose Trumpo nesustabdys

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų