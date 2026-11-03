Amerikiečiai renkasi, kas valdys šalį: vieni tikisi demokratų pergalės, kiti gina Trumpą

Toliau pateikiama antradienį rinkimų apylinkėse, kuriose rinkėjai sutiko pasidalyti savo mintimis apie tai, kas jiems rūpi ir kas lemia jų pasirinkimą, paimtų interviu apžvalga.
Viltį puoselėjantys demokratai
Visuomenės nuomonės apklausų duomenims rodant, kad Demokratų partija gali užsitikrinti daugumą Atstovų Rūmuose, o galbūt net ir Senate, daugelis kairiųjų pažiūrų rinkėjų sakė, kad su viltimi lauks rezultatų.
„Prieš dvejus metus rezultatas man buvo tikrai niokojantis“, – Niujorko Bruklino rajone agentūrai AFP sakė labdaros srityje dirbanti 39-erių Emma Mondadori, turėdama omenyje prezidento Donaldo Trumpo išrinkimą.
„Tikrai nekantriai laukiau šios dienos, kai vėl galėsime pareikšti savo nuomonę dėl mūsų šalies ateities (...) Esu atsargiai viltinga, optimistiška“, – pridūrė ji.
Pragyvenimo išlaidos
Daugelis žmonių susirūpinę galvoja apie kasdienes išlaidas, nes benzino kainos, palyginti su pernai, pakilo trečdaliu, o dyzelino kainos beveik padvigubėjo, jau nekalbant apie staigų maisto kainų augimą.
„Tai susiję su pragyvenimo išlaidomis, benzino kainomis ir panašiais dalykais. Reikalingi pokyčiai paprastam žmogui, o aš esu paprastas žmogus“, – agentūrai AFP sakė 38-metis projektų vadovas Donta Comeris iš Atlantos.
Toje pačioje rinkimų apylinkėje Džordžijos valstijoje kalbintas 27-erių verslininkas Tomas, kuris nenorėjo atskleisti savo pavardės, išreiškė panašią nuomonę.
„Visi, bent jau mano kartos žmonės, yra šiek tiek nusivylę dėl įperkamumo krizės, degalų kainų ir to, kas vyksta užsienyje“, – pridūrė šis nepriklausomas rinkėjas.
Referendumas dėl vadovybės
Kadencijos vidurio rinkimai paprastai laikomi savotišku referendumu dėl pareigas einančio prezidento.
Ir nedaugelis lyderių buvo suskaldę visuomenės nuomonę taip smarkiai, kaip D. Trumpas.
„Esu nepriklausomas, bet balsavau už demokratus, tiesiog norėjau, kad būtų grįžta prie padorumo, sąžiningumo ir garbingumo kultūros, o visa kita ateis savaime, – agentūrai AFP Ostine, Teksaso valstijoje sakė 59-erių Yanas Cardineau. – Jei tai prarastume, nesvarbu, kiek pinigų uždirbtum.“
Tuo metu iš Kubos kilusi 69-erių Estrella Roque agentūrai AFP Majamyje sakė, kad balsavo už respublikonus.
„Man respublikonai patinka tuo, kad jie gali sutvarkyti šalį, – paaiškino ji ispanų kalba. – Donaldui Trumpui nebuvo duota (pakankamai) laiko parodyti, kas jis iš tikrųjų yra.“
Imigracija
Savo paskutiniame kreipimesi į rinkėjus D. Trumpas pabrėžė savo pasiekimus mažinant imigraciją ir stabdant neteisėtą pietinės sienos su Meksika kirtimą.
Nors jo griežta pozicija patinka jo pagrindiniams rėmėjams, kitus atbaido žiauri taktika, kurią taiko Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentai.
„Man labai rūpi klimato kaita, smurtas mokyklose ir žmonių, kurie vis dar neturi imigracijos statuso šioje šalyje, padėtis“, – Doralyje, Floridos valstijoje, sakė Kuboje gimusi 38-erių advokatė Diana Alvarez (Diana Alvares).
„Bet kuriai prezidento kadencijai tenka sunkumų, tačiau konkrečiai ši buvo šiek tiek smurtinga ir agresyvi (migrantų atžvilgiu), ir nemanau, kad tai buvo būtina“, – pridūrė ji.
Iranas
Keletas rinkėjų paminėjo daugiausiai pasekmių sulaukusį D. Trumpo antrosios kadencijos užsienio politikos sprendimą – vasario 28 dieną kartu su Izraeliu surengtą ataką prieš Iraną.
„Tai liūdina. Vėlgi, pažadai duoti, pažadai neištesėti. „Jokių naujų karų“ – tokia buvo mantra“, – sakė 37-erių Wesas Pyronas, dirbantis aplinkos sveikatos srities ne pelno organizacijoje Vašingtone.
„Nesuprantu, ką ten veikiame, tikslai neaiškūs, prioritetai neaiškūs“, – pridūrė jis.
Baimė dėl socializmo
Daugelis respublikonų kandidatų ir pats D. Trumpas savo varžovus demokratus stengėsi pavaizduoti kaip pavojingus socialistus, kurie didina mokesčius ir švaisto pinigus, siekdami sunaikinti amerikietišką kapitalizmą.
„Daugelis šiandienos jaunimo mano, kad socializmas yra teisingas kelias, – Ostine, Teksaso valstijoje, AFP sakė 84-erių Darylas Ruley .– Jei jie taip mano, tai jie nesupranta istorijos.“
Iš Kolumbijos kilusi 70-metė rinkėja Maru Restrepo Majamyje teigė, kad demokratai yra tapę „labai socialistais, komunistais ir musulmonais“.
Mičiganas
Mičigane, kur vyksta kone labiausiai stebimi rinkimai į Senatą, demokratų kandidatas Abdulas El Sayedas pagrindiniais savo programos punktais yra įvardijęs nemokamą visuotinę sveikatos priežiūrą ir JAV paramos Izraeliui nutraukimą.
D. Trumpas jį buvo išvadinęs „džihadistu“, ir jis taip pat buvo šmeižtas, teigiant, kad jis neva prijaučia islamistų grupuotėms, tokioms kaip „Musulmonų brolija“ ar „Hamas“.
„Mes tiesiog turime tai padaryti, nes mums visiems reikia pagalbos. Man reikia pagalbos“, – sakė 51-erių Makeyla Borndes, buvusi mokytoja, kuri buvo priversta išeiti į pensiją po to, kai nukrito nuo laiptų.
Ant savo žalios prijuostės ji segėjo keletą A. El Sayedo ženkliukų.
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