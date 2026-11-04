Smūgis Trumpui – rinkimuose pergalę švęsti turėtų demokratai, Baltieji rūmai širsta: „Prisisekite diržus“

Demokratai perėmė Senato mandatą Šiaurės Karolinoje
Susigrąžinti daugumą Kongrese ir nutraukti respublikonų dominavimą Vašingtone siekiantys demokratai perėmė iš respublikonų vietą JAV Senate Šiaurės Karolinos valstijoje.
Buvusio Šiaurės Karolinos gubernatoriaus Roy'aus Cooperio pergalė prieš respublikoną Michaelą Whatley yra svarbus demokratų laimėjimas siekiant perimti bent keturias šiuo metu respublikonų turimas vietas Senate.
Anksčiau manę, kad dėl jiems nepalankaus rinkimų apygardų ir valstijų pasiskirstymo iškovoti daugumą bus beveik neįmanoma, demokratai dabar viliasi, kad Senato kontrolė jau pasiekiama, nors jiems dar teks laimėti keliose konservatyvesnėse valstijose.
Demokratas senatorius Jonas Ossoffas taip pat buvo perrinktas Džordžijoje, įveikęs Atstovų Rūmų narį Mike'ą Collinsą. Ši jo pergalė neleido respublikonams perimti mandato, kurį jie anksčiau laikė vienu perspektyviausių savo taikinių.
Atstovų Rūmų narys Chrisas Pappasas taip pat laimėjo rinkimus į Senatą Naujajame Hampšyre, išsaugodamas demokratams dar vieną svarbų mandatą. Jis įveikė buvusį senatorių Johną Sununu.
Respublikonai pakraupę
Teksaso respublikonus šokiravo pirmieji visoje valstijoje vykstančių rinkimų rezultatai, rašo CNN ir BBC.
Valstijos respublikonai nuo pat pradžių tikėjosi itin atkaklios kovos dėl vietos Senate, tačiau dabar nerimauja, kad rinkimus gali pralaimėti ir dar vienos kadencijos siekiantis gubernatorius Gregas Abbottas.
Tai būtų tikras politinis žemės drebėjimas, kuris taip pat atimtų iš jo galimybę tapti ilgiausiai Teksaso istorijoje pareigas ėjusiu gubernatoriumi.
BBC žurnalisto paklaustas, kaip respublikonai vertina rinkimų į Senatą eigą Teksase, ilgametis Respublikonų partijos rinkimų kampanijų strategas atsakė vienu žodžiu: „Skerdynės.“
Kol kas šiuose rinkimuose į Senatą suskaičiuota tik apie 50 proc. balsų.
Demokratų kandidatas Jamesas Talarico prieš savo varžovą respublikoną Keną Paxtoną pirmauja maždaug 20 procentinių punktų persvara.
Manoma, kad paskelbus daugiau rezultatų iš Teksaso kaimiškųjų vietovių respublikonams pavyks sumažinti atsilikimą. Tačiau kol kas pirmieji rezultatai jiems kelia didelį nerimą.
Daugelyje šalies valstijų rinkimų apylinkės vis dar atidarytos. Aukštomis kainomis ir karu su Iranu nepatenkinti bei korupcija valdžios institucijose susirūpinę rinkėjai lapkričio 3 d. balsuoja Kongreso kadencijos vidurio rinkimuose, kurie taps savotišku referendumu dėl JAV prezidento respublikono Donaldo Trumpo antrosios kadencijos.
Respublikonas Byronas Donaldsas išrinktas pirmuoju juodaodžiu Floridos gubernatoriumi
Respublikonas Atstovų Rūmų narys Byronas Donaldsas antradienį buvo išrinktas pirmuoju juodaodžiu Floridos gubernatoriumi, nugalėjęs demokratą Davidą Jolly netikėtai įtemptose lenktynėse, išbandžiusiose partijos pozicijas prezidentui Donaldui Trumpui svarbioje valstijoje.
B. Donaldsas, ištikimas D. Trumpo sąjungininkas, pakeis kadenciją baigiantį respublikonų gubernatorių Roną DeSantisą, kuris šias pareigas išnaudojo savo prezidentinėms ambicijoms kurstyti ir trečią pagal gyventojų skaičių JAV valstiją pastumti dar labiau į politinio spektro dešinę.
B. Donaldsas taps pirmuoju šalyje išrinktu juodaodžiu respublikonu gubernatoriumi. Jis įveikė D. Jolly – buvusį respublikonų kongresmeną, kuris pakeitė partiją ir vykdė centristinę kampaniją. Sakydamas pergalės kalbą rėmėjams Pietų Floridoje, B. Donaldsas padėkojo D. Trumpui.
„Noriu, kad iš Floridos išgirstumėte, jog mes vis dar esame raudoni, – miniai sakė B. Donaldsas, turėdamas galvoje tradicinę savo partijos spalvą. – Pone prezidente, taip pat noriu padėkoti už jūsų palaikymą ir už tai, kad buvote mano pusėje.“
Šie rinkimai tapo išbandymu, ar D. Trumpo nepopuliarumas, nusmukdęs respublikonus visose JAV, persimes ir į jo paties kiemą bei sukels pavojų Floridos gubernatoriaus postui, kurio demokratas nelaimėjo jau daugiau nei 30 metų.
B. Donaldsas stengėsi pristatyti D. Jolly kaip nuo realybės atitrūkusį liberalą ir kreipėsi į juodaodžius rinkėjus, kurie tradiciškai palaiko demokratus.
Be nacionalinės politinės aplinkos, rinkimuose daug dėmesio skirta tokiems klausimams kaip aukštos kainos ir būsto draudimo išlaidos – tai itin opi problema valstijoje, kurią nuolat niokoja uraganai.
Metų metus Florida buvo pagrindinis JAV politinių kovų laukas, kur didžiųjų miestų, žemės ūkio miestelių, naujai atvykusių pensininkų ir įvairių lotynų amerikiečių bendruomenių interesai susikirsdavo rinkimuose, kuriuos dažnai nulemdavo procento dalys.
Ši reputacija nublanko valdant R. DeSantisui, kuris savo pirmuosius rinkimus 2018 metais laimėjo mažesniu nei pusės procentinio punkto skirtumu.
Tačiau pradėjęs eiti pareigas, jis pasinėrė į kultūrinius karus dėl rasės ir lyties – pavyzdžiui, pasirašė kritikų dažnai „Nesakyk gėjus“ vadinamą įstatymą, draudžiantį mokyti apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę nuo vaikų darželio iki trečios klasės. Kai 2022 metais jis siekė perrinkimo, R. DeSantisas iškovojo triuškinamą pergalę beveik 20 procentinių punktų persvara, palikdamas valstijos demokratus visiškai sužlugdytus.
D. Jolly susidūrė su didžiulėmis kliūtimis, bandydamas atgaivinti partijos pozicijas. Respublikonai čia turi maždaug 1,5 mln. registruotų rinkėjų persvarą, o B. Donaldsas gerokai lenkė D. Jolly pagal surinktas lėšas.
Siekdamas įveikti šiuos iššūkius, D. Jolly kampaniją vykdė demokratų tvirtovėse Floridoje, pavyzdžiui, Brovardo apygardoje, taip pat tradiciškai respublikoniškose centrinės Floridos dalyse ir valstijos šiaurės vakaruose.
B. Donaldsas per visą kampaniją demonstravo tvirtą pasitikėjimą savimi, derindamas paramą D. Trumpui su pastangomis išlaikyti tam tikrą atstumą, įskaitant užuominų apie prezidentą mažinimą savo interneto svetainėje.
Pietų Karolinoje netikėtą pergalę JAV Senate iškovojo demokratai
Po pediatrės Annie Andrews nedidele persvara iškovotos pergalės prieš Darline Graham, siekusią visam laikui užimti savo velionio brolio Lindsey Grahamo vietą, demokratai antradienį užsitikrino vietą JAV Senate, rodo žiniasklaidos prognozės.
A. Andrews netikėtai įveikė D. Graham, kuri po brolio mirties liepą laikinai ėjo šias pareigas, tačiau pasirodė nesanti tokia stipri kandidatė, kaip tikėjosi jos partija ar prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
Televizijos „NBC News“ ir CNN prognozavo A. Andrews pergalę rinkimuose.
D. Graham į Senatą paskyrė Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteris (Henris Makmasteris), D. Trumpui rekomendavus ją šioms pareigoms.
Prezidentas šį paskyrimą pavadino „nuostabia pagarba“ jos velioniui broliui, žymiam užsienio politikos vanagui ir artimam D. Trumpo sąjungininkui.
L. Grahamas, prieš laimėdamas rinkimus į Senatą 2002 metais dirbęs Atstovų Rūmuose, niekada nebuvo vedęs ir neturėjo vaikų bei buvo itin artimas su seserimi.
Jų motina mirė, kai L. Grahamui buvo 20 metų, o jo seseriai – 12, o mažiau nei po dvejų metų nuo širdies smūgio mirė ir jų tėvas.
Tuomet 22-ejų L. Grahamas oficialiai įsivaikino savo 13 metų seserį, padėjo jai baigti mokyklą ir iš esmės ją užaugino.
Nors jos brolis turėjo didelę įtaką užsienio politikos klausimais, D. Graham per neseniai vykusius debatus sutriko paklausta apie Taivaną ir pripažino, kad nėra „labai informuota apie nacionalinį saugumą“.
Ji vis tiek sugebėjo įveikti kongresmeną veteraną Ralphą Normaną (Ralfą Normaną) ir užsitikrinti Respublikonų partijos nominaciją, o D. Trumpas už ją agitavo ir ragino rėmėjus balsuoti taip, lyg balsavimo biuletenyje būtų jo paties pavardė.
Aiškėjant nepalankiems rinkimų rezultatams, Trumpo reakcija: „Mano pavardės biuletenyje nebuvo“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, susidūręs su virtine demokratų pergalių kadencijos vidurio rinkimuose, pareiškė, kad jo Respublikonų partija būtų laimėjusi triuškinama persvara, jei jis pats būtų kandidatavęs.
„Mano pavardės biuletenyje nebuvo, o jei būtų buvusi, būtume laimėję TRIUŠKINAMAI! Dėkoju už dėmesį šiam klausimui“, – platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
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Smūgis Trumpui – rinkimuose pergalę švęsti turėtų demokratai, Baltieji rūmai širsta: „Prisisekite diržus“
JAV Atstovų Rūmų kontrolę iš respublikonų perims demokratai, rodo antradienį paskelbtos žiniasklaidos prognozės.
Šis esminis pokytis žada priešpriešą per antrąją prezidento Donaldo Trumpo kadencijos pusę.
Tokias prognozes paskelbė CNN ir „NBC News“. Pastarasis transliuotojas prognozuoja, kad demokratai 435 vietų Atstovų Rūmuose jau užsitikrino mažiausiai 244 vietas.
Dauguma Atstovų Rūmuose suteiks demokratams galią blokuoti D. Trumpo įstatymų leidybos darbotvarkę ir pradėti plataus masto jo administracijos tyrimus per paskutinius dvejus jo prezidentavimo metus.
Nepasitenkinimas pragyvenimo išlaidomis, muitais ir JAV karu prieš Iraną, dėl kurio smarkiai išaugo degalų kainos, prislėgė respublikonus, jo populiarumo reitingams svyruojant ties rekordinių žemumų riba.
Atidžiai stebėtame balsavime demokratas J. D. Fordas išstūmė respublikonų kongresmenę Victorią Spartz Indianoje, užsitikrindamas apygardą, kurioje D. Trumpas 2024 metais nugalėjo 17 procentinių punktų persvara.
Politikos analitikai netikėtumą šioje apygardoje įvardijo kaip ankstyvą įspėjimą, kad demokratai gali judėti link vadinamosios „mėlynosios bangos“.
Partija taip pat perėmė respublikonams priklausiusią vietą Atstovų Rūmuose Šiaurės Karolinoje, o rezultatai Floridoje rodo, kad perbraižytos rinkimų apygardų ribos neatnešė respublikonų lauktų laimėjimų.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad nuotaikos prezidento aplinkoje – kovingos, įspėdamas, jog D. Trumpas priešinsis „radikaliajai kairei“, nepaisant rinkimų baigties.
„Prisisekite diržus“, – pareiškė pareigūnas.