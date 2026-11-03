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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rinkimai JAV: kaip skaičiuojami balsai ir kada laukti pirmųjų rezultatų

2026-11-03 22:47 / šaltinis: BNS, ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS, ELTA / aut.
2026-11-03 22:47
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Jungtinėse Valstijose įsibėgėjus kadencijos vidurio rinkimams, kurie turės įtakos paskutiniams dviem Donaldo Trumpo prezidentavimo metams, BBC trumpai apžvelgia, kaip skaičiuojami balsai ir kada laukti pirmųjų balsavimo rezultatų.

Rinkimai JAV: kaip skaičiuojami balsai ir kada laukti pirmųjų rezultatų EPA

Jungtinėse Valstijose įsibėgėjus kadencijos vidurio rinkimams, kurie turės įtakos paskutiniams dviem Donaldo Trumpo prezidentavimo metams, BBC trumpai apžvelgia, kaip skaičiuojami balsai ir kada laukti pirmųjų balsavimo rezultatų.

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JAV kiekviena valstija pati organizuoja rinkimus ir turi nuosavas balsų skaičiavimo bei tvarkymo taisykles. Kai kuriose valstijose išankstiniai balsai tvarkomi dar prieš rinkimų dieną, o kitose – jau užsidarius rinkimų apylinkėms. Vietos rinkimų pareigūnai tikrina, tvarko ir skaičiuoja atskirus balsalapius.

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Daugumoje valstijų po rinkimų reikalaujama atlikti oficialų auditą. Jo metu balsalapiai perskaičiuojami rankiniu būdu ir rezultatai lyginami su balsavimo aparatų duomenimis, tačiau taisyklės įvairiose valstijose skiriasi. Kaip nurodo BBC, visose valstijose ir atskirose vietovėse galioja griežtos taisyklės, nustatančios, kas gali dalyvauti tikrinant rinkimų rezultatus, kokia tvarka tvarkomi balsai ir kurios šio proceso dalys yra viešos.

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Įtemptose rinkimų kovose balsų skaičiavimas gali užtrukti, taip pat gali būti pareikalauta perskaičiuoti balsus arba kilti teisinių ginčų.

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Rezultatai

Pirmieji rezultatai turėtų pasirodyti po 18 val. JAV Rytų pakrantės laiku (1 val. Lietuvos laiku). Pirminiai rezultatai gali paaiškėti dar tebevykstant balsavimui kitose valstijose, o JAV žiniasklaidos priemonės gali pradėti skelbti kai kurių valstijų nugalėtojus. Vis dėlto įtemptose rinkimų kovose prognozių gali tekti palaukti.

Bendras rezultatų paskelbimo laikas priklausys nuo to, kokios įtemptos bus rinkimų kovos ir kurios iš jų bus lemiamos. BBC pažymi, kad 2022 m. lapkričio 9 d., praėjus dienai po kadencijos vidurio rinkimų, respublikonai ir demokratai vis dar atkakliai varžėsi dėl JAV Kongreso kontrolės.

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JAV rinkimuose iš anksto balsavo beveik 60 mln. žmonių

Naujienų agentūros AP analizės duomenimis, Jungtinėse Valstijose iš anksto balsavo daugiau kaip 59 mln. žmonių.

Palyginti su 2022 m., išankstinio balsavimo aktyvumas išaugo. Antradienio duomenimis, iš anksto buvo atiduota 59,7 mln. balsų, o 2022 m. – kiek daugiau nei 58 mln.

Į šį skaičių įtraukti tiek iš anksto rinkimų apylinkėse, tiek paštu atiduoti balsai.

Lapkričio 3 d. vykstantys Kongreso kadencijos vidurio rinkimai nulems, kuri partija kontroliuos Atstovų Rūmus ir Senatą.

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