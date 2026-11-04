Baltieji rūmai: Trumpas padarė viską, ką galėjo

„Niekas nedirbo taip sunkiai kaip prezidentas Trumpas“, – teigiama antradienį sąjungininkams ir administracijos pareigūnams išplatintuose Baltųjų rūmų parengtose pagrindiniuose akcentuose komunikacijai.
Juose pabrėžiamos D. Trumpo pastangos padėti respublikonams laimėti rinkimus, įskaitant beveik 30 mitingų, kuriuos jis per pastarąjį mėnesį surengė keliose valstijose, kuriose tradiciškai dominuoja respublikonai.
Baltųjų rūmų atstovai pabrėžė, kad D. Trumpas „atidavė visas jėgas“ – padarė viską, ką galėjo, kad respublikonai išsaugotų daugumą Kongrese, tačiau kartu buvo ruošiama dirva dėl galimų partijos pralaimėjimų kaltinti pačius kandidatus.
Baltieji rūmai tvirtina, kad šios pastangos ir tuo pat metu vykdyta viceprezidento J. D. Vance'o rinkimų kampanija per paskutinį mėnesį padėjo pagerinti respublikonų pozicijas.
„Respublikonų padėtis dabar geresnė nei prieš keturias savaites“, – tikino Baltųjų rūmų atstovai, tačiau galutinės rinkimų baigties neprognozavo.
Donaldas Trumpas sako, kad jei būtų kandidatavęs, respublikonai būtų laimėję triuškinama persvara
JAV prezidentas D. Trumpas, susidūręs su virtine demokratų pergalių kadencijos vidurio rinkimuose, pareiškė, kad jo Respublikonų partija būtų laimėjusi triuškinama persvara, jei jis pats būtų kandidatavęs.
„Mano pavardės biuletenyje nebuvo, o jei būtų buvusi, būtume laimėję TRIUŠKINAMAI! Dėkoju už dėmesį šiam klausimui“, – platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
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Prognozės: JAV Meino valstijoje Senato vietą iškovojo demokratas Troy Jacksonas
Žiniasklaidos prognozės rodo, kad Meino valstijoje ilgametę respublikonų senatorę Susan Collins antradienį nugalėjo demokratas Troy Jacksonas.
Tai dar viena demokratų perimta vieta, jiems ruošiantis perimti JAV Kongreso kontrolę.
Televizijos „Fox News“ ir CNN pergalę prognozavo T. Jacksonui – medkirčiui, tapusiam politiku, kuris prie demokratų kandidatų sąrašo prisijungė po to, kai dėl kaltinimų seksualine prievarta žlugo Grahamo Platnerio kampanija.
Kanzase pirmą kartą nuo 1932 m. į JAV Senatą išrinktas demokratas
JAV žiniasklaidos prognozėmis, demokratas Adamas Hamiltonas antradienį laimėjo JAV Senato rinkimus Kanzase, įveikęs pareigas einantį respublikonų senatorių Rogerį Marshallą ir tapdamas pirmuoju demokratu nuo 1932 m., laimėjusiu Senato rinkimus šioje daugiausia provincijole, konservatyvioje valstijoje.
Šis rezultatas yra smūgis prezidentui Donaldui Trumpui, kuris per visas tris savo prezidento rinkimų kampanijas Kanzase laimėjo daugiau kaip 10 procentinių punktų persvara. Praėjusią savaitę jis pirmą kartą nuo 2018 m. apsilankė šioje valstijoje, siekdamas sutelkti paramą R. Marshallui.
A. Hamiltonas, kuris yra didelės metodistų bažnyčios pastorius, dar neseniai buvo registruotas Respublikonų partijos nariu. Prieš nuspręsdamas kandidatuoti kaip demokratas, jis svarstė galimybę dalyvauti rinkimuose kaip nepriklausomas kandidatas.
Jis vykdė nuosaikią rinkimų kampaniją, laikėsi atokiau nuo nacionalinių partijos lyderių ir pažadėjo nepalaikyti Chucko Schumerio kandidatūros į Senato daugumos lyderio postą. Jis taip pat kritikavo buvusio prezidento Joe Bideno administracijos imigracijos politiką.
A. Hamiltonas daugiausia kritikavo R. Marshallą ir Kongreso respublikonus, o ne prezidentą.
„Aš nekandidatuoju prieš prezidentą Trumpą“, – per paskutinius kandidatų debatus sakė jis.
Tuo metu R. Marshallas rinkėjams teigė, kad balsuodami už jį jie remia prezidento politinę darbotvarkę.
Abu kandidatai taip pat nesutarė dėl muitų. A. Hamiltonas ragino panaikinti D. Trumpo įvestus muitus ir nustatyti, kad bet kokiems naujiems tarifams reikėtų Kongreso pritarimo, o R. Marshallas tvirtino, kad jie duoda rezultatų.
Daugelis Kanzaso ūkininkų, jau kenčiančių dėl per karą su Iranu išaugusių degalų kainų, taip pat nukentėjo nuo atsakomųjų muitų jų eksportuojamai produkcijai, pavyzdžiui, sojų pupelėms ir kviečiams. Galvijų augintojų nepasitenkinimą sukėlė D. Trumpo planas sumažinti jautienos importo muitus.
Kaimiškoje Neošo apygardoje, kur prieš dvejus metus už D. Trumpą balsavo 73 proc. rinkėjų, paskutinėmis kampanijos savaitėmis prie namų ėmė rastis A. Hamiltono rinkimų plakatų.
„Manau, žmonės tiesiog labai trokšta bent šiek tiek normalumo“, – prieš rinkimus naujienų agentūrai AFP sakė 53 metų kairiųjų pažiūrų apygardos rinkėjas Travisas Falstadas
JAV Atstovų Rūmų demokratų lyderis žada imtis veiksmų prieš korupciją
JAV Atstovų Rūmų demokratų lyderis antradienį pažadėjo pasinaudoti prognozuojama savo partijos dauguma, kad imtųsi kovoti su korupcija, mat per šiuos rinkimus rinkėjams itin didelį nerimą kėlė įtarimai, kad prezidentas Donaldas Trumpas naudojasi savo pareigomis asmeninei naudai gauti.
„Pareikalausime atsakomybės iš tų, kurie šalyje sukėlė precedento neturinčią korupciją“, – savo šalininkams sakė Atstovų Rūmų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas, kuris, kaip tikimasi, naujajame Kongrese taps Atstovų Rūmų pirmininku.
„Nes jei aukštas pareigas einantys žmonės taip susitelkę į savo, savo šeimos narių, draugų ar rėmėjų praturtinimą, jie nesirūpina Amerikos žmonių gyvenimo gerinimu“, – pridūrė jis.
H. Jeffriesas, kuris taptų pirmuoju juodaodžiu Atstovų Rūmų pirmininku, pasidžiaugė, regis, triuškinama savo partijos pergale kadencijos vidurio rinkimuose, per kuriuos demokratams atiteko ir vietos, anksčiau laikytos tikromis respublikonų tvirtovėmis.
„Amerikos žmonės išreiškė savo valią ir aiškiai parodė, kad jiems jau gana ekstremizmo ir korupcijos“, – sakė jis.
„Jie nori Kongreso, kuris dirbtų Amerikos žmonių labui, ir būtent tai darys Atstovų Rūmų demokratai“, – tęsė demokratų lyderis.
Demokratai didelę savo rinkimų kampanijos dalį skyrė pragyvenimo išlaidų klausimui, kuris, smarkiai išaugus degalų kainoms ir infliacijai niekaip neslūgstant, sulaukė didelio rinkėjų dėmesio. Be to, šias išlaidas augti iš dalies vertė ir nepastovi D. Trumpo muitų politika bei JAV karas su Iranu.
Panašu, kad, nepaisant šimtų milijonų dolerių, kuriuos nepopuliarių kandidatų reklamos kampanijoms finansuoti skyrė respublikonų rėmėjai, tarp jų ir turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas, ši demokratų žinia pasiekė visos šalies rinkėjus.
„Tai rinkimai, kuriuose žmonės balsuoja už permainas, ir mes, Atstovų Rūmų demokratai, suprantame, kad turime įgyvendinti esminius pokyčius“, – sakė H. Jeffriesas.
„Dabartinė sistema neveikia. Mums reikia Kongreso, kuriam svarbiausi būtų Amerikos žmonės. Turtingieji, pasiturintieji ir įtakingų ryšių turintys asmenys mėgino nusipirkti šiuos rinkimus, tačiau Amerikos žmonės davė aiškų ir ryžtingą atsaką, parodydami, kad Amerika neparduodama“, – paaiškino jis.
Po JAV kadencijos vidurio rinkimų Donaldas Trumpas pagyrė demokratus
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį netikėtai pagyrė oponentus demokratus, pareiškęs, kad jie „gerai padirbėjo“, prognozėms rodant, kad partija kadencijos vidurio rinkimuose sutriuškino jo respublikonus.
„Manau, kad demokratai gerai padirbėjo. Tikrai taip manau. Manau, kad jie gerai padirbėjo. Jie atkakliai kovojo“, – televizijai „Fox News“ sakė D. Trumpas ir pridūrė, jog „ore tvyrojo“ tam tikros nuotaikos, o jis pats „neturėtų jaustis kaltas“.
Demokratai perėmė JAV Atstovų Rūmus ir artėja prie Senato kontrolės, respublikonai smarkiai pralaimi
Demokratai antradienį laimėjo JAV Atstovų Rūmų rinkimus ir priartėjo prie Senato kontrolės po stulbinamos pergalės itin konservatyviame Teksase, kur smogė triuškinamą smūgį prezidento Donaldo Trumpo respublikonams.
Demokratams atiteko ir ketvirtoji respublikonų vieta Senate – Ohajuje bandydamas sugrįžti į politiką pergalę iškovojo buvęs senatorius Sherrodas Brownas. Taigi demokratai jau iškovojo keturias vietas, kurių reikia, kad panaikintų respublikonų turimą 53–47 vietų daugumą, jeigu išsaugos visas savo vietas Senate. Dėl kai kurių jų rinkimų rezultatai dar nepaskelbti.
Kadencijos vidurio rinkimai tapo visos šalies mastu išreikštu nepritarimu audringai antrajai D. Trumpo kadencijai. Rinkėjų nepasitenkinimą kurstė augančios pragyvenimo išlaidos, muitai ir jo pradėtas karas su Iranu, dėl kurio smarkiai pabrango degalai.
JAV žiniasklaida prognozavo, kad demokratai perims Atstovų Rūmų kontrolę. Tai suteiktų opozicijai galimybę blokuoti D. Trumpo įstatymų leidybos darbotvarkę ir pradėti plataus masto tyrimus jo administracijos atžvilgiu.
Demokratų lyderis Atstovų Rūmuose Hakeemas Jeffriesas pareiškė, kad D. Trumpo judėjimas MAGA „traukiasi visoje šalyje – nuo vieno vandenyno iki kito“.
Teksase demokratas Jamesas Talarico įveikė respublikoną, valstijos generalinį prokurorą Keną Paxtoną, ir laimėjo vietą Senate, o Gina Hinojosa, kaip prognozavo žiniasklaida, įveikė ilgametį respublikoną gubernatorių Gregą Abbottą.
Šios dvi netikėtos pergalės sudrebino vieną konservatizmo bastionų Jungtinėse Valstijose – nuo 1994 m. čia nė vienas demokratas nebuvo laimėjęs valstijos mastu vykusių rinkimų. G. Hinojosa taps pirmąja lotynų amerikiečių kilmės Teksaso gubernatore ir užbaigs tris dešimtmečius trukusį respublikonų valdymą.
D. Trumpas ne kartą lankėsi Teksase, siekdamas paremti savo partijos kandidatus, taip pat dalyvavo respublikonų kadencijos vidurio rinkimų suvažiavime.
Pralaužtos respublikonų tvirtovės
Kitos dvi pergalės dėl vietų Senate iškovotos Pietų Karolinoje, kur pediatrė Annie Andrews netikėtai nugalėjo respublikonų kandidatą, ir Šiaurės Karolinoje, kur buvęs gubernatorius Roy'us Cooperis įveikė D. Trumpo remiamą kandidatą.
Demokratai taip pat apgynė savo turėtas vietas Džordžijoje, kur perrinktas Jonas Ossoffas, ir Naujajame Hampšyre, kur Chrisas Pappasas tapo pirmuoju atvirai homoseksualiu vyru, išrinktu į Senatą.
Pergalę Atstovų Rūmuose lėmė demokratų laimėjimai Pensilvanijoje, Kentukyje, Arizonoje, Šiaurės Karolinoje ir Naujajame Džersyje. Net ir itin respublikoniškose rinkimų apygardose vyko atkakli kova.
Indianoje demokratas J. D. Fordas įveikė respublikonę kongresmenę Victoriją Spartz – apygardoje, kurioje D. Trumpas 2024 m. laimėjo 17 procentinių punktų persvara. Politikos analitikai šias varžybas buvo įvardiję kaip vieną pirmųjų rodiklių, galinčių parodyti galimą demokratų pergalės mastą.
Demokratai taip pat laimėjo Džordžijos gubernatoriaus rinkimus. Buvusi Atlantos merė Keisha Lance Bottoms tapo pirmąja juodaode moterimi, išrinkta JAV gubernatore.
Vis dėlto Floridoje respublikonai išsaugojo vietą Senate ir gubernatoriaus postą. D. Trumpo sąjungininkas Byronas Donaldsas tapo pirmuoju juodaodžiu Floridos gubernatoriumi.
Džordžo Vašingtono universiteto politologas Toddas Beltas šiuos rezultatus AFP apibūdino kaip „triuškinamą pralaimėjimą ir ryškų Donaldo Trumpo bei jo politikos atmetimą“. Jis taip pat atkreipė dėmesį į rinkėjų nerimą dėl ekonomikos, korupcijos ir karo Irane.
„Ruoškitės samdyti advokatus“
Demokratų dauguma Atstovų Rūmuose galėtų blokuoti įstatymų projektus ir tirti karo, deportacijų bei įtarimų korupcija aplinkybes, o Senato kontrolė leistų partijai blokuoti D. Trumpo kandidatus į teisėjų ir aukštus administracijos pareigūnų postus.
Įtakingam Atstovų Rūmų Priežiūros komitetui, tikėtina, vadovausiantis Robertas Garcia socialiniame tinkle paskelbė griežtą perspėjimą respublikonams: „RUOŠKITĖS SAMDYTI ADVOKATUS“.
J. Ossoffas apkaltino D. Trumpą „moraliniu nuosmukiu, korupcija ir nekompetencija“.
Baltųjų rūmų pareigūnas AFP sakė, kad prezidentas buvo „nusiteikęs nepasiduoti“ ir perspėjo, jog jis kovos su „radikaliaisiais kairiaisiais“.
Tačiau dienraščiui „The New York Times“ D. Trumpas pateikė nuosaikesnį atsakymą ir pareiškė esąs „visiškai pasirengęs pripažinti šiuos rezultatus“, taip pat tikintis susitarti su demokratais.
Jo komentarai skyrėsi nuo daugelį metų skleistų nepagrįstų kaltinimų dėl rinkimų klastojimo ir mėginimo apgręžti savo pralaimėjimą 2020 m. prezidento rinkimuose.
Vis dėlto savo socialiniame tinkle „Truth Social“ jis taip pat tvirtino, kad respublikonai būtų laimėję „TRIUŠKINAMAI“, jeigu jis pats būtų dalyvavęs rinkimuose, nors per visą kampaniją ne kartą ragino savo šalininkus „įsivaizduoti, kad mano pavardė yra rinkimų biuletenyje“.
Rinkėjams svarbiausia buvo pragyvenimo išlaidos. „Nuomos, maisto produktų, komunalinių paslaugų kainos ir nekilnojamojo turto mokesčiai nuolat auga“, – AFP sakė 24 metų Los Andželo gyventojas Tayloras Cookas, ragindamas Kongresą imtis veiksmų šiai problemai spręsti.
Po rinkimų – būsimo JAV Atstovų Rūmų lyderio demokrato pažadas kovoti su korupcija
Vyriausiasis JAV Atstovų Rūmų demokratas antradienį pažadėjo pasinaudoti numatoma dauguma Kongrese ir kovoti su korupcija.
Šis klausimas per kadencijos vidurio rinkimus tapo vienu svarbiausių rinkėjams.
„Patrauksime atsakomybėn tuos, kurie šią šalį apraizgė beprecedente korupcija“, – rėmėjams pareiškė Atstovų Rūmų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas (Hakimas Džefrisas), kuris naujajame Kongrese turėtų tapti Atstovų Rūmų pirmininku.
„Nes jei aukštas pareigas užimantys asmenys yra taip susitelkę į savo pačių, savo šeimos narių, draugų ar rėmėjų turtinimą, jie nėra susitelkę į tai, kad pagerintų amerikiečių gyvenimą“, – kalbėjo jis.
Prognozės: Ajovoje vietą JAV Senate iškovojo demokratas
Žiniasklaidos prognozės rodo, kad demokratas Joshas Turekas Vidurio Vakarų Ajovos valstijoje laimėjo rinkimus į JAV Senatą.
Jis įveikė respublikonų įstatymų leidėją Ashley Hinson ir iškovojo dar vieną vietą prezidento Donaldo Trumpo varžovams demokratams.
Valstijos įstatymų leidėjas J. Turekas nugalėjo rinkėjams piktinantis D. Trumpo muitais, itin skaudžiai smogusiais Ajovos ūkininkams.
Apie J. Tureko pergalę pranešė televizijos „NBC News“ ir „CBS News“.
„NBC News“: JAV Kongreso kontrolę perims demokratai
JAV Kongreso kontrolę po antradienio kadencijos vidurio rinkimų visiškai perims demokratai, prognozuoja „NBC News“.
Demokratų pergalė Senate prognozuojama netrukus po to, kai prognozės parodė ir jų pergalę Atstovų Rūmuose, kur partija turėtų užsitikrinti didžiausią daugumą per beveik du dešimtmečius.
Demokratai atsikovojo respublikonams priklausiusias vietas Ajovoje, Kanzase, Ohajuje, Šiaurės Karolinoje, Pietų Karolinoje ir Teksase – valstijoje, kurioje jie seniai svajojo pasiekti pergalę.
Daugelyje šių valstijų kandidatus asmeniškai parinko D. Trumpas, kartais net nepaisydamas bendrapartiečių prieštaravimų dėl jų galimo silpnumo visuotiniuose rinkimuose.
Prognozės: Kanzasas pirmą kartą nuo 1932 metų į JAV Senatą išrinko demokratą
JAV Senate demokratai antradienį užsitikrino dar vieną vietą, kai centrinėje Kanzaso valstijoje Adamas Hamiltonas nugalėjo dabartinį senatorių respublikoną Rogerį Marshallą, rodo žiniasklaidos prognozės.
Metodistų dvasininkas A. Hamiltonas yra pirmasis demokratas, laimėjęs JAV Senato kėdę Kanzase nuo 1932 metų, prognozuoja CNN ir „NBC News“.
Demokratas Jonas Ossoffas: rinkėjai atmetė Donaldo Trumpo korupciją ir nekompetenciją
Demokratas Jonas Ossoffas antradienį pareiškė, kad jo partijos pergalės svarbiuose JAV kadencijos vidurio rinkimuose rodo, jog amerikiečiai atmetė prezidentą Donaldą Trumpą.
„Triuškinamomis ir lemiamomis pergalėmis Amerikos žmonės pasmerkė žlugusio, nueinančio prezidento Donaldo J. Trumpo sugedimą, korupciją ir nekompetenciją“, – po perrinkimo pietinėje Džordžijos valstijoje kalbėdamas savo rėmėjams emocingoje kalboje teigė J. Ossoffas.
„Politico“: Europa atidžiai stebi JAV kadencijos vidurio rinkimus
Europos sostinės naktį iš antradienio į trečiadienį atidžiai stebi JAV kadencijos vidurio rinkimus, tačiau nepuoselėja iliuzijų, kad demokratų kontroliuojamas Kongresas galėtų apversti prezidento Donaldo Trumpo suformuotą naują pasaulio tvarką.
Tai trečiadienį skelbia leidinio „Politico“ apžvalgininkai.
Europos vyriausybėse JAV prezidento politinis judėjimas neturi daug draugų, nes D. Trumpas traukiasi nuo paramos Ukrainai ir NATO. Prezidento karas su Iranu sukėlė ekonominį chaosą visame žemyne, o jo nuolatinis spaudimas Europos lyderiams yra galvos skausmas, be kurio jie mieliau apsieitų.
Todėl, anot „Politico“, rinkimų naktį Europa stebės du dalykus. Pirma, ar rinkimų rezultatai susilpnins D. Trumpą šalies viduje tiek, kad jam bus sunkiau veikti ir užsienyje.
Užsienio politika lieka Baltųjų rūmų prerogatyva, nesvarbu, kuri partija kontroliuoja Kongresą. Be to, istorija rodo, kad paskutiniais kadencijos metais prezidentai užsienio reikalams paprastai skiria dar daugiau dėmesio.
Antra, Europos lyderiai ieškos bet kokių ženklų, kuria kryptimi JAV gali pasukti 2028 metais. Bet kokia perspektyva, kad 48-uoju prezidentu taps tradiciškesnio amerikietiško požiūrio į pasaulį - remiančio NATO, Europą ir laisvąją prekybą – besilaikantis politikas, būtų sutikta su džiaugsmu.
Vis dėlto dar svarbesnis būtų bet koks ženklas, kad pats MAGA judėjimas silpsta. Anot „Politico“ apžvalgininkų, iš Joe Bideno prezidentavimo laikų Europa puikiai žino: grįžimas prie tradiciškesnio prezidento bus tik laikinas, kol Respublikonų partijoje vyraus MAGA mąstysena.
Baltieji rūmai: Trumpas padarė viską, ką galėjo
Prieš JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir jo sąjungininkams pradedant rinktis Baltųjų rūmų Rytų salėje stebėti šio vakaro rinkimų rezultatų, iš Vašingtono siunčiama aiški žinia: kad ir kokia būtų rinkimų baigtis, D. Trumpas padarė viską, ką galėjo, rašo CNN.
„Niekas nedirbo taip sunkiai kaip prezidentas Trumpas“, – teigiama antradienį sąjungininkams ir administracijos pareigūnams išplatintuose Baltųjų rūmų parengtose pagrindiniuose akcentuose komunikacijai.
Juose pabrėžiamos D. Trumpo pastangos padėti respublikonams laimėti rinkimus, įskaitant beveik 30 mitingų, kuriuos jis per pastarąjį mėnesį surengė keliose valstijose, kuriose tradiciškai dominuoja respublikonai.
Baltųjų rūmų atstovai pabrėžė, kad D. Trumpas „atidavė visas jėgas“ – padarė viską, ką galėjo, kad respublikonai išsaugotų daugumą Kongrese, tačiau kartu buvo ruošiama dirva dėl galimų partijos pralaimėjimų kaltinti pačius kandidatus.
JAV Senato rinkimus Teksase laimėjo demokratas Jamesas Talarico
Demokratas Jamesas Talarico (Džeimsas Talarikas) antradienį laimėjo JAV Senato rinkimus Teksase ir partijai užtikrino dar vieną vietą šiuose Kongreso rūmuose, rodo žiniasklaidos prognozės.
Tai yra didelis smūgis respublikonams. Ilgametėje respublikonų tvirtovėje vos prieš dvejus metus D. Trumpas prezidento rinkimuose nugalėjo dviženkliu skirtumu.
J. Talarico įveikė valstijos generalinį prokurorą Keną Paxtoną, artimą prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sąjungininką, prognozuoja televizijos „NBC News“ ir „CBS News“.
Jis pasiekė pirmąją Demokratų partijos pergalę visos valstijos mastu per daugiau nei 30 metų.
37-erių valstijos parlamento narys, buvęs vidurinės mokyklos mokytojas ir presbiterionų seminarijos auklėtinis taps pirmuoju Teksaso senatoriumi demokratu nuo 1993-iųjų. Tai rodo rinkėjų nusivylimą D. Trumpo antrosios kadencijos viduryje, sukėlusį pavojų respublikonams net įprastai saugiose valstijose.
Demokratams reikia Senate iš respublikonų perimti bent keturias vietas, kad susigrąžintų daugumą.
J. Talarico taps jauniausiu Senato nariu ir pakeis ilgametį 74-erių senatorių Johną Cornyną, per įtemptus respublikonų pirminius rinkimus pralaimėjusį skandalų persekiojamam K. Paxtonui. Pastarojo nominacija padidino J. Talarico patrauklumą respublikonų ir nepriklausomiems rinkėjams.
Įtempta kampanija Teksase, tapusi viena brangiausių per šiuos kadencijos vidurio rinkimus, iš dalies virto referendumu dėl K. Paxtono teisinių, asmeninių ir etinių bėdų, lydėjusių didžiąją dalį trijų jo kadencijų valstijos generalinio prokuroro poste.
Tarp jų buvo ir federalinis korupcijos tyrimas, per kurį kaltinimai nebuvo pateikti, bei jo paties partijos surengta apkalta Teksaso Atstovų Rūmuose dėl kaltinimų piktnaudžiavus pareigomis politiniam rėmėjui padėti. Vėliau valstijos Senate jis buvo išteisintas.
JAV rinkimai: Džordžijos gubernatore pirmą kartą išrinkta juodaodė moteris
Demokratė Keisha Lance Bottoms įėjo į istoriją tapusi pirmąja juodaode moterimi, išrinkta JAV Džordžijos valstijos gubernatore. Antradienį ji įveikė respublikoną verslininką Ricką Jacksoną ir perėmė iš respublikonų gubernatoriaus postą vienoje svarbiausių svyruojančių valstijų.
Buvusi Atlantos merė K. L. Bottoms laimėjo rinkimus nepaisydama milžiniško finansinio atotrūkio nuo savo varžovo milijardieriaus R. Jacksono, kuris rinkimų kampanijai iš savo lėšų skyrė daugiau kaip 200 mln. JAV dolerių. Ji tapo pirmąja demokrate, laimėjusia Džordžijos gubernatoriaus rinkimus nuo 1998-ųjų.
„Tai, ką darome šią akimirką, aidu skambės per visą istoriją“, – prieš rinkimus sakė K. L. Bottoms.
Politikė dažnai vengė pabrėžti istorinę savo kandidatūros reikšmę ir daugiau dėmesio skyrė planams spręsti ekonominės nelygybės problemas bei priešintis prezidento Donaldo Trumpo administracijos politikai Vašingtone.
„Rinkimės viltį, o ne baimę, pažangą, o ne susiskaldymą, ir susivienykime, kad sukurtume geresnę Džordžiją visiems“, – sakė ji.
Šie rinkimų rezultatai paneigė ilgą laiką vyravusį Džordžijos rinkėjų nenorą patikėti gubernatoriaus postą valstijos sostinės Atlantos politikams. K. L. Bottoms pergalė taip pat yra dar vienas pavyzdys, kaip didžiausios valstijos aglomeracijos augimas keičia Džordžijos politinį kraštovaizdį.
Be to, kad gubernatore pirmą kartą tapo juodaodė moteris, Džordžija dar vienai kadencijai perrinko savo pirmąjį žydų kilmės senatorių demokratą Joną Ossoffą. Jis Senate toliau dirbs kartu su pirmuoju valstijai atstovaujančiu juodaodžiu senatoriumi Raphaeliu Warnocku.
K. L. Bottoms pakeis respublikoną gubernatorių Brianą Kempą, kuriam įstatymai draudė siekti trečios kadencijos.
Tai buvo jau treti iš eilės Džordžijos gubernatoriaus rinkimai, kuriuose viena pagrindinių kandidačių buvo juodaodė moteris. B. Kempas du kartus įveikė Stacey Abrams, kuri tebėra žinoma balsavimo teisių gynėja ir Demokratų partijos rinkimų kampanijų finansavimo organizatorė, tačiau šįkart nusprendė trečią kartą nekandidatuoti į gubernatoriaus postą.
Svarbiausia – politinė programa
K. L. Bottoms buvo viena iš aštuonių juodaodžių kandidatų į gubernatorius, kuriuos iškėlė pagrindinės JAV politinės partijos.
Per visą JAV istoriją gubernatoriais iki šiol buvo išrinkti tik trys juodaodžiai – visi jie buvo vyrai demokratai. Šiemet dėl gubernatoriaus posto varžėsi dvi juodaodės moterys – K. L. Bottoms ir respublikonė Lisa Demuth Minesotoje.
K. L. Bottoms, kurios protėviai Džordžijoje buvo vergai, retai tiesiogiai kalbėjo apie istorinę savo kandidatūros reikšmę. Tačiau ji dažnai pasakodavo savo šeimos istoriją.
„Esu bent penktos kartos Džordžijos gyventoja. Sakau „bent“, nes savo šeimos istoriją galime atsekti tik penkias kartas atgal – iki plantacijos Krofordvilyje“, – sakė ji.
Politikė pasakojo, kad jos senelis iš Džordžijos kaimo persikėlė į Atlantą ir turėdavo „eiti pro galines duris“ į miesto centro pastatus, į kuriuos ji vėliau, jau būdama mere, galėjo patekti pro pagrindinį įėjimą.
Pasak K. L. Bottoms, jos šeimos istorija „visada yra su ja“.
Kritika Trumpui bei Jacksonui
K. L. Bottoms pasisakė už sveikatos draudimo programos „Medicaid“ išplėtimą, kad ja galėtų naudotis dar šimtai tūkstančių žmonių, ir minimalaus darbo užmokesčio Džordžijoje padidinimą iki 15 JAV dolerių per valandą.
Ji taip pat siekia padidinti mokytojų, ugniagesių, policijos pareigūnų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, sustabdyti duomenų centrų plėtrą ir panaikinti Džordžijoje galiojantį draudimą nutraukti nėštumą po šeštosios jo savaitės.
„Tai gyvybės ir mirties klausimas“, – apie abortų draudimą sakė K. L. Bottoms, primindama atvejus, kai moterys mirė dėl persileidimų ir nėštumo komplikacijų, nes gydytojai baiminosi baudžiamojo persekiojimo pagal abortus reglamentuojančius įstatymus.
Politikė taip pat ragino laikinai sustabdyti naujų duomenų centrų projektų įgyvendinimą ir nebeleisti įrengti papildomų automatinių bendrovės „Flock“ stebėjimo kamerų, kuriomis naudojasi teisėsaugos institucijos.
K. L. Bottoms pažadėjo „užtikrinti, kad būtume apsaugoti nuo žalingos Donaldo Trumpo politikos“, ir nuolat primindavo rinkėjams, kad R. Jacksonas teigė norintis valdyti valstiją kaip „Trumpas su pietietišku atspalviu“ ir tapti prezidento „mėgstamiausiu gubernatoriumi“.
„Nekandidatuoju tam, kad tapčiau jo mėgstamiausia gubernatore. Kandidatuoju tam, kad dirbčiau tokių žmonių kaip jūs labui“, – per vienintelius kandidatų debatus rinkėjams sakė K. L. Bottoms.
Ji taip pat ginčijo R. Jacksono teiginius, kad jis supranta Džordžijos gyventojų ekonominius sunkumus, nes pats kadaise jų patyrė.
Atkreipdama dėmesį į R. Jacksono bendrovę „Jackson Healthcare“ ir jos pelningas sutartis su valdžios institucijomis, K. L. Bottoms nesutiko, kad jos varžovas yra savarankiškai iškilęs, su politiniu elitu nesusijęs verslininkas. Ji taip pat apkaltino jį mėginimu už iš mokesčių mokėtojų uždirbtus pinigus „nusipirkti šiuos rinkimus“.
K. L. Bottoms atsilaikė prieš R. Jacksono kritiką dėl jos darbo Atlantos merės poste.
R. Jacksono gausioje televizijos reklamoje buvo ir klipų su 2020 m. protestų vaizdais po to, kai baltieji policijos pareigūnai nužudė du juodaodžius vyrus – Atlantos gyventoją Rayshardą Brooksą ir Mineapolio gyventoją George'ą Floydą.
R. Jacksonas taip pat griežtai kritikavo K. L. Bottoms dėl sprendimo nesiekti antros merės kadencijos, kaltindamas ją palikus miestą likimo valiai.
Džordžijoje keičiasi politinių jėgų pusiausvyra
Respublikonams R. Jacksono pralaimėjimas žymi sudėtingą posūkį Džordžijai tampant valstija, kurioje dėl valdžios atkakliai varžosi abi pagrindinės partijos.
R. Jacksonas pradėjo rinkimų kampaniją būdamas palyginti mažai žinomas, tačiau pasinaudojo savo asmeniniais turtais ir politiniam elitui nepriklausančio kandidato įvaizdžiu, kad pirminiuose rinkimuose įveiktų pareigas einantį vicegubernatorių, kurį iš pradžių rėmė D. Trumpas, taip pat valstijos generalinį prokurorą ir valstijos sekretorių.
Per dešimtmetį nuo pirmosios D. Trumpo pergalės prezidento rinkimuose demokratai Džordžijoje jau buvo laimėję trejus rinkimus į JAV Senatą, o antradienį senatorius J. Ossoffas siekė perrinkimo.
Vis dėlto Respublikonų partija daugiau kaip du dešimtmečius kontroliavo ir gubernatoriaus postą, ir abejuose Džordžijos įstatymų leidžiamosios asamblėjos rūmuose turėjo daugumą.
Antradienį demokratai taip pat siekė perimti Džordžijos parlamento žemųjų rūmų kontrolę, tačiau buvo manoma, kad respublikonai turi gerokai daugiau galimybių išsaugoti daugumą valstijos Senate. Tai reikštų, kad K. L. Bottoms turėtų dirbti su bent vienais respublikonų kontroliuojamais parlamento rūmais.
Trumpas keičia toną – žada pripažinti rinkimų rezultatus: „Tikriausiai ką nors sugalvosime“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad pripažins kadencijos vidurio rinkimų rezultatus, gautiems duomenims rodant triuškinamą demokratų pergalę prieš jo Respublikonų partiją Kongrese.
„Esu visiškai pasirengęs pripažinti šiuos rezultatus, – sakė jis „The New York Times“ (NYT). – Dirbsime su demokratais ir, žinote, laukiame bendro darbo. Tikriausiai ką nors sugalvosime.“
Šie taikinamojo pobūdžio pareiškimai nuskambėjo po to, kai D. Trumpas ne kartą bandė sukelti abejonių dėl rinkimų sąžiningumo, o tai pakurstė nuogąstavimus, jog jis atsisakys pripažinti pralaimėjimą.
Demokratai perėmė Senato mandatą Šiaurės Karolinoje
Susigrąžinti daugumą Kongrese ir nutraukti respublikonų dominavimą Vašingtone siekiantys demokratai perėmė iš respublikonų vietą JAV Senate Šiaurės Karolinos valstijoje.
Buvusio Šiaurės Karolinos gubernatoriaus Roy'aus Cooperio pergalė prieš respublikoną Michaelą Whatley yra svarbus demokratų laimėjimas siekiant perimti bent keturias šiuo metu respublikonų turimas vietas Senate.
Anksčiau manę, kad dėl jiems nepalankaus rinkimų apygardų ir valstijų pasiskirstymo iškovoti daugumą bus beveik neįmanoma, demokratai dabar viliasi, kad Senato kontrolė jau pasiekiama, nors jiems dar teks laimėti keliose konservatyvesnėse valstijose.
Demokratas senatorius Jonas Ossoffas taip pat buvo perrinktas Džordžijoje, įveikęs Atstovų Rūmų narį Mike'ą Collinsą. Ši jo pergalė neleido respublikonams perimti mandato, kurį jie anksčiau laikė vienu perspektyviausių savo taikinių.
Atstovų Rūmų narys Chrisas Pappasas taip pat laimėjo rinkimus į Senatą Naujajame Hampšyre, išsaugodamas demokratams dar vieną svarbų mandatą. Jis įveikė buvusį senatorių Johną Sununu.
Respublikonai pakraupę
Teksaso respublikonus šokiravo pirmieji visoje valstijoje vykstančių rinkimų rezultatai, rašo CNN ir BBC.
Valstijos respublikonai nuo pat pradžių tikėjosi itin atkaklios kovos dėl vietos Senate, tačiau dabar nerimauja, kad rinkimus gali pralaimėti ir dar vienos kadencijos siekiantis gubernatorius Gregas Abbottas.
Tai būtų tikras politinis žemės drebėjimas, kuris taip pat atimtų iš jo galimybę tapti ilgiausiai Teksaso istorijoje pareigas ėjusiu gubernatoriumi.
BBC žurnalisto paklaustas, kaip respublikonai vertina rinkimų į Senatą eigą Teksase, ilgametis Respublikonų partijos rinkimų kampanijų strategas atsakė vienu žodžiu: „Skerdynės.“
Kol kas šiuose rinkimuose į Senatą suskaičiuota tik apie 50 proc. balsų.
Demokratų kandidatas Jamesas Talarico prieš savo varžovą respublikoną Keną Paxtoną pirmauja maždaug 20 procentinių punktų persvara.
Manoma, kad paskelbus daugiau rezultatų iš Teksaso kaimiškųjų vietovių respublikonams pavyks sumažinti atsilikimą. Tačiau kol kas pirmieji rezultatai jiems kelia didelį nerimą.
Daugelyje šalies valstijų rinkimų apylinkės vis dar atidarytos. Aukštomis kainomis ir karu su Iranu nepatenkinti bei korupcija valdžios institucijose susirūpinę rinkėjai lapkričio 3 d. balsuoja Kongreso kadencijos vidurio rinkimuose, kurie taps savotišku referendumu dėl JAV prezidento respublikono Donaldo Trumpo antrosios kadencijos.
Respublikonas Byronas Donaldsas išrinktas pirmuoju juodaodžiu Floridos gubernatoriumi
Respublikonas Atstovų Rūmų narys Byronas Donaldsas antradienį buvo išrinktas pirmuoju juodaodžiu Floridos gubernatoriumi, nugalėjęs demokratą Davidą Jolly netikėtai įtemptose lenktynėse, išbandžiusiose partijos pozicijas prezidentui Donaldui Trumpui svarbioje valstijoje.
B. Donaldsas, ištikimas D. Trumpo sąjungininkas, pakeis kadenciją baigiantį respublikonų gubernatorių Roną DeSantisą, kuris šias pareigas išnaudojo savo prezidentinėms ambicijoms kurstyti ir trečią pagal gyventojų skaičių JAV valstiją pastumti dar labiau į politinio spektro dešinę.
B. Donaldsas taps pirmuoju šalyje išrinktu juodaodžiu respublikonu gubernatoriumi. Jis įveikė D. Jolly – buvusį respublikonų kongresmeną, kuris pakeitė partiją ir vykdė centristinę kampaniją. Sakydamas pergalės kalbą rėmėjams Pietų Floridoje, B. Donaldsas padėkojo D. Trumpui.
„Noriu, kad iš Floridos išgirstumėte, jog mes vis dar esame raudoni, – miniai sakė B. Donaldsas, turėdamas galvoje tradicinę savo partijos spalvą. – Pone prezidente, taip pat noriu padėkoti už jūsų palaikymą ir už tai, kad buvote mano pusėje.“
Šie rinkimai tapo išbandymu, ar D. Trumpo nepopuliarumas, nusmukdęs respublikonus visose JAV, persimes ir į jo paties kiemą bei sukels pavojų Floridos gubernatoriaus postui, kurio demokratas nelaimėjo jau daugiau nei 30 metų.
B. Donaldsas stengėsi pristatyti D. Jolly kaip nuo realybės atitrūkusį liberalą ir kreipėsi į juodaodžius rinkėjus, kurie tradiciškai palaiko demokratus.
Be nacionalinės politinės aplinkos, rinkimuose daug dėmesio skirta tokiems klausimams kaip aukštos kainos ir būsto draudimo išlaidos – tai itin opi problema valstijoje, kurią nuolat niokoja uraganai.
Metų metus Florida buvo pagrindinis JAV politinių kovų laukas, kur didžiųjų miestų, žemės ūkio miestelių, naujai atvykusių pensininkų ir įvairių lotynų amerikiečių bendruomenių interesai susikirsdavo rinkimuose, kuriuos dažnai nulemdavo procento dalys.
Ši reputacija nublanko valdant R. DeSantisui, kuris savo pirmuosius rinkimus 2018 metais laimėjo mažesniu nei pusės procentinio punkto skirtumu.
Tačiau pradėjęs eiti pareigas, jis pasinėrė į kultūrinius karus dėl rasės ir lyties – pavyzdžiui, pasirašė kritikų dažnai „Nesakyk gėjus“ vadinamą įstatymą, draudžiantį mokyti apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę nuo vaikų darželio iki trečios klasės. Kai 2022 metais jis siekė perrinkimo, R. DeSantisas iškovojo triuškinamą pergalę beveik 20 procentinių punktų persvara, palikdamas valstijos demokratus visiškai sužlugdytus.
D. Jolly susidūrė su didžiulėmis kliūtimis, bandydamas atgaivinti partijos pozicijas. Respublikonai čia turi maždaug 1,5 mln. registruotų rinkėjų persvarą, o B. Donaldsas gerokai lenkė D. Jolly pagal surinktas lėšas.
Siekdamas įveikti šiuos iššūkius, D. Jolly kampaniją vykdė demokratų tvirtovėse Floridoje, pavyzdžiui, Brovardo apygardoje, taip pat tradiciškai respublikoniškose centrinės Floridos dalyse ir valstijos šiaurės vakaruose.
B. Donaldsas per visą kampaniją demonstravo tvirtą pasitikėjimą savimi, derindamas paramą D. Trumpui su pastangomis išlaikyti tam tikrą atstumą, įskaitant užuominų apie prezidentą mažinimą savo interneto svetainėje.
Pietų Karolinoje netikėtą pergalę JAV Senate iškovojo demokratai
Po pediatrės Annie Andrews nedidele persvara iškovotos pergalės prieš Darline Graham, siekusią visam laikui užimti savo velionio brolio Lindsey Grahamo vietą, demokratai antradienį užsitikrino vietą JAV Senate, rodo žiniasklaidos prognozės.
A. Andrews netikėtai įveikė D. Graham, kuri po brolio mirties liepą laikinai ėjo šias pareigas, tačiau pasirodė nesanti tokia stipri kandidatė, kaip tikėjosi jos partija ar prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
Televizijos „NBC News“ ir CNN prognozavo A. Andrews pergalę rinkimuose.
D. Graham į Senatą paskyrė Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteris (Henris Makmasteris), D. Trumpui rekomendavus ją šioms pareigoms.
Prezidentas šį paskyrimą pavadino „nuostabia pagarba“ jos velioniui broliui, žymiam užsienio politikos vanagui ir artimam D. Trumpo sąjungininkui.
L. Grahamas, prieš laimėdamas rinkimus į Senatą 2002 metais dirbęs Atstovų Rūmuose, niekada nebuvo vedęs ir neturėjo vaikų bei buvo itin artimas su seserimi.
Jų motina mirė, kai L. Grahamui buvo 20 metų, o jo seseriai – 12, o mažiau nei po dvejų metų nuo širdies smūgio mirė ir jų tėvas.
Tuomet 22-ejų L. Grahamas oficialiai įsivaikino savo 13 metų seserį, padėjo jai baigti mokyklą ir iš esmės ją užaugino.
Nors jos brolis turėjo didelę įtaką užsienio politikos klausimais, D. Graham per neseniai vykusius debatus sutriko paklausta apie Taivaną ir pripažino, kad nėra „labai informuota apie nacionalinį saugumą“.
Ji vis tiek sugebėjo įveikti kongresmeną veteraną Ralphą Normaną (Ralfą Normaną) ir užsitikrinti Respublikonų partijos nominaciją, o D. Trumpas už ją agitavo ir ragino rėmėjus balsuoti taip, lyg balsavimo biuletenyje būtų jo paties pavardė.
Aiškėjant nepalankiems rinkimų rezultatams, Trumpo reakcija: „Mano pavardės biuletenyje nebuvo“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, susidūręs su virtine demokratų pergalių kadencijos vidurio rinkimuose, pareiškė, kad jo Respublikonų partija būtų laimėjusi triuškinama persvara, jei jis pats būtų kandidatavęs.
„Mano pavardės biuletenyje nebuvo, o jei būtų buvusi, būtume laimėję TRIUŠKINAMAI! Dėkoju už dėmesį šiam klausimui“, – platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Smūgis Trumpui – rinkimuose pergalę švęsti turėtų demokratai, Baltieji rūmai širsta: „Prisisekite diržus“
JAV Atstovų Rūmų kontrolę iš respublikonų perims demokratai, rodo antradienį paskelbtos žiniasklaidos prognozės.
Šis esminis pokytis žada priešpriešą per antrąją prezidento Donaldo Trumpo kadencijos pusę.
Tokias prognozes paskelbė CNN ir „NBC News“. Pastarasis transliuotojas prognozuoja, kad demokratai 435 vietų Atstovų Rūmuose jau užsitikrino mažiausiai 244 vietas.
Dauguma Atstovų Rūmuose suteiks demokratams galią blokuoti D. Trumpo įstatymų leidybos darbotvarkę ir pradėti plataus masto jo administracijos tyrimus per paskutinius dvejus jo prezidentavimo metus.
Nepasitenkinimas pragyvenimo išlaidomis, muitais ir JAV karu prieš Iraną, dėl kurio smarkiai išaugo degalų kainos, prislėgė respublikonus, jo populiarumo reitingams svyruojant ties rekordinių žemumų riba.
Atidžiai stebėtame balsavime demokratas J. D. Fordas išstūmė respublikonų kongresmenę Victorią Spartz Indianoje, užsitikrindamas apygardą, kurioje D. Trumpas 2024 metais nugalėjo 17 procentinių punktų persvara.
Politikos analitikai netikėtumą šioje apygardoje įvardijo kaip ankstyvą įspėjimą, kad demokratai gali judėti link vadinamosios „mėlynosios bangos“.
Partija taip pat perėmė respublikonams priklausiusią vietą Atstovų Rūmuose Šiaurės Karolinoje, o rezultatai Floridoje rodo, kad perbraižytos rinkimų apygardų ribos neatnešė respublikonų lauktų laimėjimų.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad nuotaikos prezidento aplinkoje – kovingos, įspėdamas, jog D. Trumpas priešinsis „radikaliajai kairei“, nepaisant rinkimų baigties.
„Prisisekite diržus“, – pareiškė pareigūnas.
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Respublikonams patyrus fiasko – Trumpo paaiškinimas: „Tai buvo viena iš priežasčių“
Demokratai antradienį triuškinamai laimėjo kadencijos vidurio rinkimus ir perėmė visišką JAV Kongreso kontrolę. Netikėta jų pergalių banga tapo skaudžiu smūgiu prezidento Donaldo Trumpo ir jo Respublikonų partijos politikai.
Demokratams atiteko ir Atstovų Rūmai, ir Senatas – tai suteiks jiems galią blokuoti D. Trumpo darbotvarkę ir paskutinius dvejus jo prezidentavimo metus tirti įtariamos korupcijos atvejus.
Savo ruožtu pats D. Trumpas antradienio vakarą pareiškė, kad karas Irane iš dalies kaltas dėl plačiai paplitusių respublikonų pralaimėjimų vidurio kadencijos rinkimuose. Tačiau jis tvirtino, kad nesigaili šiemet pradėjęs šį karą, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).
„Iranas buvo viena iš priežasčių“, – sakė jis telefonu duotame interviu, kai buvo paklaustas, ar šis karas prisidėjo prie prastų respublikonų rezultatų rinkimuose.
Prezidentas teigė, kad neabejoja dėl karo, kuris sumažino jo, kaip prezidento, populiarumą. Jis jau kelis mėnesius stengiasi užbaigti konfliktą ir patarėjams skundėsi, kad tai tapo nuolatine problema.
„Apie tai nemąstau. Padariau teisingą dalyką. Padaryčiau tai dar kartą“, – sakė jis.
Prezidentas teigė manąs, kad didžiausia politinė našta buvo ne pats karas, o naftos kainų kilimas.
Dėl konflikto benzino ir dyzelino kainos šoktelėjo, o tai sukėlė nepasitenkinimą JAV rinkėjų tarpe.
Prezidentas atmetė nuomonę, kad rinkimų rezultatai buvo jo prezidentavimo pasmerkimas, netgi nepaisant to, kad respublikonai pralaimėjo tokiose tradiciškai respublikonams palankiose valstijose kaip Kanzasas, Pietų Karolina ir Teksasas, o jo reitingai daugelyje valstijų smarkiai nukrito.
„Didžiausia problema yra ta, kad aš nebuvau rinkimų biuletenyje“, – sakė D. Trumpas.
Personalo pokyčių imtis neketina
Jis tvirtino, kad rinkėjai neatsisakė respublikonų dėl to, kad buvo nusivylę ekonomika ar tariama korupcija D. Trumpo administracijoje. Jis sakė, kad nesigaili, jog rinkimų kampanijos metu nekalbėjo apie ekonomiką dažniau.
Prezidentas teigė, kad neketina imtis personalo pokyčių savo administracijoje, ir išreiškė paramą gynybos sekretoriui Pete'ui Hegsethui, kuris vadovavo karo veiksmams.
„Manau, kad jis išties yra puikus“, – sakė D. Trumpas.
Prezidentas pripažino, kad kai kurie balsavimo biuletenyje buvę respublikonai „galėjo būti geresni“.
„Kai kurie iš jų turėjo daug trūkumų, ir akivaizdu, kad rinkėjams jie buvo nepriimtini, – sakė jis. – Žinote, gali padaryti tik tiek, kiek įmanoma.“
Kai kuriuos iš antradienį pralaimėjusių kandidatų rėmė pats D. Trumpas, įskaitant respublikonų senatorę Darline Graham iš Pietų Karolinos.
„Bandžiau jiems padėti“, – sakė jis.
D. Trumpas neginčijo rinkimų rezultatų teisėtumo ir sakė, kad tikisi bendradarbiauti su demokratais, tačiau prireikus pasinaudos savo „veto teise“.
„Manau, kad dirbsime su demokratais ir labai gerai su jais sutarsime. Jei taip nebus, būsime labai griežti jų atžvilgiu, o jie – mūsų atžvilgiu“, – sakė jis.
„Tiesiog kartais taip jau būna“, – Pridūrė D. Trumpas apie antradienio vakaro rezultatus.