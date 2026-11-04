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Donaldas Trumpas netikėtai pagyrė demokratus: „Manau, kad jie gerai padirbėjo“

2026-11-04 07:39 / šaltinis: BNS, ELTA
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2026-11-04 07:39
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį netikėtai pagyrė oponentus demokratus, pareiškęs, kad jie „gerai padirbėjo“, prognozėms rodant, kad partija kadencijos vidurio rinkimuose sutriuškino jo respublikonus.

Dyzelio kaina, po Trumpo ir Putino sandorio, išties pakito: bet ne į tą pusę EPA
GALERIJA (7)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį netikėtai pagyrė oponentus demokratus, pareiškęs, kad jie „gerai padirbėjo“, prognozėms rodant, kad partija kadencijos vidurio rinkimuose sutriuškino jo respublikonus.

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„Manau, kad demokratai gerai padirbėjo. Tikrai taip manau. Manau, kad jie gerai padirbėjo. Jie atkakliai kovojo“, – televizijai „Fox News“ sakė D. Trumpas ir pridūrė, jog „ore tvyrojo“ tam tikros nuotaikos, o jis pats „neturėtų jaustis kaltas“.

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Demokratai sutriuškino respublkonus

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV rinkimai

Demokratai antradienį triuškinamai laimėjo kadencijos vidurio rinkimus ir perėmė visišką JAV Kongreso kontrolę. Netikėta jų pergalių banga tapo skaudžiu smūgiu prezidento Donaldo Trumpo ir jo Respublikonų partijos politikai.

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Demokratams atiteko ir Atstovų Rūmai, ir Senatas – tai suteiks jiems galią blokuoti D. Trumpo darbotvarkę ir paskutinius dvejus jo prezidentavimo metus tirti įtariamos korupcijos atvejus.

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Balsavimas atspindėjo didelį rinkėjų nepasitenkinimą pragyvenimo išlaidomis, muitais ir D. Trumpo pradėtu karu su Iranu, dėl kurio smarkiai pabrango degalai ir dar labiau išaugo nepasitenkinimas jau ir taip itin nepopuliariu prezidentu.

Trumpas pasirengęs rezultatus pripažinti

Nepaisant ankstesnių abejonių dėl rinkimų rezultatų pripažinimo, D. Trumpas šįkart pasirinko taikesnį toną. Dienraščiui „The New York Times“ jis sakė: „Esu visiškai pasirengęs pripažinti šiuos rezultatus“ ir pažadėjo „bendradarbiauti su demokratais“.

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Tačiau vos po kelių minučių socialiniame tinkle 80 metų prezidentas parodė, kaip ketina reaguoti į demokratų mėginimus priimti įstatymus – paskelbdamas raudonos beisbolo kepuraitės su užrašu „VETO“ nuotrauką.

Lemiamas demokratų proveržis Senate įvyko Kanzase ir Ajovoje – tai buvo penktoji ir šeštoji respublikonų turėtos vietos, atitekusios demokratams per neeilinę rinkimų naktį, pramintą „mėlynąja banga“.

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Kanzase metodistų dvasininkas Adamas Hamiltonas įveikė dabartinį respublikonų senatorių Rogerį Marshallą ir tapo pirmuoju demokratu, išrinktu į Senatą iš šios nuosekliai konservatyvios valstijos nuo 1932 metų.

Ajova demokratų senatoriaus nebuvo išrinkusi nuo 2008 metų. Tai dar kartą parodė, kokio masto proveržį partija pasiekė tradicinėse respublikonų tvirtovėse.

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Šios netikėtos pergalės papildė laimėjimus Teksase, Pietų Karolinoje, Šiaurės Karolinoje ir Ohajuje, kur rinkėjai atmetė respublikonų kandidatus, nepaisydami intensyvių D. Trumpo pastangų sutelkti savo šalininkus.

Demokratams iškovojus šias šešias vietas, televizijos kanalai prognozavo, kad jie perims Senato kontrolę, nors kai kurių rinkimų rezultatų dar nebuvo paskelbta.

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Demokratai taip pat perėmė Atstovų Rūmų kontrolę, laimėję respublikonų turėtas vietas įvairiose valstijose – nuo Pensilvanijos ir Naujojo Džersio iki Kentukio, Arizonos ir Šiaurės Karolinos.

Kai kurios pergalės pasiektos apygardose, kuriose 2024 m. užtikrintai laimėjo D. Trumpas, nepaisant respublikonų pastangų išsaugoti vietas Atstovų Rūmuose keičiant rinkimų apygardų ribas.

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