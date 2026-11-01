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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atrado superinį pyrago receptą: labai, labai skanus

2026-11-01 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Nors ir nesu šokoladinių kepinių (o tiesą sakant ir pačio juodojo šokolado) gerbėja, bet atsispirti suvalgyti braunio gabalėlį, negaliu. Sodrus, kaloringas, bet išties skanus“, – rašo tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Braunis (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

„Nors ir nesu šokoladinių kepinių (o tiesą sakant ir pačio juodojo šokolado) gerbėja, bet atsispirti suvalgyti braunio gabalėlį, negaliu. Sodrus, kaloringas, bet išties skanus“, – rašo tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

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Užtruksite gaminant apie 20 min. + kepimo laikas (20 – 25 min).

Šokoladinio pyrago receptas

Kepimo forma 20 x 20 cm. Porcijos 8 – 10. 

Reikės:

  • 200 g sviesto;
  • 4 kiaušiniai;
  • 150 g šokolado (naudojau pienišką);
  • 150 g cukraus;
  • 150 g rudojo cukraus;
  • 150 g miltų;
  • 150 g kakavos;
  • 1 v. š. romo.

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Sviestą ištirpiname kartu su šokoladu. Kiaušinius  išsukame su cukrumi ir ruduoju cukrumi. Įmaišome sviesto ir šokolado masę. Įsijojame miltus ir kakavą. Įpilame romą. Masę gerai išmaišome.

Pilame į kepimo formą išklotą kepimo popieriumi. Kepame gerai įkaitintoje orkaitėje iki 180 * C T 20 – 25 min.

Svarbu braunio neperkepti. Viduje jis turi išlikti drėgnas. 

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