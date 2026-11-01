Atrado superinį pyrago receptą: labai, labai skanus

Užtruksite gaminant apie 20 min. + kepimo laikas (20 – 25 min).
Šokoladinio pyrago receptas
Kepimo forma 20 x 20 cm. Porcijos 8 – 10.
Reikės:
- 200 g sviesto;
- 4 kiaušiniai;
- 150 g šokolado (naudojau pienišką);
- 150 g cukraus;
- 150 g rudojo cukraus;
- 150 g miltų;
- 150 g kakavos;
- 1 v. š. romo.
Sviestą ištirpiname kartu su šokoladu. Kiaušinius išsukame su cukrumi ir ruduoju cukrumi. Įmaišome sviesto ir šokolado masę. Įsijojame miltus ir kakavą. Įpilame romą. Masę gerai išmaišome.
Pilame į kepimo formą išklotą kepimo popieriumi. Kepame gerai įkaitintoje orkaitėje iki 180 * C T 20 – 25 min.
Svarbu braunio neperkepti. Viduje jis turi išlikti drėgnas.
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