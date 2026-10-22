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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atrado superinį Kijevo kotletų receptą: rezultatas nustebino

2026-10-22 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 11:45
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„Tikriausiai ilgiau reikėjo prisiruošti išdrįsti gaminti šį patiekalą nei kad gaminimas užtruko. Tiesa, esu gaminusi Kijevo kotletą iš maltos vištienos. O dabar labiau norėjosi (tiksliau labai prašė to vyresnioji), kad pagaminčiau tikrąjį Kijevo kotletą iš vištienos krūtinėlės su gražiai ištirpusiu sviestuku. Taigi nieko nelaukę, kibome į darbus ir rezultatas iš ties – nenuvylė“, – rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Kijevo kotletai pagal Ingridą (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

„Tikriausiai ilgiau reikėjo prisiruošti išdrįsti gaminti šį patiekalą nei kad gaminimas užtruko. Tiesa, esu gaminusi Kijevo kotletą iš maltos vištienos. O dabar labiau norėjosi (tiksliau labai prašė to vyresnioji), kad pagaminčiau tikrąjį Kijevo kotletą iš vištienos krūtinėlės su gražiai ištirpusiu sviestuku. Taigi nieko nelaukę, kibome į darbus ir rezultatas iš ties – nenuvylė“, – rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

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Porcijos 4 – 6. Užtruksite apie 1 val.

Reikės:

  • 2 vištienos krūtinėlės;
  • Druskos pagal skonį;
  • Juodųjų pipirų pagal poreikį;
  • 1 a. š. Persilado prieskonių;
  • 1 a. š. mėgiamų vištienos prieskonių;
  • 2 kiaušiniai;
  • 4 -6 v. š. miltų;
  • 6 v. š. džiūvėsėlių;
  • 100 g sviesto;
  • 1 skiltelė česnako;
  • Ryšulėlis žalumynų: krapai, petražolės;
  • Šlakelis citrinos sulčių.

Salotoms:

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  • 0,5 pekino kopūsto;
  • 1 agurkas;
  • 2 pomidorai;
  • Ryšulėlis krapų;
  • 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
  • 1 a. š. grūdėtų garstyčių;
  • Šlakelis citrinos sulčių;
  • Žiupsnis druskos.

 

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Vištienos krūtinėlę supjaustome pjausniais. Išmušame virtuviniu plaktuku tarp maistinės plėvelės, kad vištienos krūtinėlė neplyštų. Pabarstome druska, pipirais, persilado ir vištienos prieskoniais.

Kambario temperatūros sviestą išsukame su smulkintais žalumynais, česnaku, šlakeliu citrinos sulčių ir žiupsniu druskos. Sviestą dedame ant maistinės plėvelės, suvyniojame į ritinėlį ir dedame į šaldymo kamerą, kol šis sutvirtės.

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Ant vištienos gabalėlio dedame po gabalėlį sviesto. Gražiai suvyniojame, kad neliktų tarpelių ir kepant kotletą sviestas neišbėgtų.

Kiaušinius išplakame su žiupsniu druskos ir juodųjų pipirų. Į vieną dubenį beriame miltus, į kitą dubenį džiūvėsius.

Suformuotus Kijevo kotletus apvoliojame miltuose, tada kiaušinio plakinyje, tada džiūvėsiuose. Taip kartojame – faneruojame kiekvieną kotletą 2 kartus.

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Jei norisi galima įdėti 10-20 min į  šaldymo kamerą, kad kotletai sutvirtėtų, taip bus šiek tiek lengviau juos iškepti.

Keptuvėje Kijevo kotletus kepame su trupučiu aliejaus, kol šie gražiai apskrus. Sudedame į kepimo indą ir dedame pabaigti kepti į įkaitintą iki 180 laipsnių karščio orkaitę 20 min.

Jeigu jau taip atsitiko, kad kepant sviestas visgi išbėgo, prieš baigiant kepti į kepimo indą įmeskite po kelis lapelius šalavijo. Ir dar kvapnesniu sviestu apšlakstykite Kijevo kotletus.

Mes valgėme su bulvių koše ir daržovių salotomis.

 

 

 

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