Atskleidė gardžiausių kibinų receptą: „Visada pavyksta“

Tešlai reikės:
- 1 kg miltų (550D);
- 500 g sviesto;
- 200 g grietinės (geriausia 40%);
- 4 kiaušiniai;
- 1 a. š. druskos.
Gamyba:
Miltus pilame į dubenį, beriame druskos, dedame kubeliais supjaustytą sviestą. Miltus su sviestu triname tol kol atsiranda trupiniai. Į trupinius dedame grietinę ir įmušame kiaušinius.
Išminkome tešlą. Tešla turi būti elastinga, blizgi. Vyniojame į maistinę plėvelę ir porai valandų dedame į šaldytuvą.
Įdarui reikės:
- 1 kg riebios kiaulienos sprandinės;
- 2 didelių svogūnų;
- 2-3 skiltelių česnako;
- 1 v. š. grūdėtų garstyčių;
- 1 stiklinės vandens arba sultinio;
- Druskos ir pipirų.
Gamyba:
Aš naudoju kiaulienos sprandinę, kurią smulkiai kapoju arba stambiai sumalu. Į mėsą dedame smulkintus svogūnus, česnakus, grūdėtas garstyčias, beriame druskos, pipirų ir pilame vandens ar sultinio.
Viską labai gerai išmaišome (maišome tol kol mėsa sugeria visą įpiltą vandenį ar sultinį). Leidžiame mėsai pasimarinuoti apie valandą.
Atvėsusią tešlą supjaustome gabaliukais (aš darau 20 vnt.), iš kiekvieno gabaliuko iškočiojame „blyną“, į jo centrą dedame įdaro ir formuojame kibiną.
Prieš kepant kibinus aptepame kiaušinio plakiniu (1 kiaušinis + 1v. š. pieno). Kepame 170 laipsnių karščio orkaitėje 25-30 min. Patiekiame su sultiniu!
Skanaus Jums linki Aurimėlis!
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