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Po triuškinamos pergalės demokratai ruošia smūgį Trumpui: „Samdykitės teisininkus“

2026-11-04 09:11 / šaltinis: BNS
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2026-11-04 09:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po triuškinamos pergalės kadencijos vidurio rinkimuose demokratai ruošiasi įstatymų leidybos puolimui prieš JAV prezidentą Donaldą Trumpą.

Po triuškinamos pergalės kadencijos vidurio rinkimuose demokratai ruošiasi įstatymų leidybos puolimui prieš JAV prezidentą Donaldą Trumpą.

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Šis laimėjimas suteiks jiems abejų Kongreso rūmų kontrolę, leidžiančią kvestionuoti prezidento politiką, tirti jo administracijos veiklą ir blokuoti teikiamas kandidatūras.

Padrąsinta pergalių tradicinėse respublikonų tvirtovėse, partija žada imtis skubių veiksmų dėl pragyvenimo išlaidų bei karo Irane ir pabrėžia, kad įtariamų piktnaudžiavimų bei korupcijos tyrimai taps vienu svarbiausių prioritetų.

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Atstovų Rūmų demokratų lyderis Hakeemas Jeffriesas, kuris sausį pradėjus dirbti naujajam Kongresui turėtų tapti pirmuoju juodaodžiu žemųjų rūmų pirmininku, pažadėjo imtis kovos su valdžioje išsikerojusia, jo žodžiais, „beprecente korupcija“.

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„Nes jei aukštas pareigas užimantys asmenys yra taip susitelkę į savo, savo šeimos narių, draugų ar rėmėjų turtinimą, jie nėra susitelkę į tai, kad amerikiečių gyvenimas taptų geresnis“, – sakė jis.

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Visgi demokratų rankos nebus visiškai laisvos. D. Trumpas išlaiko veto teisę, o Senato taisyklės leidžia respublikonams blokuoti daugumą įstatymų projektų.

Toliau apžvelgiame, kokios galimybės ir kliūtys laukia ateityje.

Pirmosios 100 valandų

H. Jeffriesas pažadėjo plataus masto teisėkūros iniciatyvas per pirmąsias 100 Atstovų Rūmų darbo valandų, daugiausia dėmesio skiriant kainų prieinamumui – vienam klausimų, kuris dominavo rinkimuose.

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Tarp jo prioritetų – pasibaigusių Prieinamos sveikatos priežiūros akto (ACA) draudimo subsidijų atkūrimas, beveik 1 trln. dolerių „Medicaid“ apkarpymų, įvestų valdant D. Trumpui, atšaukimas, muitų mažinimas ir spaudimas nutraukti konfliktą, dėl kurio smarkiai pabrango degalai.

Turėdami daugumą abiejuose rūmuose, demokratai gali teikti savo pasiūlymus balsavimui ir perimti derybas dėl išlaidų. Jie galėtų pasinaudoti federalinio biudžeto tvirtinimo terminais ir reikalauti nuolaidų, nors priešprieša dėl išlaidų kelia vyriausybės uždarymo grėsmę.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV rinkimai

„Samdykitės teisininkus“

Priežiūros funkcijos gali tapti dar greitesne priemone pasipriešinti D. Trumpui.

Robertas Garcia, demokratas, kuris, kaip tikimasi, vadovaus įtakingam Atstovų Rūmų priežiūros komitetui, rinkimų naktį socialiniuose tinkluose respublikonams pasiuntė aiškią žinutę: „SAMDYKITĖS TEISININKUS“.

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Oregono senatorius Ronas Wydenas buvo dar lakoniškesnis ir parašė vienintelį žodį: „Šaukimai.“

Kontroliuodami abejų rūmų komitetus, demokratai gali kviesti pareigūnus liudyti, reikalauti dokumentų ir rengti viešus klausymus, taip potencialiai nukreipdami didžiulį dėmesį į D. Trumpą ir jo artimiausius patarėjus.

Tikėtinos tyrimų temos apima D. Trumpo šeimos verslo ir kriptovaliutų sandorius, valstybės sutartis su milijardieriumi Elonu Musku, federalinių agentūrų finansavimo mažinimą, imigracijos kontrolę bei karo Irane eigą.

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Demokratai taip pat demonstravo susidomėjimą bylomis, susijusiomis su liūdnai pagarsėjusiu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.

Administracija gali priešintis reikalavimams liudyti ar pateikti dokumentus, o tai sukeltų teisinius ginčus.

Demokratai galėtų siekti jau trečiosios D. Trumpo apkaltos, nors partijos lyderiai dėl to kol kas neįsipareigojo. Apkaltai inicijuoti Atstovų Rūmuose pakanka paprastos daugumos, tačiau prezidento nušalinimui Senate reikėtų dviejų trečdalių balsų – kur kas daugiau, nei turės partija.

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FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Senato galia

Dauguma Senate suteikia demokratams dar vieną svarbų svertą: tvirtinimų kontrolę.

Jie gali blokuoti D. Trumpo teikiamas teisėjų ir kabineto narių kandidatūras, įskaitant bet kurį pasirinkimą į laisvą vietą Aukščiausiajame Teisme, o tai potencialiai apribotų jo įtaką teismams dar ilgai po to, kai jis paliks postą.

Demokratai Senato komitetų pirmininkai taip pat spręs, kurie įstatymų projektai ir tyrimai sulauks komitetų dėmesio.

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Apribojimai ir susitarimai

Priimti įstatymus bus daug sunkiau nei pradėti tyrimus.

Daugumai teisės aktų Senate reikia 60 balsų barjero, kad būtų įveiktas procedūrinis vilkinimas. D. Trumpas gali vetuoti Kongreso priimtus įstatymų projektus, o veto atmetimui reikalingas dviejų trečdalių palaikymas abiejuose rūmuose.

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Jis taip pat išlaiko didelius vykdomosios valdžios įgaliojimus imigracijos, prekybos ir karinių operacijų srityse, nors įstatymų leidėjai gali bandyti juos apriboti teisės aktais bei sprendimais dėl išlaidų.

Po patirto pralaimėjimo D. Trumpas prabilo taikiau: gyrė „gerai padirbėjusius“ demokratus ir leidiniui „The New York Times“ pareiškė, kad priims rezultatus bei tikisi dirbti kartu su jais.

Jis netgi užsiminė apie galimą bendradarbiavimą imigracijos klausimais.

Tačiau anksčiau jis buvo įspėjęs, kad, jei demokratai laimės Kongrese, jis vetuos viską – tai primena, jog ateinantys dveji metai gali pasižymėti tiek priešprieša, tiek kompromisais.

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