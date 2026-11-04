Iranas sureagavo į Trumpo nesėkmę: „Amerikiečiai karui tarė ne“

„Sąžinė ar pragyvenimo išlaidos – amerikiečiai pasakė „NE“ KARUI“, ir mes pritariame šiai žiniai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. B. Ghalibafas.
Karas Irane – viena priežasčių respublikonų nesėkmei
D. Trumpas antradienio vakarą taip pat pareiškė, kad karas Irane iš dalies kaltas dėl plačiai paplitusių respublikonų pralaimėjimų vidurio kadencijos rinkimuose. Tačiau jis tvirtino, kad nesigaili šiemet pradėjęs šį karą, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).
„Iranas buvo viena iš priežasčių“, – sakė jis telefonu duotame interviu, kai buvo paklaustas, ar šis karas prisidėjo prie prastų respublikonų rezultatų rinkimuose.
Prezidentas teigė, kad neabejoja dėl karo, kuris sumažino jo, kaip prezidento, populiarumą. Jis jau kelis mėnesius stengiasi užbaigti konfliktą ir patarėjams skundėsi, kad tai tapo nuolatine problema.
„Apie tai nemąstau. Padariau teisingą dalyką. Padaryčiau tai dar kartą“, – sakė jis.
Prezidentas teigė manąs, kad didžiausia politinė našta buvo ne pats karas, o naftos kainų kilimas.
Rinkimuose – smūgis Trumpui
Per JAV kadencijos vidurio rinkimus antradienį visišką JAV Kongreso kontrolę iškovojo demokratai, rodo televizijų prognozės.
Netikėtų pergalių banga tapo skaudžiu smūgiu prezidentui Donaldui Trumpui ir jo Respublikonų partijai.
Ši pergalė demokratams užtikrina Atstovų Rūmų bei Senato kontrolę, suteikdama galią blokuoti D. Trumpo darbotvarkę ir tirti įtariamą korupciją per likusius dvejus jo prezidentavimo metus.
Balsavimas atspindėjo gilų pasipiktinimą pragyvenimo išlaidomis, muitais ir D. Trumpo karu prieš Iraną, dėl kurio smarkiai šoktelėjo degalų kainos ir dar labiau padidėjo nepasitenkinimas jau ir taip itin nepopuliariu prezidentu.
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