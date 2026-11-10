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Nausėdos patarėjas: kyšininkavęs teisėjas veikė tiesiogine tyčia, sąmoningai pažeidė reikalavimus

2026-11-10 12:17 / šaltinis: ELTA
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2026-11-10 12:17
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Prezidento vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis sako, kad kyšininkavęs Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys veikė tiesiogine tyčia ir sąmoningai pažeidė teisėjui keliamus reikalavimus.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Prezidento vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis sako, kad kyšininkavęs Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys veikė tiesiogine tyčia ir sąmoningai pažeidė teisėjui keliamus reikalavimus.

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A. Kabišaitis antradienį kalbėjo Seime, kur pristatė siūlymą atleisti iš pareigų korupcijos byloje nuteistą teisėją.

Prezidentas Gitanas Nausėda spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo kreipėsi į Seimą, prašydamas pritarti už korupciją nuteisto Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo R. Kažio atleidimui iš pareigų savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą ir įsiteisėjus jį apkaltinusiam teismo nuosprendžiui. 

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Apeliacinio teismo teisėjus Seimo pritarimu patarus Teisėjų tarybai skiria prezidentas.

A. Kabišaitis sakė, kad šalies vadovas, remdamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir, atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos į spalio 22 dienos nutarimą, teikia Seimui dekretą pritarti minėto teisėjo atleidimui.

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Rugsėjo 14 d. įsiteisėjo Apeliacinio teismo nuosprendis, kuriuo pripažinta, kad ilgametis šio teismo teisėjas V. Kažys pažadėjo priimti 10 tūkst. eurų kyšį, jog išteisinti kelis asmenis dėl jiems pareikštų kaltinimų.

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Teismo nuosprendyje rašoma, kad V. Kažys buvo daugelį metų baudžiamąsias bylas viename iš valstybės aukščiausios grandies teismų (Lietuvos apeliaciniame teisme) nagrinėjęs teisėjas, todėl jis ne tik suvokė papirkimo nusikalstamos veikos pavojingumą, baudžiamumą bei šios veikos nusikalstamos veikos sudėties požymius, bet ir suprato, kaip tokie korupcinio pobūdžio veiksmai pasireiškia realybėje. 

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„Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos. Taigi, Lietuvos apeliacinio teismo 2026 m. rugsėjo 14 dienos nuosprendis yra įsiteisėjęs. Šis faktas konstatuotas ir Teisėjų tarybos nutarime. Pagal Konstituciją, Lietuvos teismų teisėjai atleidžiami, kai įsiteisėję juos apkaltinę teismo nuosprendžiai. (…) Akivaizdu, kad teismo nustatytos aplinkybės rodo V. Kažį veikus tiesiogine tyčia, sąmoningai pažeidus savo, kaip teisėjo, pareigas ir etikos reikalavimus. Teisėjams keliami itin dideli moralinio ir etinio pobūdžio reikalavimai, jų reputacija turi būti nepriekaištinga. Nustatyti faktai rodo V. Kažį nesilaikius reikalavimų ir pažeminus teisėjo vardą“, – kalbėjo A. Kabišaitis.

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Jis savo kalboje citavo Teisėjų tarybos priimtą nutarimą, jame sakoma, kad nusikalstamos veikos padarymas laikytinas ir grubiausiu teisėjo vardo pažeminimu, V. Kažys atliko veiksmus, nesuderinamus su teisėjo profesijai keliamais reikalavimais, ir pažeidė pareigą užtikrinti savo veiklos nepriklausomumą, nešališkumą, sąžiningumą, skaidrumą bei profesinį padorumą. 

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Klausimą dėl minėto teisėjo atleidimo toliau siūloma svarstyti tolesnėse stadijose lapkričio 12 dieną.

V. Kažys buvo nuteistas toje pat Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kaip ir tuometis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.

Ilgametis teisėjas V. Kažys buvo pripažintas kaltu dėl vieno nusikaltimo ir paskirta 12,5 tūkst. eurų bauda. Dėl kito nusikaltimo jis liko išteisintas.

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Rugsėjo 14 dieną Apeliacinis teismas paskelbė, kad panaikina Kauno apygardos teismo pernai balandį priimto nuosprendžio dalį, kuria minėtas teisėjas buvo išteisintas dėl kyšininkavimo, nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. 

V. Kažys šį nuosprendį apskundė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

ELTA primena, kad 2019 m. vasarį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas V. Kažys, kiti įvairių grandžių teisėjai ir advokatai buvo sulaikyti didelio masto byloje dėl korupcijos teisinėje sistemoje. 

V. Kažio įgaliojimai jau buvo sustabdyti, nuo sulaikymo jis jokių bylų nenagrinėjo.

Po ilgo proceso teisėjai, advokatai, advokatų padėjėjai, verslininkai buvo nuteistai, daugumai skirtos baudos, į valstybės biudžetą jie turi sumokėti daugiau nei pusę milijono eurų baudų.

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