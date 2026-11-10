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Seimas – už paprastesnę ir skaidresnę valstybės ir savivaldybių įmonių valdyseną

2026-11-10 13:12 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 13:12
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Seimas antradienį priėmė įstatymo pataisas, kurios valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių administracinę naštą turėtų sumažinti apie 130 tūkst. eurų kasmet, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Seimas antradienį priėmė įstatymo pataisas, kurios valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių administracinę naštą turėtų sumažinti apie 130 tūkst. eurų kasmet, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

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„Gerąją valstybės valdomų įmonių valdysenos patirtį perkeliame ir į savivaldybių lygmenį. Kartu stipriname valdybų nepriklausomumą, mažiname politinės įtakos rizikas ir atsisakome perteklinių administracinių reikalavimų“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.

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Anot ministerijos, pakeitimai pirmiausia efektyvins didelių įmonių valdymą – jos turės nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius, rengti lūkesčių raštus, kur reikės įvardinti savininko keliamus tikslus. Reikalavimas galios trylikai bendrovių, pavyzdžiui, „Vilniaus vandenims“, „Kauno energijai“, „Klaipėdos vandeniui“ ir „Vilniaus viešajam transportui“.

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Taip pat nustatoma, kad vienas asmuo galės būti daugiausia dviejų tokių įmonių kolegialių organų narys.

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Tuo metu politikai ir politinio pasitikėjimo tarnautojai vienus metus negalės dirbti jų anksčiau kuruoto sektoriaus įmonių stebėtojų taryboje ar valdyboje, o nepriklausomais nariais negalės būti skiriami valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei jų antrinių bendrovių darbuotojai ir vadovai.

Kandidatai turės turėti ir kitų pajamų, viršijančių atlygį už darbą kolegialiame organe. Valstybės ar savivaldybės įmonės vadovas negalės būti kitos bendrovės darbuotoju ar valdymo organo nariu.

Pasak ministerijos, biurokratijos sumažės, nes leista įmonėms nebeteikti tarpinių finansinių apibendrinamųjų finansinių ir strategijų įgyvendinimo ataskaitų, kurios yra perteklinės.

indeliai.lt

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