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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas siūlo pratęsti Seimo rudens sesiją iki sausio 12 dienos

2026-11-09 09:17 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-09 09:17
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Parlamento pirmininkas Juozas Olekas pirmadienį įregistravo nutarimo projektą, kuriuo siūloma Seimo rudens sesiją pratęsti iki sausio 12 dienos.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Parlamento pirmininkas Juozas Olekas pirmadienį įregistravo nutarimo projektą, kuriuo siūloma Seimo rudens sesiją pratęsti iki sausio 12 dienos.

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Apie galimą poreikį pratęsti sesiją J. Olekas kalbėjo dar rugsėjį, Seimui svarstant Konstitucijos 137 straipsnio pakeitimus, kuriais siūloma atsisakyti absoliutaus draudimo Lietuvos teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karines bazes.

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Tuomet parlamento vadovas teigė, kad dėl numatytų teisėkūros procedūrų ir terminų gali tekti pratęsti rudens sesiją, kad Seimas spėtų priimti šias pataisas. Jis taip pat ragino frakcijas svarstyti galimybę sesiją pratęsti iki sausio 13 dienos.

Pagal Konstituciją įprastai Seimo rudens sesija baigiasi gruodžio 23 dieną. 2024–2025 m. rudens sesija taip pat buvo pratęsta – ji baigėsi sausio 14 d.

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