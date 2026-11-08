VRK paskelbė apie naują rinkėjų aktyvumą Nalšios apygardoje

Renkant Seimo narį apygardoje sekmadienį balsavo 18,61 proc. gyventojų, o su 9,49 proc. išankstinio balsavimo aktyvumu bendras aktyvumas siekia 28,10 procento.
Kaip BNS informavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė rinkimų dieną, iki maždaug 16 val. apygardos teritorijoje kol kas nenustatyta pažeidimų, susijusių su rinkimais.
Nalšios rinkimų apygarda
Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje yra virš 28 tūkst. rinkėjų.
Per 2024 metų Seimo rinkimus dalyvavo per 40 proc. jų.
Nalšios šiaurinė apygarda apima Ignalinos rajono savivaldybę, Visaginą ir tris Zarasų rajono savivaldybės rinkimų apylinkes – Salako, Smalvų ir Turmanto.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
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