Seimas rudens sesiją pratęsė iki sausio 12-osios

Už šį sprendimą antradienį vykusio posėdžio metu balsavo 85, prieš – 3, susilaikė 3 parlamentarai.
Kaip iš tribūnos pranešė parlamento vadovas Juozas Olekas, rudens sesijos pratęsimas reikalingas tam, kad būtų priimtas galutinis sprendimas dėl Konstitucijos pataisų.
Kaip skelbta, spalio 6-ąją Seime pirmąjį iš dviejų balsavimų įveikė siūlymas išbraukti Konstitucijos 137 straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą.
Antrasis šio klausimo balsavimas numatytas paskutiniąją pratęstos Seimo rudens sesijos dieną – sausio 12-ąją.
Seimo rudens sesija, prasidedanti rugsėjo 10-ąją, baigiasi gruodžio 23 dieną.
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