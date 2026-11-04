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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Melaniai Trump – Zelenskio įvertinimas: skyrė apdovanojimą

2026-11-04 10:52 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-04 10:52
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo JAV pirmąją ponią Melanią Trumpą pirmo laipsnio kunigaikštienės Olgos ordinu.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. ELTA)
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo JAV pirmąją ponią Melanią Trumpą pirmo laipsnio kunigaikštienės Olgos ordinu.

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Apdovanojimas suteiktas už reikšmingą asmeninį indėlį teikiant humanitarinę pagalbą Ukrainai, aktyvią žmogaus teisių gynimo ir labdaros veiklą, skirtą gelbėti Ukrainos vaikus, piliečius, nukentėjusius nuo Rusijos agresijos, neteisėtai deportuotus ir prievarta perkeltiems iš Rusijos laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų.

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Primename, kad JAV pirmoji ponia Melania Trump prisidėjo prie humanitarinės misijos Olesškuose, Chersono srityje, ir pasiekė, kad šiame regione būtų paskelbtos paliaubos, kad būtų galima evakuoti miesto gyventojus.

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Iš Oleškų buvo išvežta beveik 800 žmonių.

Be to, lapkričio 5 d. Melania Trump Baltuosiuose rūmuose susitiks su Rusijos ir Ukrainos atstovais. Ji taip pat pasakys kalbą apie paliaubas Oleškuose.

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Baltieji rūmai tai pavadino beprecedentine JAV pirmosios ponios diplomatine iniciatyva.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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Tikras banderinis cirkas
Tikras banderinis cirkas
2026-11-04 12:19
ukrų nacistai ketverius metus naikino Aleškų gyventojus, bombardavo, griovė namus ir ligoninę, žmones dronais atakuodavo,užblokavo maisto tiekimą,bado blokada ir šimtai nužudytų civilių žmonių.Tas rusiško vardo ordinas yra ciniškas nacistų užmuštų aukų pajuoka.
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Cha
Cha
2026-11-04 13:18
Tai Rusija išvežė iš Oleškų žmones. Dalis išvažiavo į Rusiją, dalis į ukrą, dalis pasiliko. Na tai aišku, iš kur tu žinosi, tau Ltr to neparodys.
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