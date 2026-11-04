Melaniai Trump – Zelenskio įvertinimas: skyrė apdovanojimą

Apdovanojimas suteiktas už reikšmingą asmeninį indėlį teikiant humanitarinę pagalbą Ukrainai, aktyvią žmogaus teisių gynimo ir labdaros veiklą, skirtą gelbėti Ukrainos vaikus, piliečius, nukentėjusius nuo Rusijos agresijos, neteisėtai deportuotus ir prievarta perkeltiems iš Rusijos laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų.
Primename, kad JAV pirmoji ponia Melania Trump prisidėjo prie humanitarinės misijos Olesškuose, Chersono srityje, ir pasiekė, kad šiame regione būtų paskelbtos paliaubos, kad būtų galima evakuoti miesto gyventojus.
Iš Oleškų buvo išvežta beveik 800 žmonių.
Be to, lapkričio 5 d. Melania Trump Baltuosiuose rūmuose susitiks su Rusijos ir Ukrainos atstovais. Ji taip pat pasakys kalbą apie paliaubas Oleškuose.
Baltieji rūmai tai pavadino beprecedentine JAV pirmosios ponios diplomatine iniciatyva.
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