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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Mus labai sukrėtė“: Izraelis pasmerkė Rusijos smūgį

2026-11-05 07:11 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-05 07:11
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Izraelio užsienio reikalų ministerija pasmerkė Rusijos smūgį Komyšuvachos gyvenvietei Ukrainos Zaporižios srityje.

Kruvinas rusų smūgis Zaporižios srityje: po griuvėsiais ieškoma dešimčių žmonių (nuotr. Telegram)
GALERIJA (5)

Izraelio užsienio reikalų ministerija pasmerkė Rusijos smūgį Komyšuvachos gyvenvietei Ukrainos Zaporižios srityje.

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Kaip praneša „Ukrinform“, Izraelio URM apie tai paskelbė socialiniame tinkle „X“.

„Mus labai sukrėtė siaubinga žinia iš Komyšuvachos Ukrainoje, kur per Rusijos ataką žuvo 40 žmonių“, – rašė diplomatai.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kruvinas rusų smūgis Zaporižios srityje: po griuvėsiais ieškoma dešimčių žmonių

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„Smerkiame šią ataką ir nuoširdžiai užjaučiame žuvusiųjų artimuosius. Linkime sužeistiesiems kuo greičiau visiškai pasveikti“, – pridūrė ministerija.

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Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos pajėgos numetė devynias valdomąsias aviacines bombas ant požeminės mokyklos Komyšuvachoje, kuri buvo naudojama kaip atsparumo centras. Smūgis suduotas tuo metu, kai ten buvo dalijama humanitarinė pagalba.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per Rusijos ataką Komyšuvachoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 40, o dar daugiau kaip 30 žmonių gali būti įstrigę po griuvėsiais

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