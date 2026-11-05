„Mus labai sukrėtė“: Izraelis pasmerkė Rusijos smūgį

Kaip praneša „Ukrinform“, Izraelio URM apie tai paskelbė socialiniame tinkle „X“.
„Mus labai sukrėtė siaubinga žinia iš Komyšuvachos Ukrainoje, kur per Rusijos ataką žuvo 40 žmonių“, – rašė diplomatai.
„Smerkiame šią ataką ir nuoširdžiai užjaučiame žuvusiųjų artimuosius. Linkime sužeistiesiems kuo greičiau visiškai pasveikti“, – pridūrė ministerija.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos pajėgos numetė devynias valdomąsias aviacines bombas ant požeminės mokyklos Komyšuvachoje, kuri buvo naudojama kaip atsparumo centras. Smūgis suduotas tuo metu, kai ten buvo dalijama humanitarinė pagalba.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per Rusijos ataką Komyšuvachoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 40, o dar daugiau kaip 30 žmonių gali būti įstrigę po griuvėsiais
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