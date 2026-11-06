„Armani Olimpia“ derasi su Eurolygoje žaidusiu aukštaūgiu

Skelbiama, kad „dizaineriai“ veda derybas su 32 metų 213 cm ūgio Mike‘u Tobey, kuris dabar rungtyniauja Veronos „Tezenis“ gretose, bet turi išvykimo į Eurolygos klubą galimybę.
M.Tobey Eurolygoje yra du sezonus praleidęs Valensijos ekipoje, po vienerius metus – Barselonoje ir Belgrado „Crvena Zvezda“.
Italijos lygoje M.Tobey per 28 minutes įmeta 18,2 taško, atkovoja 11,8 kamuolio, atlieka 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir renka 24,8 naudingumo balo. Įspūdinga, kad per 6 rungtynes aukštaūgis įmetė 40 dvitaškių iš 44, kas yra 90,9 proc.
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