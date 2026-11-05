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Lietuva parengė pasiūlymų dėl nuolatinio JAV karių dislokavimo paketą, dar derina detales

2026-11-05 12:29 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 12:29
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Lietuva yra paruošusi savo pasiūlymų paketą dėl nuolatinio Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių dislokavimo Lietuvoje, tačiau jo Vašingtonui dar nepateikė – derina pasiūlymus tarp institucijų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuva yra paruošusi savo pasiūlymų paketą dėl nuolatinio Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių dislokavimo Lietuvoje, tačiau jo Vašingtonui dar nepateikė – derina pasiūlymus tarp institucijų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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„Darbas yra atliktas. Dabar deriname paskutines detales. (...) Vakar kaip tik turėjau galimybę pasikalbėti ir su ponu Matthew Whitakeriu (Metju Vitakeriu) (JAV ambasadoriumi prie NATO – BNS) apie tokias galimas iniciatyvas. Techninės diskusijos vyksta, sprendimų tikrai dar nėra, bet patarimas buvo – kalbėkimės ir ieškokime geriausio sprendimo“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė R. Kaunas.

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„Paketą susiderinti turime tarp visų institucijų, tai nėra tik Krašto apsaugos ministerijos klausimas, tai yra ir socialiniai klausimai, tas pats, ką mes turime su Vokietijos brigada, tad tas darbas yra atliktas, mes tikrai niekur nevėluojame, tai tą irgi noriu pažymėti, ir svarbiausia, kad visi siūlymai būtų konstruktyvūs, pataikantys į dešimtuką, ką mes labai norėtume padaryti“, – aiškino jis.

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Be kita ko, ministras pabrėžė, kad JAV šią savaitę vyko rinkimai: „keičiasi sprendimų priėmėjai įstatymų lygmenyje, taip kad ramiai dirbame savo darbą ir svarbiausia viską atlikti tinkamai“.

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BNS skelbė, kad spalio pradžioje JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys ir idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti JAV karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą.

Šiuo metu skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas devynis mėnesius rotuojamas nuo 2014 metų.

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