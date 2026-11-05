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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje dėl šnipinėjimo Rusijai sulaikyti šeši asmenys

2026-11-05 13:02 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 13:02
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Lenkija ketvirtadienį pranešė, kad buvo sulaikyti šnipinėjimu Maskvai ir jos kariuomenės aprūpinimu įtariami šeši asmenys.

Lenkijos vėliava (BNS nuotr.)
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Lenkija ketvirtadienį pranešė, kad buvo sulaikyti šnipinėjimu Maskvai ir jos kariuomenės aprūpinimu įtariami šeši asmenys.

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Tarp sulaikytųjų yra penki Lenkijos piliečiai nuo 25 iki 52 metų amžiaus ir 37-erių Rusijos pilietis, socialiniame tinkle „X“ pranešė Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatorius Tomaszas Siemoniakas.

Kaltinimai šnipinėjimu pateikti keturiems įtariamiesiems, tarp jų ir Rusijos piliečiui, jiems skirtas trijų mėnesių kardomasis kalinimas, pranešė Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW).

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„Manoma, kad ši grupuotė neteisėtai tiekė Rusijai didelius kiekius karinės paskirties komponentų, visų pirma naudojamų šaudmenų ir ginklų sistemų gamyboje“, – teigė institucija.

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Šešių asmenų grupei pateikti kaltinimai taip pat apima taisyklių, reglamentuojančių tarptautinę prekybą nacionalinei gynybai ir tarptautiniam saugumui strategiškai svarbiomis prekėmis bei technologijomis, pažeidimus.

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Pasak T. Siemoniako, nuo 2024 metų sausio 1-osios ABW atliekamuose šnipinėjimo ir diversijos tyrimuose kaltinimai pateikti beveik 100 asmenų.

Lenkija nuo pat plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022-aisiais ne kartą kaltino Maskvą diversijos aktais.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Lenkijos teritorija išlieka pagrindiniu Vakarų karinės ir humanitarinės paramos Ukrainai tranzito keliu.

Premjeras Donaldas Tuskas antradienį pranešė, kad naktį pasienyje su Rusijos Kaliningrado eksklavu Lenkija užkirto kelią galimai provokacijai.

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