Pričiupo Rusijos ir Estijos piliečius: apgavo 14 žmonių

Nusikalstamos schemos dalyviai telefonu prisistatydavo įvairių institucijų darbuotojais, tarp jų – ir policijos pareigūnais, įtikindavo vyresnio amžiaus žmones perduoti grynuosius pinigus ir banko korteles neva jų patikrinimui atvykusiems asmenims. Nuo nusikalstamų veikų nukentėjo 14 asmenų, jiems padaryta 187,2 tūkst. eurų turtinė žala.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo šių metų vasario 23 dienos iki kovo 10 dienos organizuotos grupės nariai telefonu skambino gyventojams, prisistatydavo policijos, centrinio banko, mokesčių inspekcijos, elektros, vandens ar kitų paslaugų įmonių darbuotojais ir pateikdavo melagingą informaciją.
Žmonėms būdavo sakoma, kad jų asmens duomenys galėjo patekti į sukčių rankas, jų vardu atidarytos banko sąskaitos, gali būti paimtos paskolos arba namuose laikomi pinigai turi būti patikrinti, deklaruoti ar apsaugoti.
Suklaidinti gyventojai būdavo įtikinami sudėti turimus grynuosius pinigus ir banko korteles į vokus ar maišelius ir perduoti juos atvykusiems tariamiems pareigūnams ar kitų institucijų darbuotojams. Šie asmenys, vadinamieji kurjeriai, kad nukentėjusieji juos atpažintų, atvykę turėdavo jiems pasakyti iš anksto sutartus slaptažodžius.
Tyrimo duomenimis, kaltinamieji, vykdydami kitų organizuotos grupės narių nurodymus, patys atvykdavo paimti iš gyventojų pinigų.
Jiems taip pat inkriminuojama, kad grupės veikloje buvo įgytos ir laikytos svetimos mokėjimo kortelės, panaudoti jų duomenys finansinėms operacijoms atlikti, neteisėtai jungtasi prie informacinių sistemų ir pasisavintas valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardas.
Dėl šių veiksmų jiems pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo, neteisėto disponavimo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ar jų duomenimis, neteisėto jų panaudojimo ir neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
Visi nukentėjusieji pareiškė civilinius ieškinius turtinei ir neturtinei žalai atlyginti, bendrai 224 tūkst. 511 eurų sumai.
Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai.
Baudžiamoji byla perduota Vilniaus miesto apylinkės teismui.
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