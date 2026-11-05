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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai

2026-11-05 10:53 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 10:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuva ketvirtadienį pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl besitęsiančių atakų prieš Ukrainos civilius gyventojus, energetikos ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)

Lietuva ketvirtadienį pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl besitęsiančių atakų prieš Ukrainos civilius gyventojus, energetikos ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

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Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežto protesto nota.

Notoje pažymima, kad spalio 29 dieną Rusijos reaktyvinis bepilotis orlaivis smogė Dnipro geležinkelio stočiai, pataikydamas į platformą, kurioje stovėjo keleivinis traukinys, vykęs maršrutu Dnipras–Zaporižia.

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Per šią ataką žuvo 14 civilių gyventojų, dar daugiau žmonių buvo sužeista.

Pasak URM, lapkričio 2 dieną Rusijos aviacinė bomba taip pat pataikė į mokyklą Komyšuvachoje, Zaporižios srityje, kurioje buvo teikiama humanitarinė ir medicininė pagalba civiliams gyventojams.

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Po pirmojo smūgio surengta antroji ataka, kurios metu bombos buvo nukreiptos į mokyklos slėptuvę, kurioje slėpėsi civiliai.

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Ministerijos duomenimis, per šį išpuolį žuvo 40 civilių gyventojų, dar dešimtys buvo sužeisti arba laikomi dingusiais be žinios.

Tarp žuvusiųjų – keturi Ukrainos policijos pareigūnai ir du Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojai, teikę pagalbą po pirmųjų smūgių.

URM teigimu, šios atakos rodo Rusijos siekį terorizuoti Ukrainos civilius gyventojus ir apsunkinti jų gyvenimo sąlygas artėjant žiemai.

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Ministerija pabrėžia, kad tarptautinė humanitarinė teisė draudžia tyčinius išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinius objektus, o tokie veiksmai laikomi karo nusikaltimais.

Lietuva reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų padarytą žalą.

Taip pat pabrėžiama, kad Lietuva toliau rems tarptautines pastangas patraukti atsakomybėn už Rusijos agresijos nusikaltimus atsakingus asmenis.

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