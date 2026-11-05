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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Reuters“: Rusija „surengė puolimo repeticiją“ prieš Vakarų palydovą

2026-11-05 10:34 / šaltinis: ELTA
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2026-11-05 10:34
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Spalio mėnesį prie Vakarų komercinio palydovo priartėjęs Rusijos karinis palydovas galėjo repetuoti ataką, teigia karinės kosmoso srities specialistas. Du su šiuo palydovu susiję Rusijos kosminiai aparatai dabar juda dar vieno Vakarų palydovo link, praneša „Reuters“.

Vladimiras Putinas EPA
GALERIJA (20)

Spalio mėnesį prie Vakarų komercinio palydovo priartėjęs Rusijos karinis palydovas galėjo repetuoti ataką, teigia karinės kosmoso srities specialistas. Du su šiuo palydovu susiję Rusijos kosminiai aparatai dabar juda dar vieno Vakarų palydovo link, praneša „Reuters“.

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Po spalio viduryje įvykusio incidento JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Thomasas DiNanno socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad Rusijos karinis palydovas „Kosmos 2612“ sąmoningai atliko manevrus pavojingai arti komercinio palydovo. Pasak jo, tokie veiksmai atitinka kosminėje orbitoje vykdomų ginkluotės operacijų pobūdį.

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Rusijos karinis palydovas buvo priartėjęs prie Suomijos bendrovės ICEYE valdomo palydovo X36. Ši bendrovė teikia radarinius vaizdus Vakarų šalių vyriausybėms ir kariuomenėms, įskaitant Ukrainą. Trijų kosmoso srities specialistų teigimu, šis incidentas yra vienas iš žinomų atvejų, kai Rusijos karinis kosminis aparatas žemojoje orbitoje buvo priartėjęs itin arti komercinio palydovo.

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„Tai panašu į repeticiją ruošiantis atakai. Tai agresyviausia Rusijos laikysena, kokią man teko matyti, kai kalbama apie grasinimus kitų šalių palydovams“, – sakė JAV bendrovės „Integrity ISR“, rengiančios mokymus JAV kosmoso pajėgoms, vyresnysis kosmoso analitikas Gregas Gillingeris.

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Rusijos gynybos ministerija į  „Reuters“ prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė. Maskva ne kartą perspėjo, kad Vakarų komerciniai palydovai, kurie padeda Ukrainai, gali tapti teisėtais atsakomųjų veiksmų taikiniais.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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