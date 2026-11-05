Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Dovanų idėjos

Dovanos po egle be streso piniginei: „Lidl“ atskleidė šių metų kalėdinių žaislų hitus ir kainas

REKLAMA / 2026-11-05 10:56 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Jeigu savo vaiko paklaustumėte, kas per Kalėdas jį džiugina labiausiai, dažnas sušuktų: „Dovanos!“ Tačiau Kalėdų Senelio padėjėjams tenka gerokai pasukti galvą, ką padovanoti, kad dovana ne tik patiktų ir džiugintų ilgiau nei kelias minutes, bet ir daug nekainuotų. Siekdamas palengvinti šią užduotį, „Lidl“ pristato šių metų kalėdinį žaislų katalogą, kuriame – nuo vaikų jau pamėgtų medinių žaislų iki visiškai naujų kolekcinių „Superlupių“ figūrėlių.

Dovanos po egle be streso piniginei: „Lidl“ atskleidė šių metų kalėdinių žaislų hitus ir kainas

Jeigu savo vaiko paklaustumėte, kas per Kalėdas jį džiugina labiausiai, dažnas sušuktų: „Dovanos!“ Tačiau Kalėdų Senelio padėjėjams tenka gerokai pasukti galvą, ką padovanoti, kad dovana ne tik patiktų ir džiugintų ilgiau nei kelias minutes, bet ir daug nekainuotų. Siekdamas palengvinti šią užduotį, „Lidl“ pristato šių metų kalėdinį žaislų katalogą, kuriame – nuo vaikų jau pamėgtų medinių žaislų iki visiškai naujų kolekcinių „Superlupių“ figūrėlių.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Nuo nekantraus laukimo iki išpakavimo džiaugsmo ir smalsumo atrandant naują žaidimų pasaulį – būtent čia slypi vaikų šventinis stebuklas. Pastebime, kad pirkėjai Kalėdoms pradeda ruoštis vos žaislams pasirodžius lentynose ir dovanų paieškų nepalieka paskutinei minutei, kad po eglute galėtų padėti būtent tai, apie ką vaikas svajoja. Platų mėgstamiausių vaikų žaislų pasirinkimą draugiškomis kainomis jau galima rasti „Lidl“ parduotuvėse“, – sako „Lidl“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.

REKLAMA

Atsiverskite visą „Lidl“ kalėdinį žaislų katalogą ir išsirinkite dovanas jau dabar!

Laukimas prasideda nuo advento kalendoriaus

Neatsiejamas šventinio laikotarpio atributas – advento kalendoriai. Jie padeda mažiesiems skaičiuoti iki Kalėdų likusias dienas ir kasdien pradžiugina nauju saldumynu ar žaisliuku.

REKLAMA
REKLAMA

„Advento kalendoriai kasmet sulaukia didelio pirkėjų dėmesio, o artėjant gruodžiui jų pardavimai pastebimai išauga. Vaikams smagu kasryt atverti vis naują langelį ir sužinoti, kas jame slepiasi, o toks mažas kasdienis ritualas padeda dar labiau pajusti artėjančių Kalėdų nuotaiką“, – sako O. Ferencienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Spalvingų ir gardžių šokoladinių advento kalendorių visose „Lidl“ parduotuvėse kainos prasideda vos nuo 1,79 euro. Be klasikinių saldžių variantų, pirkėjų lauks ir išskirtiniai „Lego“, „Disney“, „Barbie“ bei „Hot Wheels“ advento kalendoriai, kurie Kalėdų laukimą mažiesiems pavers dar smagesniu.

REKLAMA

Mediniai žaislai – viena pagrindinių šių Kalėdų žvaigždžių

Į „Lidl“ parduotuves sugrįžta daugelio vaikų pamėgti mediniai „Lupilu“ žaislai, o šiemet jų pasirinkimas dar platesnis. Ne vienas mažylis svajoja bent trumpam pasijusti tikru virtuvės šefu, todėl tikrai nudžiugs po eglute radęs medinę virtuvėlę, ledų vežimėlį, saldumynų parduotuvę ar naujieną – medinį gatvės maisto vagonėlį. Šių žaislų kainos prasideda nuo 19,99 euro, o įvairius maisto gaminimo rinkinius galima įsigyti nuo 5,99 euro.

REKLAMA

Mėgstantiems puoštis patiks žaislinis tualetinis staliukas už 54,99 euro, o mažiesiems meistrams – medinis „Lupilu“ darbastalis už 59,99 euro.

Transporto gerbėjus per Kalėdas pradžiugins traukinio rinkinys už 16,99 euro ar geležinkelio rinkinys už 30 eurų. Trasas bus galima papildyti elektriniais garvežiais, autotraukiniais ir kitomis transporto priemonėmis, kurių kainos prasideda nuo 3,99 euro.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dovanų idėjų netrūks ir patiems mažiausiems. Jiems skirti mediniai lavinamieji žaislai kvies dėlioti, varstyti, ridenti, atrasti skirtingas formas ir mokytis per žaidimą. Tokios veiklos padeda lavinti smulkiąją motoriką, judesių koordinaciją ir vaizduotę, o šių žaislų kainos prasideda vos nuo 1,99 euro.

REKLAMA

„Pirkėjai medinius „Lupilu“ žaislus vertina ne tik dėl patrauklios kainos, bet ir dėl patikrintos kokybės. Jų populiarumą patvirtina ir rinkos tyrimų bendrovės „Euromonitor International“ 2025 m. balandžio mėnesio duomenys: pagal pardavimų apimtis Europoje „Lupilu“ užima 1-ąją vietą medinių žaislų kategorijoje. Visiems šios linijos žaislams naudojama mediena yra 100 proc. sertifikuota pagal nepriklausomą FSC (angl. Forest Stewardship Council) standartą. Šis tarptautinis sertifikatas patvirtina, kad mediena atkeliauja iš atsakingai prižiūrimų miškų, kuriuose saugoma biologinė įvairovė ir užtikrinamos miško darbuotojų teisės“, – pažymi „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė O. Ferencienė. 

REKLAMA

Mažiesiems kolekcininkams – „Superlupių“ figūrėlės

Šiemet „Lidl“ kviečia vaikus ir jų tėvelius susipažinti su „Superlupiais“ – šešiomis spalvingomis pasakų būtybėmis: Kippo, Amilu, Ziggy, Sunny, Thinkoo ir Bravix.

„Kiekviena figūrėlė įkūnija skirtingą personažą su savitu charakteriu, todėl vaikams lengva įsijausti į jų vaidmenis ir patiems kurti naujas istorijas. Dar daugiau smagumo suteikia kolekcionavimas – galima ieškoti naujų herojų, rinkti visą šešetuką ar keistis figūrėlėmis su draugais. Taip žaidimas tampa ir proga bendrauti, dalintis bei kartu džiaugtis atradimais“, – teigia O. Ferencienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Superlupiai“ tinklo „Lidl“ parduotuvėse pasirodys nuo lapkričio 19 dienos, o viena figūrėlė kainuos vos 2,99 euro.

Dovanos ir mažiesiems kūrėjams, ir smalsuoliams

„Lidl“ parduotuvėse dovanų idėjų netrūks ir mažiesiems kūrėjams bei konstravimo mėgėjams. „Play-Doh“ plastilino rinkinį galima įsigyti už 4,99 euro, „Lego“ rinkiniai kainuoja nuo 7,99 euro, o „Lupilu“ konstruktorius – 14,99 euro.

REKLAMA

Mašinėlių gerbėjų taip pat laukia ne viena staigmena. „Hot Wheels“ mašinėlių rinkinį galima įsigyti už 7,99 euro, mašinėlių garažą – už 12,99 euro, o norintiems dar daugiau veiksmo patiks trasų rinkiniai, kurių kainos prasideda nuo 19,99 euro.

Smalsiems vaikams, kuriems įdomu ne tik žaisti, bet ir atrasti, kaip veikia pasaulis, „Lidl“ siūlo ir pažintinių dovanų. „Clementoni“ mini eksperimentų rinkinys kainuoja 3,99 euro, o dvikalbis „Lexibook“ mokomasis nešiojamasis kompiuteris už 26 eurus leis žaidžiant mokytis lietuvių ir anglų kalbų, matematikos, rašymo, muzikos bei logikos.

REKLAMA

Atsiverskite visą „Lidl“ kalėdinį žaislų katalogą ir išsirinkite dovanas jau dabar!

Kalėdinių žaislų, saldumynų ir kitų dovanų įsigysite visose 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
lupilu
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
LIDL medinė virtuvėlė
Žaislai, su kuriais užaugome patys: kodėl mediniai traukinukai ir kaladėlės vis dar žavi?
Pyragų diena (nuotr. Lidl)
Pyragų dienai norisi kažko naujo? Išbandykite burokėlių braunį
Gyventojai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Per Vėlines dirbs ne visi, o dalis bankų pervedimų užtruks: štai ką svarbu žinoti (2)
LIDL Lietuva
Savaitgalio krepšeliui – mažesnės kainos: „Lidl“ skelbia naujus pasiūlymus

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
lupilu
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų