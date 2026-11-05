Dovanos po egle be streso piniginei: „Lidl“ atskleidė šių metų kalėdinių žaislų hitus ir kainas

„Nuo nekantraus laukimo iki išpakavimo džiaugsmo ir smalsumo atrandant naują žaidimų pasaulį – būtent čia slypi vaikų šventinis stebuklas. Pastebime, kad pirkėjai Kalėdoms pradeda ruoštis vos žaislams pasirodžius lentynose ir dovanų paieškų nepalieka paskutinei minutei, kad po eglute galėtų padėti būtent tai, apie ką vaikas svajoja. Platų mėgstamiausių vaikų žaislų pasirinkimą draugiškomis kainomis jau galima rasti „Lidl“ parduotuvėse“, – sako „Lidl“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.
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Laukimas prasideda nuo advento kalendoriaus
Neatsiejamas šventinio laikotarpio atributas – advento kalendoriai. Jie padeda mažiesiems skaičiuoti iki Kalėdų likusias dienas ir kasdien pradžiugina nauju saldumynu ar žaisliuku.
„Advento kalendoriai kasmet sulaukia didelio pirkėjų dėmesio, o artėjant gruodžiui jų pardavimai pastebimai išauga. Vaikams smagu kasryt atverti vis naują langelį ir sužinoti, kas jame slepiasi, o toks mažas kasdienis ritualas padeda dar labiau pajusti artėjančių Kalėdų nuotaiką“, – sako O. Ferencienė.
Spalvingų ir gardžių šokoladinių advento kalendorių visose „Lidl“ parduotuvėse kainos prasideda vos nuo 1,79 euro. Be klasikinių saldžių variantų, pirkėjų lauks ir išskirtiniai „Lego“, „Disney“, „Barbie“ bei „Hot Wheels“ advento kalendoriai, kurie Kalėdų laukimą mažiesiems pavers dar smagesniu.
Mediniai žaislai – viena pagrindinių šių Kalėdų žvaigždžių
Į „Lidl“ parduotuves sugrįžta daugelio vaikų pamėgti mediniai „Lupilu“ žaislai, o šiemet jų pasirinkimas dar platesnis. Ne vienas mažylis svajoja bent trumpam pasijusti tikru virtuvės šefu, todėl tikrai nudžiugs po eglute radęs medinę virtuvėlę, ledų vežimėlį, saldumynų parduotuvę ar naujieną – medinį gatvės maisto vagonėlį. Šių žaislų kainos prasideda nuo 19,99 euro, o įvairius maisto gaminimo rinkinius galima įsigyti nuo 5,99 euro.
Mėgstantiems puoštis patiks žaislinis tualetinis staliukas už 54,99 euro, o mažiesiems meistrams – medinis „Lupilu“ darbastalis už 59,99 euro.
Transporto gerbėjus per Kalėdas pradžiugins traukinio rinkinys už 16,99 euro ar geležinkelio rinkinys už 30 eurų. Trasas bus galima papildyti elektriniais garvežiais, autotraukiniais ir kitomis transporto priemonėmis, kurių kainos prasideda nuo 3,99 euro.
Dovanų idėjų netrūks ir patiems mažiausiems. Jiems skirti mediniai lavinamieji žaislai kvies dėlioti, varstyti, ridenti, atrasti skirtingas formas ir mokytis per žaidimą. Tokios veiklos padeda lavinti smulkiąją motoriką, judesių koordinaciją ir vaizduotę, o šių žaislų kainos prasideda vos nuo 1,99 euro.
„Pirkėjai medinius „Lupilu“ žaislus vertina ne tik dėl patrauklios kainos, bet ir dėl patikrintos kokybės. Jų populiarumą patvirtina ir rinkos tyrimų bendrovės „Euromonitor International“ 2025 m. balandžio mėnesio duomenys: pagal pardavimų apimtis Europoje „Lupilu“ užima 1-ąją vietą medinių žaislų kategorijoje. Visiems šios linijos žaislams naudojama mediena yra 100 proc. sertifikuota pagal nepriklausomą FSC (angl. Forest Stewardship Council) standartą. Šis tarptautinis sertifikatas patvirtina, kad mediena atkeliauja iš atsakingai prižiūrimų miškų, kuriuose saugoma biologinė įvairovė ir užtikrinamos miško darbuotojų teisės“, – pažymi „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė O. Ferencienė.
Mažiesiems kolekcininkams – „Superlupių“ figūrėlės
Šiemet „Lidl“ kviečia vaikus ir jų tėvelius susipažinti su „Superlupiais“ – šešiomis spalvingomis pasakų būtybėmis: Kippo, Amilu, Ziggy, Sunny, Thinkoo ir Bravix.
„Kiekviena figūrėlė įkūnija skirtingą personažą su savitu charakteriu, todėl vaikams lengva įsijausti į jų vaidmenis ir patiems kurti naujas istorijas. Dar daugiau smagumo suteikia kolekcionavimas – galima ieškoti naujų herojų, rinkti visą šešetuką ar keistis figūrėlėmis su draugais. Taip žaidimas tampa ir proga bendrauti, dalintis bei kartu džiaugtis atradimais“, – teigia O. Ferencienė.
„Superlupiai“ tinklo „Lidl“ parduotuvėse pasirodys nuo lapkričio 19 dienos, o viena figūrėlė kainuos vos 2,99 euro.
Dovanos ir mažiesiems kūrėjams, ir smalsuoliams
„Lidl“ parduotuvėse dovanų idėjų netrūks ir mažiesiems kūrėjams bei konstravimo mėgėjams. „Play-Doh“ plastilino rinkinį galima įsigyti už 4,99 euro, „Lego“ rinkiniai kainuoja nuo 7,99 euro, o „Lupilu“ konstruktorius – 14,99 euro.
Mašinėlių gerbėjų taip pat laukia ne viena staigmena. „Hot Wheels“ mašinėlių rinkinį galima įsigyti už 7,99 euro, mašinėlių garažą – už 12,99 euro, o norintiems dar daugiau veiksmo patiks trasų rinkiniai, kurių kainos prasideda nuo 19,99 euro.
Smalsiems vaikams, kuriems įdomu ne tik žaisti, bet ir atrasti, kaip veikia pasaulis, „Lidl“ siūlo ir pažintinių dovanų. „Clementoni“ mini eksperimentų rinkinys kainuoja 3,99 euro, o dvikalbis „Lexibook“ mokomasis nešiojamasis kompiuteris už 26 eurus leis žaidžiant mokytis lietuvių ir anglų kalbų, matematikos, rašymo, muzikos bei logikos.
Atsiverskite visą „Lidl“ kalėdinį žaislų katalogą ir išsirinkite dovanas jau dabar!
Kalėdinių žaislų, saldumynų ir kitų dovanų įsigysite visose 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.
Straipsnį parengė: „LIDL“.
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