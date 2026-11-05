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Kabelių sabotažas Baltijos jūroje: Rusijos laivo kapitonas išgirdo teismo verdiktą

2026-11-05 11:45 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 11:45
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Suomijos teismas ketvirtadienį dėl dviejų povandeninių kabelių, jungiančių Suomiją ir Estiją, sabotažo pasiuntė už grotų krovininio laivo kapitoną rusą ir vyresnįjį įgulos narį.

Kabelių sabotažas Baltijos jūroje: Rusijos laivo kapitonas išgirdo teismo verdiktą (nuotr. Telegram)

Suomijos teismas ketvirtadienį dėl dviejų povandeninių kabelių, jungiančių Suomiją ir Estiją, sabotažo pasiuntė už grotų krovininio laivo kapitoną rusą ir vyresnįjį įgulos narį.

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Helsinkio apylinkės teismas pranešė nuteisęs laivo „Fitburg“ kapitoną ir jo pavaduotoją dėl „didelės žalos padarymo sunkinančiomis aplinkybėmis“.

Kapitonui iš Rusijos skirta pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmė, o įgulos nariui, Azerbaidžano piliečiui – dveji metai ir 10 mėnesių kalėjimo.

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Helsinkio apylinkės teismas nurodė, kad krovininis laivas inkarą jūros dugnu vilko apie 130 km už Suomijos teritorinių vandenų ribų ir apgadino du telekomunikacijų kabelius.

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Tai vienas iš kelių įtariamo kabelių sabotažo atvejų Baltijos jūroje pastaraisiais metais. Daugelio ekspertų ir politikų teigimu, tai yra Rusijos hibridinio karo prieš Vakarų šalis dalis, Maskvai tęsiant invaziją į Ukrainą.

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Iš Rusijos į Izraelį plaukusį 132 metrų ilgio krovininį laivą „Fitburg“ Suomijos pareigūnai sustabdė 2025 metų gruodžio 31 dieną, kilus įtarimams, kad laivas Suomijos įlankoje apgadino kabelius.

Laivas buvo registruotas Sent Vinsente ir Grenadinuose.

Krovininis laivas perplaukė devynis telekomunikacijų bei elektros kabelius ir dujotiekį.

Kapitonui ir jo pavaduotojui taip pat nurodyta atlyginti žalą, padarytą kabeliams ir dujotiekiui, bei padengti tyrimo išlaidas.

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Rugsėjį prasidėjusiame teismo procese kaltinamieji savo kaltę neigė teigdami, kad teismas neturi jurisdikcijos šioje byloje, nes apgadinti kabeliai buvo už Suomijos teritorinių vandenų ribų.

Panašioje byloje pernai Helsinkio apylinkės teismas nusprendė, kad Suomijos jurisdikcija netaikoma incidentui, kuriame dalyvavo trys Kuko Salose registruoto tanklaivio „Eagle S“ įgulos nariai.

Helsinkio apeliacinis teismas šį sprendimą panaikino ir grąžino bylą apylinkės teismui.

Teismas konstatavo, kad „Fitburg“ byla gali būti nagrinėjama Suomijoje, pažymėdamas, jog tai „susiję su tyčiniais nusikaltimais, kurių pasekmės pasireiškė Suomijoje“.

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