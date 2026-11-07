Trumpas ieško naujo spaudos sekretoriaus: štai kam pasiūlė pareigas

„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad didžiajam Danai White'ui, nuožmiam kovotojui ir kariui, pasiūlytos Jungtinių Valstijų spaudos sekretoriaus pareigos“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Baltieji rūmai šiuo metu neturi spaudos sekretoriaus
„Dana, prašau, priimk šį pasiūlymą!“ – pridūrė prezidentas.
Baltieji rūmai spaudos sekretoriaus neturi nuo spalio 16 d., kai Katie Zacharia paliko šias pareigas nepraėjus nė savaitei nuo darbo pradžios.
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