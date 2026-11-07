Masinė Rusijos ataka: į Kyjivą paleido daugiau kaip 170 dronų

Daugiabutis ir vaikų darželis Kyjive paskendo liepsnose po agresorės Rusijos atakų. Po asmeninio Putino pasiuntinio Kirilo Dmitrijevo susitikimo su Donaldu Trumpu rusofašistai į Ukrainos sostinę paleido 172 dronus, dauguma jų buvo reaktyviniai.
Sužeisti mažiausiai penki žmonės. Sostinės meras Vitalijus Klyčko praneša apie apgadintą infrastruktūrą.
Jis teigė: „Kelios raketos pataikė į Šiaurinį tiltą. Kelio paviršius pažeistas.“
Su Europos lyderiais būsimas derybas Abu Dabyje aptaręs Volodymyras Zelenskis, perspėjo žmones ruoštis atakai prieš kelių ir energetikos infrastruktūrą. Ir pridūrė, kad į sostinę skriejo 36 balistinės rusofašistų raketos, tarp jų „Iskander-m“ ir „S-400“.
V. Zelenskis nurodė: „Oro gynybos pajėgos ir Ukrainos ginkluotosios pajėgos ruošiasi gintis. Lengva nebus. Mums reikalingos raketos perėmėjos „Patriot“ sistemoms ir kiekvienas susitarimas daug reiškia. Kiekviena diena pristatymo tvarkaraštyje kritiškai svarbi. Labai prašome savo partnerių neatidėlioti pristatymų.“
Prie derybų stalo turi sėsti ir Europos atstovas
Rusų propagandistų kameroms V. Putinas taip pat demonstruoja esą rengiasi trišaliam Jungtinių Valstijų, Rusijos ir Ukrainos susitikimui dėl taikos: „Pakviečiau kolegas, kurie dalyvaus tose derybose ir siūlau trumpai aptarti šį klausimą.“
O Varšuvoje susitikę Europos lyderiai sako, kad prie derybų stalo turi sėsti ir Europos atstovas. Ukrainos užsienio reikalų ministras, savo ruožtu patikina, kad agresorės spaudimui nepasiduos.
Tuo tarpu Ukrainos užsienio reikalų ministras tvirtino: „Jokių ribojimų mūsų gynybos galimybėms ir pajėgumams. Jokių ribojimų kariuomenei. Jokių ribojimų užsienio politikos krypties pasirinkimui ir, žinoma, stiprios saugumo garantijos.“
Grėsmė Europoje
O štai kaip atrodo rusiška grėsmė Europoje – vengrų naikintuvai lydėjo net tris keleivinius lainerius po gautų pranešimų, kad juose padėti sprogmenys. Du iš lėktuvų skrido į Prahos oro uostą, ten paskelbta parengtis. Trečias lėktuvas skrido iš Briuselio į Sofiją. Vien penktadienį visoje Europoje gauta 14 grasinimų dėl sprogmenų keleiviniuose lėktuvuose.
Prahos oro uosto atstovas teigė: „Vakar ir šiandien gavome įspėjimą apie galimą sprogstamąjį užtaisą tam tikruose skrydžiuose.“
Italijos premjerė pridūrė: „Šios atakos mums pasako vieną dalyką – šiandien civilinė infrastruktūra yra puolama. Nusitaikyta į maisto tiekimą, ligonines, sveikatos paslaugų tiekimą, transporto sistemas.“
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