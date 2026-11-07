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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Smūgių banga Rusijoje: ugnis prarijo svarbias gamyklas

2026-11-07 08:31 / šaltinis: ELTA
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2026-11-07 08:31
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Ukraina naktį atakavo kelis taikinius Rusijoje. Pranešama, kad Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras.

Rusijoje atakuota „Gazprom“ gamykla: pranešama apie gaisrą (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Ukraina naktį atakavo kelis taikinius Rusijoje. Pranešama, kad Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras.

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Apie dar vieną didelį gaisrą pranešama iš Rostovo. Ten dronai, kaip manoma, pataikė į ginkluotės gamintojos „Almaz“.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Ukraina naktį atakavo taikinius Rusijoje

Per ataką prieš „Proton“ gamyklą Oriolo mieste, leidinio „Exilenova Plus“ duomenimis, galėjo būti panaudota Ukrainos sparnuotoji raketa „Flamingo“.

Apie sprogimus taip pat pranešta iš Belgorodo miesto, esančio netoli Ukrainos sienos, skelbia „The Kyiv Independent“.

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Sakikit, vatynkosble
Sakikit, vatynkosble
2026-11-07 09:09
Reikėjo chūyijlo laikytis Budapešto susitarimų. Nesilaikė - dabar gauna.
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