Smūgių banga Rusijoje: ugnis prarijo svarbias gamyklas

Apie dar vieną didelį gaisrą pranešama iš Rostovo. Ten dronai, kaip manoma, pataikė į ginkluotės gamintojos „Almaz“.
Ukraina naktį atakavo taikinius Rusijoje
Per ataką prieš „Proton“ gamyklą Oriolo mieste, leidinio „Exilenova Plus“ duomenimis, galėjo būti panaudota Ukrainos sparnuotoji raketa „Flamingo“.
Apie sprogimus taip pat pranešta iš Belgorodo miesto, esančio netoli Ukrainos sienos, skelbia „The Kyiv Independent“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.