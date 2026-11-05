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TV3 naujienos > Be tabu

Skaudžią traumą patyręs Aurimas sulaukė dar vieno likimo smūgio, bet nepasidavė: „Padėjau labai daug ant kortos“

„Be Tabu“ – 19:30 per TV3!
2026-11-05 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš dešimt metų sėkmingą verslą Pietų Amerikoje kūręs Aurimas Mišeika net neįtarė, kad trumpos atostogos gimtinėje akimirksniu viską apvers aukštyn kojomis. Po nesėkmingo triuko motociklu aikštelėje Aurimas liko paralyžiuotas. Šiandien jis juda neįgaliojo vežimėlyje, tačiau nepraranda vilties ir atvirai pasakoja apie ilgą kovą su negalia, subyrėjusią santuoką bei pasiryžimą iškovoti medalį paralimpinėse žaidynėse.

Prieš dešimt metų sėkmingą verslą Pietų Amerikoje kūręs Aurimas Mišeika net neįtarė, kad trumpos atostogos gimtinėje akimirksniu viską apvers aukštyn kojomis. Po nesėkmingo triuko motociklu aikštelėje Aurimas liko paralyžiuotas. Šiandien jis juda neįgaliojo vežimėlyje, tačiau nepraranda vilties ir atvirai pasakoja apie ilgą kovą su negalia, subyrėjusią santuoką bei pasiryžimą iškovoti medalį paralimpinėse žaidynėse.

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Aurimo istorija domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.

Negailestinga diagnozė

Prieš dešimtmetį į Lietuvą trumpam grįžęs Aurimas nusprendė pasivažinėti motociklu, nors, kaip sako jis, profesionalas nebuvo, aistra greičiui ir adrenalinui padarė savo.

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„Ir tas lemtingas momentas buvo, kai aš išvažiavau vakare su motociklu pasivažinėti... Šiaip nebuvau profesionalas, bet visą laiką rankeną sukau dugnais visur“, – pasakojo A. Mišeika.

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Bandydamas atlikti triuką ant vieno rato, jis nesuvaldė transporto priemonės:

Motociklas užgazavo, trenkėsi į bordiūrą, išskrido į vitrinas, o aš nusileidau šalia bordiūro.“

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FOTOGALERIJA. Aurimas Mišeika

Skubiai į ligoninę nugabentam vyrui medikai konstatavo liūdną diagnozę – stuburo lūžį krūtinės aukštyje. Paaiškėjo, kad jo pažeidimas – pilnas, todėl vilčių vėl valdyti visą kūną neliko.

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„Aš esu paralyžiuotas nuo krūtinės. Žemiau krūtinės jau pas mane nieko nėra. Aš taip sakau: 30 proc. veikia, 70 proc. yra paralyžius“, – atviravo Aurimas. 

Nepaisant gydytojų prognozių, Aurimas pasiduoti neketino. Su žmona jie nusipirko dviejų aukštų kotedžą, šventai tikėdami, kad vyras vėl atsistos ant kojų. Norėdamas patekti į antrą aukštą miegoti, Aurimas kasdien įveikdavo net 18 namo pakopų – išlipęs iš vežimėlio, atbulas, remdamasis vien rankomis, jis lipdavo į viršų ant užpakalio.

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Išsikraustė į Tenerifę ir išsiskyrė su žmona

Po traumos dar 5 metus pragyvenęs Lietuvoje, Aurimas priėmė sprendimą keisti aplinką ir kartu su šeima išvyko gyventi į saulėtąją Tenerifę. Tačiau naujas etapas atnešė dar vieną smūgį.

„Nuvažiavome atostogų ir po atostogų apsigalvojome, kad reikėtų ten kraustytis gyventi. Išvažiavome su šeima, pardavėme namus. Ir dabar ketvirti metai Tenerifėje. Tik, kad nuvažiavau su šeima keisti gyvenimą, o gyvenimas pasikeitė man labai stipriai – išsiskyriau Tenerifėje po dvejų metų“, – neslėpė jis.

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Naujas tikslas – paralimpinės žaidynės

Nors gyvenimas negailėjo skaudžių smūgių, Aurimas nerealizuoja savęs per skundus – visą energiją jis nukreipė į sportą. Šiuo metu vyras intensyviai ruošiasi dalyvauti paralimpinėse žaidynėse, kur ketina mesti ietį.

Kelias į sportą taip pat nebuvo lengvas – prieš kelerius metus, kai bandė stumti rutulį, jis susiplėšė sąnario lūpą. Prireikė sudėtingos operacijos, kurios metu petys buvo sutvirtintas kabėmis. Tačiau rizikos jis nebijo.

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„Aš vėl padėjau labai daug ant kortos“, – pridūrė jis.

Visą Aurimo istoriją išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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