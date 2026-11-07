Naujausia orų prognozė: sinoptikai skelbia, koks bus savaitgalis

Šeštadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 5–10 laipsnių šilumos.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas daugiausia vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje 6–8 laipsniai šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas daugiausia pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, Kuršių nerijoje 5–7 laipsniai šilumos, dieną 4–9 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 6 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 10 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 24 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse ir ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.
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