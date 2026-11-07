Aiškėja, kokią delegaciją į derybas su Ukraina ir JAV siųs Rusija

Derybininkų grupei, be kitų, priklausys užsienio reikalų viceministrai Sergejus Riabkovas ir Michailas Galuzinas, pranešė naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Kremliaus atstovu Dmitrijumi Peskovu.
Rusija į derybas Abu Dabyje siųs aukšto rango delegaciją
Delegacijai vėl vadovaus prezidento Vladimiro Putino padėjėjas Vladimiras Medinskis.
Antradienį ir trečiadienį Abu Dabyje vyksiančiame trišaliame susitikime bus tariamasi dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Tai bus pirmosios tokio pobūdžio derybos nuo vasario mėnesio.
V. Putinas penktadienį per Saugumo tarybos posėdį susitiko su delegacijos nariais.
„Interfax“ duomenimis, į Jungtinius Arabų Emyratus taip pat vyks aukšto rango Generalinio štabo karininkas Jurijus Žigarlovskis ir karinės žvalgybos vadas Igoris Kostiukovas.
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