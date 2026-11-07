Aušra Maldeikienė sulaukė nemalonios replikos: „Sakė, kad kaip moteris atrodau netinkamai“

Projekte liko keturi dalyviai: Aušra Seibutytė, Žilvinas Grigaitis, Oksana Pikul ir Joana Bartaškienė.
Į priešpaskutinį žaidimą A. Seibutytė atėjo kaip niekad pasipuošusi. Vos ją išvydę laidos vedėjai Mantas Katleris ir Mantas Bartuševičius negailėjo komplimentų.
O Aušra atskleidė, kad pasipuošti nusprendė sulaukusi bendraklasės pastabų.
„Reikia nors gale parodyti, kad ir aš turiu suknyčių. Viena iš trijų mano filharmoninių suknelių. Trys pagrindinės yra, vieną po kitos ir keičiu, – sakė Aušra. – Joana sakė, kad kaip moteris atrodau netinkamai. Reikia visokių rūžavų sijonukų, o aš rožinių neturiu. Tai išsitraukiau tai, ką turiu, kas labiausiai atitinka padorios moters standartą. Bet gerai jaučiuosi.“
Sunku atsisveikinti su bendraklasiais
Joana Bartaškienė kaip visada į žaidimą atėjo kaip į šventę – neslėpė, kad čia jai labai smagu, dėl to ir filmavimams puošiasi.
O Oksana Pikul atviravo, kad kiekvieną laidą suvokti, jog artėja pabaiga, darosi vis sunkiau.
„Su kiekvienu iškritimu vis liūdniau ir liūdniau. O kuo daugiau laiko leidi su kolegom, tuo daugiau atrandi jų įdomių, gerųjų pusių, todėl kiekvienas žmogaus išėjimas, praradimas atrodo, kad išėjo draugas iš vakarėlio anksčiau laiko. Na, kodėl dar negalėjai dar pabūti? Nors valandėlę iki išvažiuojant namo...“ – sakė Oksana.
Kaip dalyviams seksis pusfinalio laidoje ir kas paliks projektą, sužinokite laidoje „Tautos bukiausias“.
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„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.
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