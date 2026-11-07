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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

Aušra Maldeikienė sulaukė nemalonios replikos: „Sakė, kad kaip moteris atrodau netinkamai“

2026-11-07 10:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 10:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 laidoje „Tautos bukiausias“ – pusfinalis. Jau kitą savaitę paaiškės, kuris dalyvis gaus bukiausio titulą, tačiau prieš tai liko sužinoti, kas paskutinis iššoks iš šio link finalo judančio traukinio. 

TV3 laidoje „Tautos bukiausias“ – pusfinalis. Jau kitą savaitę paaiškės, kuris dalyvis gaus bukiausio titulą, tačiau prieš tai liko sužinoti, kas paskutinis iššoks iš šio link finalo judančio traukinio. 

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Projekte liko keturi dalyviai: Aušra Seibutytė, Žilvinas Grigaitis, Oksana Pikul ir Joana Bartaškienė. 

Į priešpaskutinį žaidimą A. Seibutytė atėjo kaip niekad pasipuošusi. Vos ją išvydę laidos vedėjai Mantas Katleris ir Mantas Bartuševičius negailėjo komplimentų.

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O Aušra atskleidė, kad pasipuošti nusprendė sulaukusi bendraklasės pastabų. 

„Reikia nors gale parodyti, kad ir aš turiu suknyčių. Viena iš trijų mano filharmoninių suknelių. Trys pagrindinės yra, vieną po kitos ir keičiu, – sakė Aušra. – Joana sakė, kad kaip moteris atrodau netinkamai. Reikia visokių rūžavų sijonukų, o aš rožinių neturiu. Tai išsitraukiau tai, ką turiu, kas labiausiai atitinka padorios moters standartą. Bet gerai jaučiuosi.“

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Sunku atsisveikinti su bendraklasiais

Joana Bartaškienė kaip visada į žaidimą atėjo kaip į šventę – neslėpė, kad čia jai labai smagu, dėl to ir filmavimams puošiasi. 

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O Oksana Pikul atviravo, kad kiekvieną laidą suvokti, jog artėja pabaiga, darosi vis sunkiau. 

„Su kiekvienu iškritimu vis liūdniau ir liūdniau. O kuo daugiau laiko leidi su kolegom, tuo daugiau atrandi jų įdomių, gerųjų pusių, todėl kiekvienas žmogaus išėjimas, praradimas atrodo, kad išėjo draugas iš vakarėlio anksčiau laiko. Na, kodėl dar negalėjai dar pabūti? Nors valandėlę iki išvažiuojant namo...“ – sakė Oksana. 

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Kaip dalyviams seksis pusfinalio laidoje ir kas paliks projektą, sužinokite laidoje „Tautos bukiausias“. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“. 

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ir vel?:)
ir vel?:)
2026-11-07 10:26
ir vel sita neva politike cia. gal butu galima kazkaip susitarti, kad jos kuri laika nedemonstruotumete? pvz, jei po centa skaitytojai sumestu uz tai?:)
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