„Tautos bukiausiame“ – netikėtas sugrįžimas: dalyvis pasirodys ne tuščiomis

Pamokose ir toliau kuo geriau pasirodyti sieks Oksana Pikul, Simona Šernė, Joana Bartaškienė, Aušra Maldeikienė ir Žilvinas Grigaitis. O kad jiems nebūtų taip liūdna, pamokose netikėtai pasirodys ir vienas šou jau palikęs dalyvis! Kaip į tai reaguos mokiniai bei mokytojai? Ir, galiausiai, koks bus jo grįžimo tikslas?
„Tautos bukiausiame“ – sprogimai ir kompromituojantys klausimai
„Žiūrėti į visa tai mums buvo labai malonu…“ – sakys O. Pikul, o ką ji turės omenyje, sužinosite laidoje.
Loginėje užduotyje šįkart įsitempę bus ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. „Jaučiu įtampą ne tik dėl bombos, bet ir dėl to, kas dabar ateis. Jeigu pradės kalbėti, gali būti, kad nespės atlikti užduoties“, – apie kurį mokinį taip sakys M. Bartuševičius?
Tuo tarpu Ž. Grigaitis ir pats sulauks kompromituojančio mokytojų klausimo. „Žilvinai, kadangi esi mūsų numylėtinis, gali mums pasakyti. Mes girdėjome kalbas, esą mokytojai nepalaiko mokinių?“ – klaus jie, o ką tokio atsakys Žilvinas, kad net sulauks mokytojų apkabinimo?
Su netikėtomis emocijomis į šią užduotį žengs ir Oksana. Žinoma moteris teigs, kad yra… pakraupusi!
„Prisiklausiau nuogirdų, kad šioje užduotyje kažkas bus baisiai teplaus, šlapio, kažkas kažkur sprogs ir tekės… Galvoju, nieko sau! O aš dar baltai apsirengusi...“ – savo nerimu pasidalins ji.
O kodėl po užduoties M. Bartuševičius sakys, kad šįkart ji susprogdino ne tik seksualumo bombą?
Savo ruožtu Simona neslėps – kuo toliau projektas, tuo labiau jai skauda širdį dėl mokyklą jau palikusių draugų.
„Pusė širdies plyšo, kai iškrito Gabrielius Vagelis, o dabar – antra širdies dalis, kai iškrito Danas Rapšys“, – pripažins ji.
Tikriausiai daugelis yra patyręs, kad dar viena neišvengiama mokyklos dalis yra apkalbos. Ir nors daugelį jos gąsdintų, A. Maldeikienė teigs visai to nebijanti.
„Tiesą pasakius, mane tiek metų apšnekinėja, kad apie save esu girdėjusi pačių įvairiausių dalykų. Geriausias – kad aš savo sūnui Matui nupirkau Agnę Turskienę. Tai internetuose buvo labai paplitę“, – iš kvailystės juoksis A. Maldeikienė.
O vėliau ji pasidalins ir vienu komplimentu savo klasės draugui! Aušra sakys visuomet esanti nuoširdi, tik žmonės kartais yra linkę ją perfrazuoti…
„Jis man – vienas įdomiausių žmonių Lietuvoje. Tiek savo veikimo metodais, tiek savo papuošimais. Tai yra tobula. O aš niekada žmonėms nesakau netiesos“, – sakys ji, o kokį žmogų A. Maldeikienė turėjo omenyje, sužinosite laidoje.
Tiesa, ji pagyrų negailės ir sau! „Turiu talentą iš proto vesti protingus vyrus“, – juoksis ji.
Tuo tarpu Oksana bandys paguosti vis labiau prie „Tautos bukiausio“ titulo artėjančius savo draugus.
„Žinojote, kad protingiems sunkiau sekasi gyvenime? Jiems reikia žiauriai daug art. O durniems šiaip labai gerai. Kol protingi ars ir stengsis, mes, Lietuvos bukiausi, sėdėsime Dubajuje įsipylę šampano, ir juoksimės. Nėr durnų!“ – ironiškai kalbės O. Pikul.
Šį sekmadienį nustebins ir kita šou užduotis, kurioje klausimai bus susiję su meile, romantika ir širdimi. Kaip čia savo draugei Simonai netyčia koją pakiš O. Pikul?
Be to, šioje užduotyje sužinosime ir daugiau pikantiškų detalių… Kokią vienintelę knygą ir ryte, ir vakare sakys skaitanti O. Pikul?
„Tautos bukiausias“ – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!
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