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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

Danas Rapšys bandė apgudrauti mokytojus – metė jiems iššūkį: „Galvojau, kad neįveiksit...“

2026-10-18 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ dalyvių, kurie dar gali tapti „bukiausiais“, gretos kas savaitę vis retėja – jų teliko 6. Užduotys jau šiek tiek lengvesnės, tačiau tai nereiškia, kad pralaimėti šiame projekte darosi paprasčiau.

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ dalyvių, kurie dar gali tapti „bukiausiais“, gretos kas savaitę vis retėja – jų teliko 6. Užduotys jau šiek tiek lengvesnės, tačiau tai nereiškia, kad pralaimėti šiame projekte darosi paprasčiau.

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Kandidatų į tautos bukiausius liko vos pusė – Danas Rapšys, Aušra Seibutytė, Oksana Pikul, Simona Šernė, Žilvinas Grigaitis ir Joana Bartaškienė. 

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Pirmojoje užduotyje – galvosūkyje – dalyviai turėjo išmąstyti, kaip tinkamai sudėlioti duotus daiktus, kad ant jų viršaus padėtas balionas būtų aukščiau už ant sienos esančią raudoną liniją. 

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Duoti daiktai buvo sudėti kartoninėje dėžėje, ir tai buvo spagečiai, kojinė, žirklės, juostelė ir lipni juosta.

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Prieš pradėdamas užduotį, Danas Rapšys norėjo užkalbėti vedėjus Mantus. 

„Gerai jaučiuosi, užsivedęs, – tik atėjęs į klasę pasakė plaukikas. – Važiuodamas sugalvojau jums mesti iššūkį. Užduotėlę, mini galvosūkį.“ 

Kadangi Danas buvo apsirengęs juodais marškiniais ir juodomis kelnėmis, jo klausimas vedėjams buvo toks: žiūrint į jį, kokia yra lietuviška daina. 

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Jo nuostabai, vedėjams Mantui Katleriui ir Mantui Bartuševičiui prireikė vos akimirkos, kad jie pasakytų teisingą atsakymą: 

„Juoda orchidėja“, – vienbalsiai sakė vedėjai. 

„Galvojau, kad neįveiksit taip greitai užduoties. Bet gerai, esat pakankamai kieti“, – stebėjosi Danas. 

„Protingesni, nei atrodome“, – sakė M. Bartuševičius. 

Kaip baigėsi šis jų susitikimas, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

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