Savaitės pradžioje, po konflikto prie „Azov“ pastato Petropavlivska Borščahivkoje kilo skandalas. Nepažymėtame name Kyjivo priemiestyje buvo laikomi asmenys, kurį VRM vadino „paskirstymo punktu“, o provokacijos arba protesto akcijos dalyviai – „kankinimo rūsiu“. Situacija netruko pasinaudoti Rusijos propaganda: apie šį išties epizodinį įvykį kalbėjo net Dmitrijus Peskovas ir rusams simpatizuojanti AfD partijos lyderė.
Suimti trys asmenys, tarp jų – Valentina Molodaja, kuri prie namo klūpėjo vilkėdama medicinos darbuotojo uniformą, nors nieko bendro su medicina neturi ir yra profesionali provokatorė-tinklaraštininkė. Į teritoriją patekęs paauglys įtrauktas į „Mirotvorec“ duomenų bazę. Būtent šį paauglį labiausiai išnaudoja Rusijos propaganda, rodydama vaizdus su jo persigandusiu veidu ir taip vizualizuojant „kankinimus rūsyje“.
Dėl kilusio triukšmo turėjo atvykti ir Kyrylo Budanovas
Lapkričio 2 d. keli kelios dešimtys žmonių susirinko prie privataus namo Petropavlivska Borščahivkos kaime netoli Kyjivo. Prieš tai socialiniuose tinkluose pasirodė informacija apie tai, kad namo rūsyje ginkluoti žmonės esą prievarta laiko ir kankina apie 40 žmonių, tarp kurių yra savo dalinius savavališkai palikusių karių ir mobilizuotųjų. Ypač greit ši informacija plito „TikTok“ tinkle, kur susiformavo didelė masė žmonių, besidalijančių nepatikrinta informacija.
Jau 15.00 val. prie namo buvo apie 100 žmonių. Jie bandė išlaužti vartus ir prasiveržti į uždarą pastatą, kad išvestų iš ten karius. Aktyviausiai elgėsi moteris su medicinos darbuotojo uniforma – Valentina Molodaja.
Ji teigė, kad name yra keturi žmonės, kuriems reikalinga pagalba, o vienas žmogus mirė (ši informacija nepasitvirtino). Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame V. Molodaja klūpo priešais namą ir prašo įleisti ją pas „neteisėtai laikomus mobilizuotuosius“. „Ukrainska pravda“ pažymi, kad visą šį laiką V. Molodaja vykdė tiesioginę transliaciją socialiniuose tinkluose.
Policija pareiškė, kad prie namo atvyko gavusi „privačios greitosios pagalbos“ darbuotojų skambutį. VRM pavadino melaginga informaciją apie tai, kad name neteisėtai laikomi žmonės.
Valdžios atstovai pareiškė, kad name yra Ukrainos nacionalinės gvardijos karių dislokavimo punktas, tiksliau – vieno iš Nacionalinės gvardijos 1-ojo korpuso „Azov“ karinių dalinių laikinasis dislokavimo punktas. Ten laikomi mobilizuotieji ir tie, kurie buvo sulaikyti po savavališko dalinio palikimo.
Vakare prie namo atvyko Nacionalinės gvardijos vadovas Oleksandras Pivnenka, o vėliau – Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kyrylo Budanovas. Keturi sužeisti kariai buvo išvesti iš pastato ir perduoti medicinos darbuotojams. O. Pivnenka ir K. Budanovas bandė išspręsti situaciją, tačiau susistumdymai prie namo tęsėsi iki vidurnakčio. Taip susirinkusieji prie namo neleido išvažiuoti autobusui, kuriuo į ligoninę buvo išvežti name buvę kariai.
Kas tokia Valentina Molodaja
49 metų V. Molodajos socialiniuose tinkluose, kuriuos cituoja Ukrainos žiniasklaida, teigiama, kad ji yra „žurnalistė-tyrėja“ ir kad „valdžiai naudinga, jog ji nebūtų išgirsta“. Taip pat pranešama, kad ji dirba plastinės chirurgijos klinikoje. „Ukrainska pravda“ duomenimis, V. Molodaja socialiniuose tinkluose ragina „siekti taikos“, net jei tam reikia draugystės su Vladimiru Putinu.
V. Molodaja prie namo atvyko greitosios pagalbos automobiliu, kuris anksčiau priklausė bendrovei „Medprestiž“. Bendrovė buvo uždaryta dar 2023 m., o jos automobiliai parduoti, papasakojo įmonės savininkas Mychailas Furmanas. Pasak jo, automobilių pirkėjai turėjo nuo jų nutrinti visus „Medprestiž“ logotipus.
Kas nutiko po riaušių
Lapkričio 3 d. Valentina Molodaja buvo sulaikyta. Kitą dieną Kyjivo teismas ją suėmė. Suėmimas taip pat skirtas Tetjanai Kirijevai, kurios pažįstamas buvo kariniame dalinyje Petropavlivska Borščahivkoje. Tyrimas teigia, kad T. Kirijeva buvo „neteisėtų veiksmų iniciatorė“.
Ukrainos saugumo tarnyba (STU) teigia, kad spalio 30 d. V. Molodaja gavo T. Kirijevos užsakymą išvežti Nacionalinės gvardijos karį už laikinojo dislokavimo punkto ribų. Šiam tikslui V. Molodaja apsimetė medicinos darbuotoja, o felčerio vaidmenį sutiko suvaidinti jos pažįstamas Viktoras Jena (jis taip pat suimtas).
V. Molodaja kaltinama tuo, kad trukdė teisėtai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiklai, platino informaciją apie karių buvimo vietą ir organizavo masines riaušes. Ji kaltinimus neigia.
Vieno iš Nacionalinės gvardijos 1-ojo korpuso „Azov“ karinių dalinių vadas Pavlo Kurčenka interviu „Ukrainska pravda“ pareiškė, kad riaušės Petropavlivska Borščahivkoje prasidėjo dėl vieno iš keturių nukentėjusių karių – Andrijaus Kulešovo.
P. Kurčenka teigia, kad vyro artimieji bandė ištraukti jį iš tarnybos. Tiksliau, A. Kulešovo motina buvo atvykusi į laikinojo dislokavimo punktą ir, kaip teigia P. Kurčenka, siūlė kyšį už tai, kad jos sūnus būtų paleistas.
Konflikto prie namo metu socialiniuose tinkluose aktyviai išplito vaizdo įrašas, kuriame Kyrylo Budanovas, jau būdamas pastato viduje, kalbasi su 14-mečiu paaugliu. Šis sėdi ant sofos apsisukęs termodekiu ir išsigandęs žiūri į prezidento kanceliarijos vadovą.
Vėliau paaiškėjo, kad paauglys dalyvavo susirėmimuose prie namo, užlipo ant tvoros ir kažkokiu būdu atsidūrė name (pagal vieną iš versijų, jis nukrito nuo tvoros į namo teritoriją). Jis pats K. Budanovui papasakojo, kad prie namo atėjo „su chebra“. Vėliau paauglio atėjo sesuo ir išsivedė jį iš namo. Borščahivkos kaimo tarybos Vaikų reikalų tarnyba pravedė „profilaktinį pokalbį“ su paauglio tėvais.
Pats paauglys buvo įtrauktas į Ukrainos tinklapio „Mirotvorec“ duomenų bazę, nes jis esą bandė sužlugdyti mobilizacijos priemones ir puolė karius. Lapkričio 3 d. „TikTok“ tinkle pasirodė vaizdo įrašas, kuriame paauglys teigia, kad po kritimo nuo tvoros žmonės juodais drabužiais ir su balaklavomis įsitempė jį į pastato vidų ir sumušė. Patikrinti šios versijos neįmanoma, ant jaunuolio veido nematyti sužeidimų nei vaizdo įraše, kuriame jis yra išvedamas iš pastato teritorijos, nei kitos dienos įraše, kur jis pasakoja apie tariamai patirtus siaubus pačiame name. Kitame išplitusiame vaizdo įraše matyti, kad jis užsilipęs ant plačios tvoros meta ten pat pasiimtą plytą į kažką pastato teritorijoje.
Policija ir STU teigia nustačiusios 130 asmenų, kurie gali būti susiję su riaušėmis Petropavlivska Borščahivkos kaime. Jų duomenimis, 27 asmenys aktyviai dalyvavo neteisėtuose veiksmuose, dar 24 elgėsi agresyviai.
Savo ruožtu karo ombudsmenė Olha Rešetilova pareiškė, kad tarp name buvusių karo tarnybą einančių asmenų buvo „Azovstal“ gynėjų ir iš Rusijos nelaisvės išlaisvintų asmenų. Jos biuras tikrina, ar nebuvo pažeistos karių, grįžusių po savavališko dalinio palikimo, ir mobilizuotųjų teisės.
Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas pranešė, kad išsiuntė paklausimus visoms teisėsaugos institucijoms reikalaudamas, be kita ko, nustatyti karių buvimo šiame name „teisinius pagrindus“. Kartu jis pasmerkė veiksmus tų, kurie puolė policininkus ir Nacionalinės gvardijos karius.
Kas kalbama apie įvykį
„The Kyiv Independent“ korespondentas Francis Farrellas pasakojo, kad, kai jis atvyko prie namo Petropavlivska Borščahivkoje, ten buvo apie 100 žmonių, kurie „šaukė ant pastatą saugojusių policininkų ir nacionalinio gvardiečių“. Jo nuomone, „kiekvieną kartą, kai buvo bandoma užmegzti dialogą, situacija aštrėjo, o tai atrodė labai dirbtinai“. Jam susidarė įspūdis, kad „šioje istorijoje buvo tam tikri pagrindiniai herojai – tarsi jie turėtų aiškius vaidmenis“.
Savo ruožtu Ukrainos leidinys „Strana“ (kuris neretai vadinamas prorusišku) mano, kad netrukus po konflikto prie namo Ukrainos valdžia „pradėjo kampaniją, siekdama sumažinti neigiamą poveikį dėl istorijos“ su Nacionalinės gvardijos objektu kaime.
„Strana“ žurnalistai pažymi, kad VRM ir Nacionalinės gvardijos komentarai suvedami į tai, jog jokių kankinimų ir muštynių nebuvo, o pati akcija prie namo buvo suorganizuota tam, kad būtų išlaisvintas teritorijoje buvęs karys, savavališkai palikęs dalinį ir vėliau sulaikytas. Leidinys teigia, kad hospitalizuotų karių veiduose „aiškiai matomi muštynių pėdsakai“, o apie to priežastis „valdžia kalba labai aptakiai“.
„Ukrainska pravda“ rašo, remdamasi „LetsData“ analitikų duomenimis, kad prorusiški „Telegram“ kanalai ir tinklaraštininkai įvykių Petropavlivska Borščahivkoje metu pastatą vadino „neoficialiu kalėjimu su išpirka“, kur kariai kankinami ir paleidžiami tik už pinigus. Prorusiški kanalai teigė, kad atsakomybė už tai esą tenka Nacionalinės gvardijos 13-ajai brigadai „Chartija“, policijai ir teritoriniams komplektavimo centrams (TČK – karo prievolės centro atitikmuo).
Kyrylo Budanovas, komentuodamas įvykius Petropavlivska Borščahivkoje, pareiškė, kad jie įvyko „ne be įtakos“. Jis pažadėjo nubausti „konkrečius asmenis ir iniciatorius“ bei „padaryti išvadas jėgos struktūrų viduje“. „Niekas neturi teisės daryti savivalės. Kiekvienas iš mūsų privalo prisiminti: pagrindinė Ukrainos egzistavimo atrama dabar – mūsų gynybos pajėgos. Gerbiame jų kasdienį žygdarbį“, – pridūrė jis.
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