Užsienio žiniasklaidoje – Nausėdos prognozė dėl taikos derybų: „Aš jais nepasitikiu“

Prezidentas taip pat pareiškė, kad hibridinis karas Europoje tęsis, kol Maskva dronais ir raketomis darys spaudimą Kyjivui ir atidės bet kokias rimtas derybas iki kitų metų, rašo „The Telegraph“.
„Šiuo metu Rusijos vadovybė nemato jokios būtinybės pradėti derybų – bent jau ne anksčiau nei 2027 m. pavasarį“, – sakė jis interviu leidiniui „WELT“, kuris, kaip ir „The Telegraph“, priklauso „Axel Springer Global Reporters Network“ tinklui.
G. Nausėdos įspėjimas sukėlė abejonių dėl neseniai JAV, Europos Sąjungos (ES) ir Ukrainos sąjungininkų bandymų vėl įtraukti abi konflikto puses į atnaujintas taikos derybas.
Pokalbiai dėl Ukrainos ir artėjantis susitikimas
JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris socialiniame tinkle „X“ pranešė apie ketvirtadienį Briuselyje vykusius JAV pokalbius su Ukrainos, NATO ir Europos partnerių atstovais.
Anot jo, buvo aptarti du klausimai, kuriuos jis įvardijo kaip ilgalaikės taikos pagrindą: „saugumo garantijos Ukrainai ir platesnė Europos saugumo architektūra“. Daugiau informacijos J. Kushneris taip pat nepateikė.
Jo teigimu, siekiama atsižvelgti į visų pusių saugumo nuogąstavimus ir sudaryti susitarimus, kurie sumažintų būsimų konfliktų riziką. Iš Briuselio apie ketvirtadienį vykusius pokalbius oficialių komentarų kol kas nebuvo.
J. Kushneris taip pat paminėjo kitą savaitę Abu Dabyje, Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje, planuojamas pirmąsias per kelis mėnesius trišales Ukrainos, Rusijos ir JAV atstovų derybas.
Europos pastangas užtikrinti taikos derybų eigą ketvirtadienį kritikavo Giorgia Meloni. Italijos ministrė pirmininkė teigė, kad žemynas rizikuoja tapti nereikšmingu bet kokiose derybose, jei nenutrauks konkuruojančių diplomatinių iniciatyvų ir nesusitars dėl vieno atstovo, įgalioto kalbėti jo vardu.
Ji sakė, kad nesiekia vietos prie derybų stalo nei sau, nei Italijai, tačiau Roma nepriims įsipareigojimų, dėl kurių deramasi be ES įgaliojimo. Ji paragino paskirti atstovą, kuris atstovautų blokui.
Nausėda netiki, kad Rusija sąžiningai dalyvaus derybos
Lietuvos prezidentas atmetė perspektyvą, kad Rusija sąžiningai dalyvautų taikos derybose, pabrėždamas, kad „rusai tik apsimetinės, kad derasi. Aš jais nepasitikiu“.
„Rusija iškels reikalavimus, kuriuos Ukraina nuo pat pradžių laikys nepriimtinais, sąmoningai užtikrindama, kad vadinamosios derybos žlugtų“, – Vokietijos leidiniui sakė G. Nausėda.
„Jei Ukraina išgyvens šią žiemą – ir esu įsitikinęs, kad taip bus – 2027 m. padidės rimtų derybų tikimybė. Anksčiau jų nesitikiu“, – pridūrė Lietuvos prezidentas.
G. Nauseda teigė, kad žiemos mėnesiais Rusija „toliau darys spaudimą Ukrainai, vykdydama oro smūgius prieš jos miestus“.
Karo metu Rusijos dronai ir raketos skrieja į Kyjivo energetikos infrastruktūrą. Taip okupantai siekia priversti šalį pasiduoti dėl nepakeliamo šalčio.
„Būtent todėl turime toliau teikti karinę pagalbą Ukrainai, ypač oro gynybos įrangą, – pridūrė Lietuvos prezidentas. – Tuo pačiu metu turime padėti atstatyti jos energetikos infrastruktūrą.“
Kremliui „mažai rūpi“ jo žmonės
G. Nausėda prognozavo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas tęs karą tol, kol turės pakankamai išteklių, ir teigė, kad nors ekonominė padėtis Rusijoje blogėja, „Kremliui mažai rūpi gyventojų gyvenimo lygis“.
Lietuvos vadovas sumenkino JAV vaidmenį padedant Rusijai po to, kai D. Trumpas, siekdamas sumažinti degalų išlaidas prieš JAV vidurio kadencijos rinkimus, atšaukė sankcijas ir nusipirko dyzelino iš Maskvos, taip parodydamas palankumą V. Putinui.
„Kai kuriuos įvykius galima paaiškinti vidurio kadencijos rinkimais, pavyzdžiui, sandorį dėl dyzelino ar JAV sprendimą importuoti trąšas iš Baltarusijos“, – sakė G. Nausėda.
„Mūsų svarbiausio sąjungininko veiksmus kartais sunku nuspėti, – pridūrė jis. – Palaukime ir pažiūrėkime, kas bus toliau.“
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