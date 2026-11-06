Tiesiogiai: forumas „Savivaldybių lyderystė švietime“

Indeksas vertina savivaldybių indėlį į ugdymo kokybę ir yra sudarytas pagal 43 rodiklius, remiantis viešais statistiniais duomenimis bei savivaldybių atsakymais į klausimyną. Daugiau apie iniciatyvą – čia.
Antrojoje renginio dalyje vyks diskusija „Atsakomybės švietime: geriausio modelio beieškant“. Joje dalyvaus ministrė Raminta Popovienė, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirgždauskas ir Rytis Laurinavičius. Diskusiją moderuos Respublikos Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė.
Tiesioginę renginio transliaciją stebėkite straipsnio pradžioje.
Programa:
11.00–11.05 – forumo atidarymas ir Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo žodis;
11.05–11.15 – Savivaldybių švietimo lyderystės indekso pristatymas, „Švietimas #1“ vadovė Laura Tilvytė;
11.15–11.30 – savivaldybių apdovanojimai;
11.30–11.40 – Tauragės rajono savivaldybės mero Dovydo Kaminsko pranešimas „Tauragės tikslas – ateičiai pasirengusių žmonių ugdymas“;
11.40–12.00 – kavos pertrauka;
12.00–12.17 – antrosios dalies pradžia, ministrės Ramintos Popovienės pranešimas „Valstybės ir savivaldybių bendradarbiavimas švietime“ ir diskusijos dalyvių pristatymas;
12.17–12.57 – diskusija „Atsakomybės švietime: geriausio modelio beieškant“;
12.57–13.00 – forumo apibendrinimas ir pabaiga.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.