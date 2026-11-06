Iš Nausėdos – raginimas skelbti referendumą dėl šeimos sampratos

Pagal nutarimo projektą, kurio svarstymas įstrigo parlamente, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
Nausėda mano, kad balsuotų už siūlomą Konstitucijos pakeitimą
Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.
Paklaustas, ar yra už iniciatorių siūlomą Konstitucijos pakeitimą, G. Nausėda interviu BNS atsakė: „Manau, kad taip“.
Šalies vadovas tvirtino suprantantis šeimos sąvoką taip, kaip ji dabar yra parašyta Konstitucijoje, tačiau pabrėžė sunkiai suvokiantis „gudrių ir protingų teisininkų“ interpretacijas.
„Aš ją skaitau taip, kaip skaitau, ir man ji atrodo aiški. Bet kuomet prasideda jos interpretacijos, ji tampa visiškai nebeaiški“, – kalbėjo prezidentas.
Šiuo metu Konstitucijoje yra numatyta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Taip pat pažymėta, kad santuoka yra sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Konstitucinis Teismas anksčiau yra išaiškinęs, kad šeimos sąvoka yra platesnio pobūdžio nei tik vyro ir moters sąjunga.
G. Nausėda ragino Seimą leisti žmonėms pasakyti nuomonę, ypač dėl to, jog tai būtų neįpareigojantis patariamojo pobūdžio referendumas.
„Aš, tiesą sakant, kartais nesuprantu, kodėl taip bijoma žmonių nuomonės“, – teigė prezidentas.
Seimo nutarimo projektui dėl referendumo paskelbimo po pateikimo pritarta balandžio pradžioje, tačiau tolesnis svarstymas įstrigo Seimo komitetuose.
Mažieji koalicijos partneriai „valstiečiai“ praėjusią savaitę paragino socialdemokratus grąžinti referendumo iniciatyvą į Seimo plenarinių posėdžių salę ir susiejo šį klausimą su palaikymu kitų metų valstybės biudžetui.
Pagal projektą, referendumas vyktų su savivaldos rinkimais 2027 metų kovą.
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