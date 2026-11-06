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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Nausėdos – raginimas skelbti referendumą dėl šeimos sampratos

2026-11-06 06:07 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 06:07
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako manantis, kad Seimas turėtų paskelbti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos, ir teigia, jog pasisakytų už iniciatorių pasiūlytą Konstitucijos formuluotę.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (10)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako manantis, kad Seimas turėtų paskelbti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos, ir teigia, jog pasisakytų už iniciatorių pasiūlytą Konstitucijos formuluotę.

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Pagal nutarimo projektą, kurio svarstymas įstrigo parlamente, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.

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FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda

Nausėda mano, kad balsuotų už siūlomą Konstitucijos pakeitimą

Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.

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Paklaustas, ar yra už iniciatorių siūlomą Konstitucijos pakeitimą, G. Nausėda interviu BNS atsakė: „Manau, kad taip“.

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Šalies vadovas tvirtino suprantantis šeimos sąvoką taip, kaip ji dabar yra parašyta Konstitucijoje, tačiau pabrėžė sunkiai suvokiantis „gudrių ir protingų teisininkų“ interpretacijas.

„Aš ją skaitau taip, kaip skaitau, ir man ji atrodo aiški. Bet kuomet prasideda jos interpretacijos, ji tampa visiškai nebeaiški“, – kalbėjo prezidentas.

Šiuo metu Konstitucijoje yra numatyta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Taip pat pažymėta, kad santuoka yra sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

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Konstitucinis Teismas anksčiau yra išaiškinęs, kad šeimos sąvoka yra platesnio pobūdžio nei tik vyro ir moters sąjunga.

G. Nausėda ragino Seimą leisti žmonėms pasakyti nuomonę, ypač dėl to, jog tai būtų neįpareigojantis patariamojo pobūdžio referendumas.

„Aš, tiesą sakant, kartais nesuprantu, kodėl taip bijoma žmonių nuomonės“, – teigė prezidentas.

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Seimo nutarimo projektui dėl referendumo paskelbimo po pateikimo pritarta balandžio pradžioje, tačiau tolesnis svarstymas įstrigo Seimo komitetuose.

Mažieji koalicijos partneriai „valstiečiai“ praėjusią savaitę paragino socialdemokratus grąžinti referendumo iniciatyvą į Seimo plenarinių posėdžių salę ir susiejo šį klausimą su palaikymu kitų metų valstybės biudžetui.

Pagal projektą, referendumas vyktų su savivaldos rinkimais 2027 metų kovą.

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